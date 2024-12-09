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Как найти и удержать счастье: 5 подсказок

Источник: b17.ru 09 декабря 2024 6140
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Многие люди не знают, что такое счастье, потому что путают с этим понятием совсем другие вещи. Они стремятся ко всему показному, гонятся за успехом и социальным статусом. Но счастье не может быть целью. Счастье - это путь.

Как найти и удержать счастье: 5 подсказок

Давно уже ни для кого не секрет, что качество наших мыслей влияет на качество нашей жизни. Справедлива эта истина и в деле «поиска» счастья, процессом которого охвачена большая часть человечества. В этой статье мы поговорим о том, когда «приходит» счастье, как его найти и удержать.

Когда «приходит» счастье. Как его найти и как удержать. 5 хороших подсказок

Почему-то в нашей культуре принято считать, что счастье «придет» только после того, как будет выполнено какое-либо условие. 

Рискну предположить, что вы не раз слышали (или даже сами порой говорили) следующие фразы — с выдвижением жёсткого «условия» для обретения счастья: 

  • «Когда я найду свою вторую половинку, я окажусь на седьмом небе от счастья».
  • «Я буду счастлив, если смогу заработать миллион долларов».

«Чтобы получилась счастливая семейная пара, муж должен быть глухим, а жена слепой» — так гласит французская пословица. 

Но так ли это на самом деле? 

Предлагаю нам вместе выяснить, где «прячется» счастье и как его гарантированно найти. 

1. Культ бесконечной «погони за счастьем» 

Сегодня принято выставлять своё счастье напоказ, нарочито демонстративно и даже эпатажно. 

Не просто им наслаждаться.

Нет, им нужно гордиться, им нужно хвастаться! 

«Гонка за счастьем» приобрела особенно широкий масштаб после буйного расцвета соц.сетей — которые заполонили тщательно отретушированные фотографии из путешествий, пока что ещё несъеденной еды, трофеев из очередного шопинга и т.п. атрибутов «красивой жизни». 

Проблема состоит в том, что в этой гонке нет «победителей», есть только «проигравшие». 

Ибо всегда найдется тот, кто разместит более «крутую» фотографию, нежели ваша. 

Как найти и удержать счастье: 5 подсказок

2. Счастье не может быть ЦЕЛЬЮ 

Еще одна часто произносимая всеми нами фраза: «Я просто хочу быть счастливой/ым». 

Говоря это, мы совершенно упускаем из виду, что счастье — это не цель, это образ жизни. 

Недаром народная мудрость утверждает, что «К счастью нет пути. Счастье — это и есть путь». 

3. Нас зомбируют «счастьем» 

Именно на этом зиждется успех рекламы. 

В каждом рекламном сообщении ловко спрятан коварно-ложный посыл: «Ваша жизнь станет намного лучше, когда вы воспользуетесь нашим продуктом или услугой». 

Но мы то с вами знаем, что «К счастью нет пути, счастье — это путь». 

4. Всё в жизни — это бонус 

Счастье (а также деньги, достаток и многие другие столь нужные нам вещи) приходит к нам как результат хорошо сделанной нами работы. 

Если вы будете стремиться стать лучшим в своем деле, то вы никогда ни в чем не будете нуждаться. 

Особенно «много» у вас будет счастья в том случае, если вы будете зарабатывать себе на жизнь любимым делом (т.е. тем, которое вам по душе, которое по призванию, а не по приказанию или из-за необходимости зарабатывать себе на кусок хлеба с маслом и черной икрой). 

5. Каждую минуту проживайте с удовольствием 

Когда вы гуляете, работаете, обедаете, разговариваете, отдыхаете и т.д. — старайтесь делать это с удовольствием. 

Чтобы обрести счастье, никуда не нужно торопиться. 

Ведь вы уже там, где «живёт» счастье.опубликовано econet

Автор Евстегнеев Александр

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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