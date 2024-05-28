Как низкая самооценка заставляет нас неправильно есть или Все зеркала врут

Погоня за идеальным весом без адекватной самооценки грозит превратиться в вечную гонку за недостижимым результатом. Если наше восприятие мира и самого себя гармонично, если мы знаем, чего хотим, понимаем свою самоценность, внешность перестает быть главным критерием оценки самого себя. И тогда мы начинаем любить себя такими, какие мы есть.

Все зеркала врут. Особенно тем, кто смотрит через призму комплексов, установок, ложных представлений и неуверенности. Так, на девушку с нормальным весом, но неприятием себя в отражении хмурится страшная жируха. А полноватой красотке в адеквате подмигивает богиня.

Самыми нелицеприятными словами жертвы кривого зеркала называют себя сами

Если бы давали медали за самокритику, они точно стали бы платиновыми финалистками вне конкурса.

Почему так?

Потому что между весом и нашей ценностью для мира не должно быть знака равенства.

Наше ощущение себя по-хорошему должно складываться из трезвой оценки навыков и умений, жизненных принципов и своей значимости. При этом не важны такие характеристики, как цвет глаз, рост или вес.

Человек, который знает себе цену, способен объективно воспринимать внешний и внутренний мир. Он строит свободные отношения с окружением, растет в профессии и знает, чего хочет от личной жизни. И, конечно, принимает свое тело таким, какое оно есть. А от того, прибавил он пару кило или нет, его таланты не уменьшаются.

Позовите Вия!

Те же из нас, кто испытывает дефицит самоценности, попадают в порочный круг. Чтобы нас любили, нужно быть худыми. Чтобы быть худыми, нужно грызть диету, похлеще, чем орел клюет печень Прометея. А значит, постоянно испытывать стресс. Стресс срывает с диеты, портит нервы и кожу, лишает сна и нормального обмена веществ. Мы снова набираем вес – и ненавидим себя за это. А от этого еще яростнее срываемся и заедаем неприятности вредной калорийной пищей вне всяких графиков. Круг замкнулся.

И чтобы найти из него выход, нужно позвать Вия. Того самого, который увидит истинную причину нашей нелюбви к себе. Именно неприятие себя таким-как-есть заставляет жить в своем маленьком аду. Видеть в зеркале не то отражение (какое видят все остальные). Замечать и преувеличивать изъяны, которые вполне могут оказаться нашим внутренним изюмом. Стремиться к идеалу, навязанному обществом потребления/мужем/ родителями/инстаграмом. И забывать быть счастливыми просто сейчас.

Еда не сделает вас самодостаточными. Особенно в ситуации, когда нарушается пищевое поведение. Если вы не нравитесь себе, отказ от куска мяса тем более не добавит красоты. Вряд ли кто-то влюбится в ваши грустные голодные глаза с поволокой жертвенного служения богу худобы. Как и напротив, всепожирающий огонь ваших набегов на кухню по ночам мало кому понравится.опубликовано econet

Автор Запара Александр

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