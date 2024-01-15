Как научиться быть благодарным

Можно ли научиться быть благодарным? Вот несколько простых вещей, с которыми справится даже шестилетний ребенок.

Обычные люди говорят: «Когда я буду счастливым, тогда и буду благодарным!». Счастливые люди говорят: «Когда я буду благодарным, тогда и буду счастливым!»

Практика благодарности

КАЖДУЮ НОЧЬ, отправляясь спать, еще раз вспомните все, что с вами произошло за день, и составьте список того, за что вы особенно благодарны: семья, друзья, солнечный свет, лекарство, дезодорант, ваш ноутбук, безопасный полет, вкуснейший завтрак, шутка соседа, прогулка с собакой, звезды…

КАЖДОЕ УТРО благодарите за еще один новый день.

ВЕДИТЕ ДНЕВНИК БЛАГОДАРНОСТЕЙ. Просто составьте список вещей, за которые вы особо благодарны жизни, и регулярно дополняйте его.

СОЗДАЙТЕ ДОСКУ БЛАГОДАРНОСТИ. Рядом с моим письменным столом я установил доску. На ней размещено порядка пятидесяти фотографий членов семьи и друзей, которых я больше всего люблю, интересных мест, где мы вместе с Джули провели прекрасное время, фотографии о путешествиях и событиях, которые мне особенно запали в душу. Я смотрю на эту доску каждый день и говорю себе: «Я ТАКОЙ счастливчик!»

Эту доску я сделал в тот момент, когда жизнь, как мне казалось, зашла в тупик и я не испытывал особого чувства благодарности.

Процесс создания доски благодарности приносит особую радость. И вот в чем главный секрет: всякий раз, когда вы будете смотреть на нее, говорите себе: «Я СЕЙЧАС так счастлив», а не «Как же я БЫЛ счастлив».

БЛАГОДАРИТЕ ЗА ЛЮБУЮ МЕЛОЧЬ, ПРОИСХОДЯЩУЮ В ЖИЗНИ, за все, что приносит вам огромную радость – будь то игра с собакой, стакан чистой воды или объятия жены. Пусть произнесенное про себя СПАСИБО войдет в вашу привычку. Если вам улыбается незнакомец, поблагодарите его. Если вы на мели и случайно находите доллар, просто скажите за это СПАСИБО. Благодарность даже за самые незначительные вещи и события превращает вас в магнит для еще большего числа хороших вещей.

КОГДА ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ИДЕТ НЕ ТАК, спросите себя: «Есть ли что‑то хорошее в случившемся?» И если ничего хорошего вы так и не нашли, скажите СПАСИБО в любом случае: «Я понятия не имею, что это мне может дать, но я благодарен заранее».

Как только вы поймете, что благодарность преображает вашу жизнь, вы станете самым ярым «благодарителем».

Как только вы поверите, что в мире нет ничего случайного и что каждое событие помогает вам на вашем жизненном пути, слова благодарности станут вашей второй натурой. Именно в этот момент Вселенная направит все свои силы на то, чтобы сделать вас счастливым. опубликовано econet

Из книги Эндрю Мэтьюз "Магнит счастья. Как привлечь в свою жизнь все, что хочешь"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet