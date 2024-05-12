Как научиться принимать решения: руководство для тех, кто постоянно сомневается

Часто людям сложно принять окончательное решение по тому или иному вопросу. Почему это происходит? Что мешает сделать выбор? О том, почему возникают душевные страдания и как с ними бороться, вы узнаете из этой статьи.

Люди, умеющие принимать решения и брать на себя ответственность, непременно добиваются успеха, помните об этом.

Почему людям сложно делать выбор

Этому есть несколько объяснений:

1. «Я теряюсь, что выбрать».

Такое ощущение часто возникает у людей, родители которых проявляли чрезмерную заботу, тем самым лишали ребенка права выбора и мешали ему приобретать свой опыт. Такие люди перед принятием какого-либо решения долго советуются с родными и близкими, пытаясь таким образом получить помощь со стороны.

2. «Я переживаю, что скажут люди».

Это утверждение часто возникает у людей с заниженной самооценкой и боязнью ответственности. Они обычно окружают себя теми, кто их поддержит в любой ситуации, так называемыми «спасателями».

3. «Я боюсь снова ошибиться».

Если человек уже имел негативный опыт после принятых решений, то каждый новый выбор будет даваться ему с трудом.

4. «Мне сложно выбрать, поскольку оба выбора равнозначны».

Если человеку сложно принять решение из-за равного количества «за» и «против», то специалисты советуют воспользоваться японской техникой «семь вдохов». Суть такой техники – сделать семь спокойных вдохов и на последнем принять решение в пользу того или иного варианта. Если даже это не помогает, значит, решение вопроса лучше отложить.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Учитесь принимать верные решения

Необходимость принять решения связана с определенными рисками, но важно научиться преодолевать внутренний барьер, ведь только так удастся достичь успеха. Чтобы легче принимать решения, пользуйтесь следующими правилами:

1. Ограничьте количество вопросов.

Преуспевающие люди строят планы и тщательно обдумывают, как поступить в том или ином случае, поскольку от каждого шага зависит их успех. Для начала четко сформулируйте, какие вопросы нужно решить и постарайтесь найти выход, соответствующий вашим моральным ценностям.

2. Возьмите на себя ответственность.

У одного обеспеченного человека однажды спросили, как ему удалось достичь таких высот, на что он ответил, что когда работал в крупной организации и ему нужно было принять конкретное решение, то он представлял, будто является владельцем всей компании и успех будет напрямую зависеть от того, как он поступит. То есть человек брал на себя всю ответственность, это не страшно, а полезно.

3. Не принимайте никаких решений в стрессовом состоянии.

Не спешите и не давайте волю эмоциям, принимать решения нужно в спокойном состоянии, ознакомившись подробно со всеми материалами, имеющими отношения к возникшей проблеме, проанализировав всю информацию и представив исход событий в том или ином случае.

4. Постарайтесь получить максимум информации по интересующему вас вопросу, это облегчит процесс принятия решения.

Соберите факты, упорядочите их по значимости и выделите основные обстоятельства, которые могли бы помочь вам в выборе.

5. Советуйтесь с людьми, особенно с теми, на которых может повлиять ваше окончательное решение.

Также спрашивайте совета у тех, кто мог бы помочь вам решить проблему. К слову, успешные люди охотно делятся своим мнением и не скрывают, как бы поступили в той или иной ситуации.

6. Не бойтесь.

Ошибиться может каждый, просто важно быть внутренне готовым к возможному «поражению». Если вы оценили ситуацию и склоняетесь к определенному решению, не отступайте и действуйте.

После того, как вам удалось решить одну задачу не останавливайтесь и приступайте к следующей. Сохраняйте вдохновение и не терзайтесь сомнениями. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet