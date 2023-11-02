Как научить ребенка играть самостоятельно: советы психолога

Малыш, играя, познает мир. Это очень важный этап, который необходим для развития речевых и социальных навыков, образного мышления и воображения. Некоторые дети с удовольствием играют сами и способны часами занимать себя, а другие не могут даже несколько минут побыть в одиночестве. Можно ли привить ребенку любовь к самостоятельности?

Часто родители жалуются на то, что вынуждены все свое свободное время постоянно занимать ребенка, который не отходит от них дальше, чем на метр. Они готовы купить ему любую игрушку, чтобы иметь возможность спокойно выпить чай или сходить в душ. Дети довольны, только когда рядом с ними находится папа или мама, и совершенно не понимают, что можно делать с предоставленной им самим свободой. Но такое положение также свидетельствует о развивающейся психической зрелости, и задача родителей — приучить ребенка к самостоятельности.

Зачем нужно учить самостоятельности

Для одних детей самостоятельная игра – это врожденное качество, а для других, это навык, которому необходимо ребенка учить. Для этого потребуется терпение и помощь родителей. Самостоятельность – это очень важное качество, которое обязательно потребуется в школе. Необходимо научить детей, чтобы они сами смогли выбирать то, что интересно именно им, читали, рисовали или создавали что-то без помощи и поддержки старших. Это очень важный этап в жизни, который в дальнейшем поможет поддерживать самооценку, развивать творческие навыки и получать удовлетворение от проделанной работы и жизни в целом.

Учим самостоятельности

Дайте ему внимание

Побудьте с ним рядом. Почитайте, поиграйте, уделите столько внимания, чтобы он им «насытился». Когда ребенок вдоволь наиграется с родителями, тогда ему легче будет остаться одному, хотя бы для начала на несколько минут.

Начните играть вместе

Подготовьте все для игры, начните ее совместно, затем предложите ребенку подсказать, что будет происходить дальше. Проявите заинтересованность, внимательно послушайте, посидите рядом, пока ребенок играет, а потом ненадолго займитесь своим делом, в пределах видимости. Потом подойдите, подробно расспросите ребенка о том, что случилось в ваше отсутствие, порадуйтесь, похвалите. Поиграйте вместе и, дождавшись удобного момента, опять отойдите.

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Дети копируют поведение родителей

Присядьте с книгой и предложите ребенку тоже посидеть недалеко от вас, с его книжкой с картинками или раскраской. Пусть он видит вас, понимает, что вам интересно сидеть и читать. Можно предложить ему игру на кухне. Дайте ему фасоль, небьющиеся чашки, контейнеры с яркой окраской – пусть тоже готовит обед для своих игрушек, пока вы готовите свой. Он будет с вами, но играть самостоятельно. И обязательно похвалите его за это, скажите, что он стал совсем большим.

Обеспечьте безопасность

Ребенок всегда уверен, что родители смогут защитить от любых неприятностей. Поэтому, дети часто боятся играть в другой комнате. Так что, если вы им это предлагаете, то в той комнате не должно быть ничего, что может стать опасным для него. А если вы каждые несколько минут туда заходите, чтобы проверить, все ли с ребенком в порядке, то он скоро придет к мысли, что там точно ему что-то угрожает. И самостоятельной такую игру уже нельзя назвать. Поэтому, если вы сильно беспокоитесь, то лучше пусть он играет в одной комнате с вами, но без вашего непосредственного участия.

Развивайте творческие навыки

Попросите ребенка, чтобы он придумал историю с его любимыми игрушками, и дайте ему на это 5-10 минут. Покажите, как двигается стрелка часов или поставьте песочные часы. Затем подойдите и выслушайте ее. Можно историю записать в тетрадь, а потом почитать всей семье. Это развивает фантазию, и дети могут составить небольшие рассказы, которых хватит на целую книгу.

Не допускайте «тревожный контроль»

Многие родители выходят из комнаты незаметно для ребенка, а он, обнаружив, что остался в одиночестве, плачет и бежит искать родителей, а в дальнейшем постоянно следит, чтобы вы не исчезли. Лучше предупреждайте всякий раз, что выходите из комнаты ненадолго. И не обманывайте. Если ребенок будет вам доверять, то не будет включать «тревожный контроль» и беспокоиться, что вы не вернетесь. Через какое-то время, он сможет оставаться один более длительное время, и станет более независимым.

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Самостоятельность и одиночество – это разные вещи

Навыки самостоятельности могут проявиться только после полноценного общения с другими людьми. Игры с детьми, совместные занятия с взрослыми, занимают воображение ребенка и учат его, чем можно заняться без их присутствия. Он использует диалоги, чтобы разговаривать с игрушками, проявлять терпение, получать удовольствие от своих фантазий и времени с самим собой. Он будет использовать моменты, когда вы занимаетесь своими делами, чтобы разыгрывать разные роли, когда общался с другими взрослыми и детьми.

Не прерывайте его

Если ребенок чем-то занимается, не прерывайте его, чтобы предложить другую, более интересную, на ваш взгляд игру или занятие. Часто моменты, когда, как вам кажется, ребенок просто сидит и ничем не занимается, он что-то придумывает или занимается развитием какого-либо навыка, важного для него, хотя и непонятного для вас. Поэтому, лучше просто наблюдать, чтобы у него все было хорошо, а когда он захочет – сам к вам обратится.

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Используйте обучающие моменты

Обучение может происходить в любом месте. Расспрашивайте ребенка, чему он научился, что узнал, пусть покажет вам. Дети любят чувствовать себя большими и умелыми, им нравится проявлять свою осведомленность. Поощряйте и хвалите его за малейшие успехи, за то, что он самостоятельно что-то узнал и усвоил.

Время, проведенное в просмотре мультфильмов или игре с гаджетами, самостоятельной игрой не считается. Для развития нужна полноценная игра, в которой задействуется все тело.опубликовано econet

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