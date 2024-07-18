Как научить детей сопереживанию

Психологи считают, что каждый ребенок проходит этапы становления характера, когда ему трудно проявлять сочувствие, доброту, сопереживание. Почему так происходит и как помочь ребенку научиться состраданию?

Чувство эмпатии – осознанного сопереживания эмоциональному состоянию другого человека. Есть различные формы эмпатии, и все они важны для нормальной социальной жизни.

Аффективная или эмоциональная эмпатия

Это спонтанная реакция, которую ребенок имеет от рождения. Он улыбается в ответ на улыбку, протягивает ладошки, когда к нему тянутся и делает губки «сковородничком», если слышит плач. К подростковому возрасту, многие сознательно отключают эту способность.

Почему так происходит:

их способность управлять своими и чужими эмоциями еще не развита;

боятся показать свою уязвимость;

эмпатия не приветствуется в группе, которой он принадлежит.

Истоки буллинга и проблемной дружбы, свойственной для подростков, скрываются в расстройстве самовосприятия, когда дети легко оправдывают свои поступки и пренебрегают чувствами других людей. Они еще не могут оценить последствия своих поступков, когда обижать слабых, показывать свое превосходство, приносит удовлетворение и повышение статуса среди сверстников. Ребенок сосредоточен на себе самом и чем труднее у него обстоятельства, тем больше он игнорирует чувства обижаемого человека. И такому виду эмпатии вполне возможно научиться.

Когнитивная эмпатия. Как научить ребенка

Способность осознанно войти во внутренний мир другого человека, узнать его мотивации, цели, точку зрения, называют когнитивной эмпатией. Это помогает понять его и облегчает взаимодействие. И такому виду вполне возможно научиться.

1. Родительский пример

Как гласит старинная английская пословица: «Не воспитывайте ваших детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя!» Поэтому, перед тем, как начать в очередной раз отчитывать своего ребенка, присмотритесь к себе – а вы сами проявляете сочувствие к окружающим? И могли бы вы проявить больше эмпатии?

2. Объясните, что значит проявлять эмпатию

Это означает:

выслушивать другого человека и понимать его мотивы (не означает - одобрять);

воспринимать новые идеи;

постараться ощутить переживания другого человека;

испытывать совместные чувства;

сосредоточиться не на себе, а на другом человеке.

3. Научить, что не является сопереживанием

Эмпатией не является:

чувство жалости или сожаления;

попытки найти что-то хорошее в случившемся несчастье;

обесценивание чужого опыта;

не слушать, а ожидать, когда можно будет покритиковать или унизить.

4. Постоянно работайте над этой способностью

Нужно учиться формировать чувствительность, но не примером, который показывают в сериалах, а собственным, родительским. Они должны видеть его в поступках взрослых, которых уважают. Этому нужно учить с самого раннего возраста, и не прекращать это делать с взрослением. Следует постепенно приучать детей думать о чувствах животных, персонажей мультфильмов, людей, оказавшихся в различных ситуациях.

5. Читайте и обсуждайте прочитанное

Предпочтение нужно отдавать художественным произведениям, которые будут не только развлекать, но и учить детей вставать на чужое место, понимать другую точку зрения.

6. Вместе путешествуйте

Виртуальное общение отдаляет детей от собственных чувств и мыслей. Постарайтесь ограничить использование соцсетей и дать больше живого взаимодействия. Лучшим средством для этого станут совместные путешествия. Причем, следует предпочесть не отдых в дорогом отеле, а поход или поездку, где ребенок встретится с другими людьми, узнает, как и чем они живут, поймет, что мир гораздо больше и шире, чем он сам.

7. Занимайтесь волонтерством

Развить эмпатию помогут добрые дела, знакомство с инвалидами, помощь нуждающимся людям. Кроме этого, добрые поступки и помощь делать приятно. Это поднимает самоуважение, заставляет расставлять правильные приоритеты, осознавать, что страх оставаться недостаточно хорошим не имеет такого большого значения. опубликовано econet

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