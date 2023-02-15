Как обида разрушает здоровье, характер, и судьбу

Обида – это эмоциональная реакция человека на разрушение его ожиданий и надежд, на крах его желаний. Это примитивная форма регулирования отношений между людьми, примитивная форма воспитания и управления другим человеком.

Обида – это первобытный вариант самозащиты. Если мы обижаемся на кого-то и испытали неприязнь к нему на уровне сознания, это значит, что мы хотим увеличить дистанцию, не хотим больше с ним встречаться, иметь общие дела. Но если эмоция нелюбви, то есть обиды и осуждения, уходит глубже, в подсознание, то выглядит она совершенно иначе: он меня обидел, – поэтому я его не люблю, – значит, он плохой, – если он плохой, то он не должен существовать. И мы начинаем своей энергетикой неосознанно убивать на тонком плане обидевшего нас человека. То есть, по сути дела, обида – это подсознательное желание убить обидчика.

Что такое обида и чем она опасна?

При подавлении этого желания механизм уничтожения разворачивается против самого человека, и он начинает болеть. Отказ от обиды, то есть полная бесконфликтность, – это отсутствие развития и смерть.

Правильное отношение к обиде должно быть таким: любая обида – это фактор нашего развития при условии, что мы сохраняем любовь в душе. Если мы отказываемся от обиды, но не отказываемся от воспитания себя и другого, – тогда обида нам становится не нужна.

Главное, что подпитывает обиду, – это нежелание обидчика меняться и наше нежелание его воспитывать.

Степень обидчивости человека напрямую зависит от степени его привязанности к различным аспектам человеческого счастья. Меньше обижается тот, кто меньше привязан. Чем больше я привязан, тем больше я завишу от другого человека, тем больше я от него чего-то ожидаю и тем больше на него обижаюсь.

Зависимость от человеческих ценностей сначала рождает страх, потом – обиды, потом – болезнь. Если цепочку нарисовать точнее, то сначала происходит обожествление человеческого, потом возникает высокомерие как желание отстоять свою идеальную картину мира, потом – страх потерять, потом – обиды на весь мир, потом – обиды на себя, потом – сброс программы самоуничтожения на потомков, потом – блокировка всего этого несчастьями, болезнями и смертями.

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Обидчив и агрессивен бывает тот, кто в первую очередь хочет получать. Источник внутренней агрессии – это потребительство; простить не может тот, кто настроен на потребление. Как только отдача начинает превышать потребление, зависимость от мира резко уменьшается и обиды легко прощаются.

Обида – это неумение жертвовать. Основной фактор, подпитывающий обиду, – неприятие того, что произошло. Если я не принимаю произошедшей потери, то я не смогу простить обиду, которую человек нанес мне этой потерей. Когда Христос учил людей любить тех, кто их предал, обидел или оскорбил, он, на самом деле, учил приносить жертву Богу. Самая главная жертва – это сохранение и отдача любви.

Обида от другого человека – это милость, данная Богом. Чем сильнее человек к чему-то привязан, тем болезненнее происходит отрыв. Если мы не понимаем, что обида от другого человека – это милость, данная Богом, то наших детей лечат уже болезнями и несчастьями (а если они не готовы к этому, тогда – смертью). На самом деле, ни один человек никогда нас не предает, не оскорбляет и не обижает, – это Бог лечит нашу душу обидами, предательствами и оскорблениями, а средством для лечения становятся окружающие нас люди.

Максимальное очищение дается через близких людей – через родителей, любимого человека, детей. Такое очищение – намного масштабнее, чем то очищение, которое можно получить через смерть. Но обида на близкого родственника, если ее не преодолевать, быстро превращается в программу самоуничтожения.

Отношение к своему отцу женщина переносит на своего мужа. Наблюдения показывают: если у женщины в душе сильная обида на отца, то у нее не будет счастливого брака. Обида женщины на мужа, которая ушла в подсознание, превращается в убийство мужа на тонком плане и, следовательно, – в убийство общих детей.

Чем опасна обида? Почему Христос говорил о том, что нельзя подходить к жертвеннику, если в душе есть обиды и осуждение? Потому что в этом случае энергия, которую мы получим свыше, будет питать не любовь, а ненависть. Если нас обидели, то первые пару недель мы будем постоянно вспоминать об этой ситуации, возвращаться к ней, – таким образом, в нашем подсознании, хотим мы этого или нет, мы около полутора тысяч раз пройдем заново эту ситуацию. А при возвращении к ситуации обиды выдается очередная порция агрессии. Христос говорил: все, о чем человек просит в молитве, будет дано ему. Когда молится человек осуждающий и обижающийся, он подсознательно просит Бога об уничтожении того, кто его обидел.

Почему у наглых и жестких людей часто бывает прекрасное здоровье, а у людей деликатных, но обидчивых, судьба и здоровье разрушаются? Потому что вторые – опаснее. У первых агрессия поверхностна, они дают окружающим боль, которая подталкивает к разрешению конфликта. А когда человек воспитывает другого обидой, это уже воспитание не болью, а смертью.

Многие люди обижаются на свою судьбу, – это проявляется как постоянное недовольство своей судьбой, которая не дала им желаемого. Недовольство собой и своей судьбой – это попытка уничтожить свою судьбу. А поскольку наше тело и наше сознание – это часть нашей судьбы, то обида на судьбу – это самоуничтожение.

Недовольные судьбой – это всегда люди со слабой внутренней энергетикой, т.к. обида на судьбу – это подсознательная обида на Бога, а получение энергии от того, кого подсознательно ненавидишь, – проблематично. Сильный человек делает попытки изменить себя и свою судьбу, а слабый – обижается на нее.

Обида на тех людей, которые даны нам судьбой, то есть на родителей, детей, любимого человека, – это одновременно обида на судьбу.

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Важный момент, которого многие не понимают: если на уровне сознания нет обид и сожалений, это вовсе не означает, что душа очистилась. Сильная обида, которую человек долго держит в себе, может жить в подсознании годами, десятилетиями и даже уходить в следующие жизни, превращаясь в болезни и несчастья. Все, что закрепилось в сознании и проникло внутрь, продолжает существовать и «работать» долгие годы. Это – как река: если создано новое русло, река потечет в этом направлении. Если человек направил свою энергию в русло обид, то это надолго.

Неснятые давние обиды рождают неприятие прошлого, что, в свою очередь, порождает подсознательное желание его изменить. Это вызывает неконтролируемую потерю энергии, что влечет за собой рак. У женщин огромные глубинные обиды вызывают рак груди, у мужчин – инфаркт, рак легких.

Врачи установили, что инфаркт поражает не только мышцы сердца, но и мышцы поясницы. Проблемы с сердцем и поясницей у мужчин – это обиды на женщин. Импотенция, рак желудка – это тоже обиды. У обидчивых людей слабеет спина и изгибается позвоночник. У повышенно ревнивых и обидчивых людей часто страдает щитовидка. Немотивированные боли, которые не лечатся, – это, как правило, также сильные обиды, которые создают энергетические блоки в теле человека.

Обиды женщины, особенно на пятом месяце беременности, когда ее ребенок общается с Богом, приводят к различным патологиям при вынашивании и рождении ребенка. Ягодичное предлежание, тяжелые роды, кесарево сечение, асфиксия, осложнения после родов – все это результат агрессивности ребенка, которая превратилась в программу самоуничтожения. Причина же – в агрессивности матери, которую она передала ребенку.

Душа чистого ребенка часто просто не может подойти к душам родителей, загрязненным обидами и ненавистью.

Почему у пожилых родителей могут быть больные дети? Ученые объясняют это накоплением ошибок в генах. На самом деле, накапливаются не ошибки, а обиды. У верующего и добродушного человека накапливается любовь и устремление к Богу, и его потомки будут талантливы. У обидчивого, злопамятного или унывающего человека в том же возрасте дети и внуки могут быть тяжело больными. Дети – это увеличительное стекло родителей.

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Почему принято исповедоваться и прощать всех перед смертью? Потому что душе человека, умирающего с эмоцией обиды, трудно будет проникнуть в тонкие планы. Его душу, обидами и унынием привязанную к физической жизни, на тонкие планы могут не допустить.

Одна из главных причин того, что у человека, который работает над собой, не получается измениться, – это неснятые обиды на Бога, которые накопились в душе.

Сильная обида разрушает не только здоровье. Она разрушает и характер, и судьбу, и передается детям. Особенно опасно испытывать эмоцию обиды в определенные периоды жизни: во время полового созревания, когда мы влюбляемся, когда создаем семью, когда должен родиться ребенок.

Существует простое правило: чем нелогичнее, непонятнее и несправедливее обида, тем больше в этой ситуации Божественной воли и Божественной логики, тем большие возможности для очищения души дает ситуация. Самые несправедливые обиды и самые тяжелые потери происходят перед появлением детей на свет.

Долгая обида на отдельного человека может дать проблему; такая же обида, относящаяся к группе людей, объединенных по экономическому, социальному, национальному или религиозному признаку, уходит глубже и извлекается труднее. Частое осуждение государства, общества проникает очень глубоко в подсознание и может вызывать тяжелейшие заболевания в нескольких поколениях, вплоть до вымирания рода. Если человек считает весь мир жестоким, несправедливым, то такая агрессия приближается к максимальным величинам. В таком случае программа самоуничтожения имеет очень большой масштаб.

Заменить рефлекс обиды и осуждения на рефлекс устремления к любви достаточно сложно, но мы должны пройти этот путь, хотим мы того или нет.

Сильные обиды, ненависть или уныние живут в нашем подсознании десятилетиями, а иногда и всю жизнь. Но любовь живет гораздо дольше ненависти. А любовь Божественная живет в нашей душе вечно. Поэтому мы можем развиваться. Поэтому любовь может побеждать привязанность, порождающую осуждение или обиды.опубликовано econet

Автор Сергей Лазарев

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