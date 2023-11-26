Как Нельзя Привлекать Любовь

Все стараются получить любовь очевидными и глючными способами, которые все только портят.Чтобы ничего не портить и получить шанс улучшить - нужно заниматься собой...

Чем больше учусь, тем больше вызревает всяких идей в духе "Этому нужно в школе учить, а не эти ваши логарифмы!" Делюсь что сформулировал недавно и считаю, что этому нужно учить если не в школах, то в семьях - точно.

Как получить любовь?

Прежде всего, ответьте для себя на вопрос: "Что нужно делать, чтобы получить расположение другого человека?"

Вот есть другой человек. Вы хотите ему понравиться. Что нужно делать?

Хорош читать! Я ж прошу по-человечески, остановитесь. Сформулируйте ответ. СЛОВАМИ. Не мыслеобразами и идеями типа "а ну понятно", а словами. Лучше - запишите.

А теперь читайте дальше.



Очень частые ответы на этот вопрос:

Нужно делать так, как он хочет и не спорить

Нужно о нем заботиться и делать ему приятное

Нужно показать какой ты клевый

У вас что-то из этого разряда? Если да, то это глюк.

Смотрите. Первое идет от понимания взаимоотношений с родителями. Чтобы нравиться родителям, нужно делать как сказано. Это же касается учителей, например. Делай что сказано и проблем не будет. А то еще и похвалят.

Второе идет от представлений о романтической любви в массовой культуре.

Третье у меня ассоциируется с подростковым позерством. "Зацените, посоны, айфон шестой и новые найки оторвал."

Проблема тут только одна: все эти методы не работают!

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Не перечить

Первый метод устраняет из отношений вас, как личность. Вы становитесь не интересны, потому что вас тут особо и нет. Есть клон человека. Ну или его продолжение. Он и начинает к вам относиться как к своей части. Это может работать только в плане созависимых отношений, когда ему реально нужен еще один тентакль. Но это будет именно зависимость, а не любовь.

Уважать другого человека можно только тогда, когда он сам себя уважает. Когда он говорит что думает сам. Решает за себя. А когда он не решает, не думает и не говорит, то чего там уважать?

Забота

Второй метод - это попытки купить любовь.

"Я дам тебе конфету (а ты люби меня)"

"Я укрою тебя одеялом (а ты люби меня)"

"Я сделаю тебе чай (а ты люби меня)"

В гештальт-терапии есть понятие "Профлексия". Это когда "Я делаю тебе то, что хочу для себя". Это вот оно. То есть, я хочу, чтобы ты обратил на меня внимание и приковываю свое внимание к тебе.

Когда ты не ценишь мои старания и логика не срабатывает, что нужно делать? Правильно! Нужно уделить ЕЩЕ БОЛЬШЕ внимания.

А что в это время чувствует партнер? Ну-ка, отгадай!

По началу - недоумение и растерянность: "Это че вообще происходит?".

Потом - вину: "Блин, чет он из штанов выпрыгивает, а я как-то не благодарен. Наверное должен быть, но нет. Наверное, я плохой человек."

Потом - злость, которая выливается в пренебрежение: "Опять этот! Господи, отвали уже! Нет, ничего не дам. Вообще. Никогда. Ты жалкий! Не дам! Господи, какой же я плохой человек. Ну уйди пожалуйста!"

То есть, чем больше с заботой наваливается первый, тем больше второй его презирает и отталкивает.

Показать что ты хорош

Третий способ получить любовь - это самореклама. Это важный момент, это нужно делать, никто не спорит. Но все нужно делать с умом. Одно дело - демонстрировать (особенно на деле) свои положительные качества. Усиливать их, делать более видимыми.

Другое дело - расхваливать себя в хвост и гриву.

Эх, сейчас бы залезть кому-нибудь на лицо, чтобы он вблизи увидел как я прекрасен!

Хорошо если изначально вы Другому интересны. Тогда он, может даже, не против послушать подробную презентацию. Но и она может утомить.

А если изначально вы и не были интересны, то вы превращаетесь в того парня, который "Хотите поговорить о нашем Боге?". Никто не хочет! Все хотят говорить о СВОЕМ Боге. А не о чужом.

То есть, вместо того, чтобы интересоваться другим, человек, использующий паттерн саморекламы, пытается привлечь интерес к себе. А это - сложно и не эффективно.

Что нужно делать, когда реклама не работает? Уже рассказал о своих богатствах и как тебя пацаны уважают, а женщина все еще не пала ниц. Что нужно предпринять? Правильно! Нужно больше рекламы! Например, рассказать о своих планах завести рабов в свой трехэтажный особняк, который ты планируешь отгрохать. И кстати, в сексе ты бесспорный король, все так говорят. И Машка и Дашка и Серега. И только мама говорит что ты - солнышко.

Все эти штуки не привлекают внимание. Не дают расположение и не дают любовь.

Хотя кажется, что должны бы.

А что же дает? Как получить чужую любовь?

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Как получить любовь?

Для начала, нужно признать, что никак. Что это от вас не зависит. Это как пытаться привлечь выходные. Или солнце в выходные. Это как "пусть вон тот красавчик сядет рядом".

Надеяться можно, но управлять этим нельзя.

Один из главных процессов в этом - прожить свое бессилие и оплакать ваши несбывшиеся мечты.

Что делают люди потом?

умоляют, ноют, давят на жалость

требуют, заставляют, скандалят

Очевидно, что ничто из этого также не способствует получению любви и исправлению ситуации.

Это - детское, по сути, поведение, которое происходит от невозможности признать свою ограниченность. Не в плане "ты какой-то ограниченный, кек", а в плане "ограниченность ваших возможностей". Невозможность прожить боль разбитых надежд.

И вместо того, чтобы плясать вокруг, заботиться, задаривать, умолять, требовать, угождать и унижаться, заниматься самовосхвалением, нужно просто отойти и показать человеку, что ты уважаешь его выбор и право.

Нет, не отойти и выразительно смотреть. А отойти и... барабанная дробь... заняться собой!

Нет, не подкачаться. (хотя неплохо бы, посмотри на себя, ну!)

Заняться собой. Своими потребностями, своими делами. Отлепиться от этого человека.

Если он не хочет давать тебе то, что ты от него хочешь, то признай это как мужик! Прими это прямо v svoe nordicheskoe litso! А потом начни искать другой способ удовлетворить свои потребности. Или просто займись чем-нибудь другим.

Это по крайней мере, не ухудшит ситуацию.

Как улучшить ситуацию?

А как улучшить? Если просто, то интерес к вашей персоне просыпается не тогда, когда вы ориентированы на себе. А тогда, когда вы ориентированы на интересах Другого. То есть, даете ему то, что хочет ОН. Представляете для него ценность.

И не вкармливать это прямо ему в рот лица. Просто продемонстрировать, что оно у вас есть и если что - можете дать. А можете и нет. Потому что (внезапно!) у вас есть другие дела и способы удовлетворять свои потребности.

И вот уже Другой в вас заинтересован. Ну еще не сильно, но смысл такой.



Итого...

Общий смысл:

Все стараются получить любовь очевидными и глючными способами, которые все только портят.

Чтобы ничего не портить и получить шанс улучшить - нужно заниматься собой. Отлепляться от другого и становиться независимым волком с лапищами. И бежать, бежать сквозь снег!

Чтобы получить шанс (!) привлечь другого - нужно просто продемонстрировать что у вас есть ценность для него. Но не выдавать ее по первому требованию и не вставать в услужение. Не требовать взамен полцарства и писечку. А просто сказать "у меня есть. Иногда могу давать, если посчитаю нужным."

BOOOM! Psihologia, bitch!

И вот я считаю, что этому нужно учить в школе. Ну или хоть где-нибудь. Потому что отношениям никто нормально не учит. Все учатся как-то методом, прости господи, тыка. И получается, как правило, не очень. А правил там дельных не так уж много. Ну или хотя бы от откровенных косяков можно бы и защититься просто будучи в курсе.опубликовано econet

Автор Сергей Смирнов

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