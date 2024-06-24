Как НЕ ошибаться в отношениях? Универсальные правила для мужчин и женщин

Как избежать бессмысленных и беспощадных мук сердца?Советы врача-психотерапевта Андрея Курпатова помогут мужчинам и женщинам лучше понять друг друга и сохранить отношения.
Наша жизнь — это игра мужчин с женщинами и женщин с мужчинами. Вы только представьте себе на секундочку, что эволюция пошла по другому пути, что мы, как и амебы, размножаемся делением, никаких полов у нас нету, а на вершине эволюционной иерархии царит абсолютное половое, точнее — бесполое — единообразие... Представили? Что от нашей с вами жизни в этом случае останется? Будут ли в таком обществе существовать культура, наука, искусство? Станут ли в нем люди работать, а главное — чего ради, собственно, они будут это делать? Нет, дорогие мои, такое общество невозможно в принципе!
«Половой вопрос» — это, как оказывается, самый важный, самый насущный, самый серьезный вопрос для всей нашей жизни в целом. И до тех пор пока он не решен (а он, заявляю это официально, даже и не поставлен пока должным образом), наше существование обречено на бесконечные, бессмысленные и беспощадные муки сердца.
1) Мужчины в принципе не одинаковы.
Просто биологические различия между мужчинами в среднем значительно выше, чем различия между женщинами. Поэтому неправильно говорить и думать, что все мужчины такие-то или такие-то. Не все. Однако для женского пола эволюция приготовила другую штуку: она наказала женщине защищать стабильность, а потому женщины тяготеют к обобщениям зачастую неоправданным.
2) В результате может произойти следующее: вам попадется мужчина, который вовсе не такой, как все, а вы, будучи настроенными тенденциозно, этого не заметите.
В результате можно пропустить очень достойный экземпляр. Короче говоря, приглядывайтесь к мужчинам, это может быть не только интересно, но и полезно.
3) Вы принимаете решение, ориентируясь на свое ощущение ситуации.
Вам может казаться, что вы рассуждаете, хотя в действительности вы понимаете. Рассуждать о чем-то и идти таким путем к выводу — это одно, а понимать что-то — это другое.
4) После того как вам то или иное стало понятно, вы не утруждаете себя тем, чтобы обосновать свои положения, ведь «все так очевидно».
Поэтому мужчинам, с которыми вы обсуждаете ту или иную проблему, ваши обоснования обоснованиями не покажутся и вас просто проигнорируют.
5) Для того чтобы избежать конфликта, для того чтобы ваша точка зрения была выслушана, вам необходимо проделать некоторую работу.
В целом задачи просты. Сначала выслушайте мужчину, узнайте, какими аргументами и доводами он пользуется. После этого подумайте, как ваше понимание ситуации согласуется с этими мужскими доводами и аргументами. Далее остается только одно: изложить свое понимание вопроса в той системе «умоисчислений», которой пользуется данный конкретный мужчина. Понимаю, что муторно, но зато эффективно...
1) Если вам что-то не нравится в своих избранницах, не спешите винить их.
Поскольку женщина всегда подстраивается под предлагаемые ей обстоятельства, то, что вы видите в ней, — в значительной мере результат ваших собственных деяний. Одна и та же женщина в «разных руках» ощущает и ведет себя совершенно по-разному.
2) Поэтому если вы сможете изменить свою политику в отношении женщины, обстоятельства ее жизни, то изменится и сама женщина; если же вы этого не делаете, то, возможно, вас эта ситуация устраивает, а потому не стоит и сокрушаться. В любом случае состояние женщины, поведение женщины — это индикатор, свидетельствующий о состоянии и поведении мужчины.
3) Вам может казаться, что женщина не права, но почему она думает так, как она думает?
Почему возникли разногласия? Вы, принимая какое-то решение, руководствовались своими представлениями, своими выкладками и умозаключениями, но все это — представления абстрактного характера (вообще говоря, все представления всегда абстрактного характера).
4) А возражения женщины основаны на том, что она иначе видит эту ситуацию, и чаще всего она, в этом своем восприятии ситуации, учитывает такие жизненные моменты, которые невозможно формализовать и которые вы не замечаете по той простой причине, что они не учитываются вашей системой умоисчисления.
5) Женщина значительно ближе вас к жизни, к ее реалиям, иногда эти реалии кажутся мелкими, незначительными, бессмысленными, сокращаемыми, однако это «кажется» может стоить вам очень дорого, поэтому слушайте женщину. Даже если она не права сейчас, через полгода, через год, а возможно, только через десять лет окажется, что она была права, причем более чем...
(Отрывок из книги "Мужчина и Женщина: универсальные правила")опубликовано econet
Автор Андрей Курпатов
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