Как не стать мамочкой для собственного мужа

Ты отлично готовишь, сама зарабатываешь, дома у тебя тепло и уютно, а личная жизнь не складывается? Постоянно попадаются мужчины, которые тебя не ценят и предают? Может не стоит жаловаться на тяжелую женскую долю и взглянуть на ситуацию с другого ракурса? Пора перестать играть роль «мамочки» и самоотверженно ухаживать за каждым мужчиной, который встречается на твоем пути.

Родители многих девочек с детства учат их быть послушными, хозяйственными и ответственными. Это не плохо, но со временем эти девочки могут превратиться в «мамочек», бегающих с носовыми платочками за собственными мужьями. Играть такую роль в семейной жизни крайне опасно как для психологического, так и сексуального здоровья женщины.

Что чувствуют мужчины? Когда женщина относится к своему мужчине как к ребенку, это рано или поздно может закончиться разводом. Мужчины не терпят, когда их воспитывают и контролируют. Даже если холодильник будет полон еды, а в доме будут созданы самые комфортные условия, нет никакой гарантии, что мужчина не захочет сбежать от «мамочки» в мир взрослой безумной страсти.

В отношениях с «мамочкой» не может идти речи о качественном сексе, поскольку такие женщины зачастую не воспринимаются партнерами как сексуальный объект, мужчин попросту заклинивает психологически.

Как выйти из опасной роли и не разрушить брак?

1. Вспомни о себе. Старайся исполнять собственные мечты: пой, танцуй, рисуй, достигай успехов в спорте и карьере. Делай то, что приносит тебе удовольствие.

2. Освободи себя от ответственности, перестань контролировать каждый шаг мужа, он взрослый человек и способен справиться сам. Поговорите и распределите обязанности. Не переживай, если у него что-то не получится с первого раза, он научится.

3. Пересмотри свой распорядок дня. Не слишком ли многое ты берешь на себя? Не жертвуешь ли собой ради многочисленных детских кружков? Не стоишь ли у плиты с утра до ночи? Может быть, твоей семье нужно совершенно другое, может дети не хотят посещать эти кружки, а муж предпочел бы видеть рядом с собой ухоженную, а не уставшую женщину.

4. Чаще вспоминай, каким был твой муж, когда вы познакомились. О чем он мечтал, какие строил планы. И понаблюдай за своими чувствами – ты видишь в нем взрослого ребенка или мужчину, который достоин восхищения?

5. Позволяй себе иногда бездельничать и капризничать. Ты же женщина, а не робот. А женщине зачастую нужна мужская поддержка.

6. Если ты хочешь сохранить в отношениях страсть, не нужно постоянно напоминать мужу, что кофе нельзя пить на голодный желудок или шапку нужно натягивать на уши, чтобы не простудиться. Напоминаем еще раз – он взрослый и самостоятельный.

7. Если говорить о планах на будущее, то не решай все сама, пусть это сделает муж, он же глава семьи.

8. Не спрашивай у мужа о личной жизни, которая у него была до тебя. Захочет – расскажет сам. А может тебе вовсе не стоит этого знать.

9. Если он сделал что-то не так, не нужно напоминать ему об этом более двух раз. Сначала он послушает, а потом начнет игнорировать.

10. Не позволяй, чтобы твоя забота о нем воспринималась как должное, иначе в мужчине проснутся к тебе такие же чувства, которые он испытывает к своей матери. А ты для него должна быть любимой женщиной, поэтому позволь ему позаботиться о тебе.

Найти золотую середину. Будь заботливой мамой для своих детей, а не для своего мужчины. опубликовано econet

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