Как настроить себя на успех и удачу

Успех просто так не свалится нам на голову. Для этого нужна серьезная работа над собой. Первым делом определяемся с целями. Отбрасываем все ненужное, второстепенное и концентрируемся на главном. Какие последующие шаги важно предпринять, чтобы настроиться на жизненный успех?

Для достижения успеха требуются соответствующие внутренние установки. Но не все понимают, с чего начать. Предлагаем пошаговую инструкцию как разложить всё по полочкам и мотивировать себя на достижение целей.

Настраиваемся на успех

1. Важно понимать, какая цель стоит перед вами. Если эта цель не ваша - то мотивации не будет для того, чтобы её достигнуть. Нужна такая цель, которая будет действительно интересна вам, которую хочется достигнуть.

Обычно на этом пункте всё заканчивается, потому что по статистике 95% людей имеют не те цели, которые их вдохновляют. Всё исходит из детства, когда было много проблем с мечтами (не мечтай, делай что говорят), с ощущениями тела и т.д.

Помните анекдот:

- Вася, домой!

- Мам, я проголодался?

- Нет, ты замёрз.

Примерно так нам ломают в самом нежном возрасте систему самоощущения.

Если вы проработали с психологом тему чувств, связанных с ними потребностей и желаний, и у вас есть правда ваша цель, то настроить себя на успех нужно уже другими способами.

2. Уберите всё, что мешает вам думать о вашей цели. Если убрать не получается, ассоциируйте то, что или кто вокруг находится, с вашей целью. Таким образом, у вас будет закрепляться позитивный образ вашей цели.

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3. Задавайте себе вопрос: "Как я могу достичь успеха?", и разрешите себе взять время на подумать. Лучше всего приходящие ответы записывать, не фильтруя. Это самое лучшее - мозговой штурм для вас и вашей цели. Когда у вас будет 50-100 вариантов достижения цели, вопрос успеха уже будет снят. Теперь просто нужно будет действовать, и пробовать разные варианты. Другое дело, как бороться с фрустрацией, когда не получилось с первого раза достичь, даже через 10-20 попыток.

4. Фрустрация, конечно, самое грустное, что может останавливать вас на пути, но и с ней можно работать. Этот путь я рекомендую проходить вместе с психологом. См.п.1, наши проблемы из детства, а мы достаточно все хорошо фрустрированы.

Здесь я предлагаю вам находить ресурс. Лучше всего это будет личная терапия. Потому что просто так пойти отдохнуть, или найти что-то радостное вокруг себя, не всегда получается. Как раз по причине сложных чувств и того, как работает психика.

Почему большинство предпринимателей срываются на пути к цели и успеху, и не достигают его? Как раз из-за того, что не работали вглубь себя, но только внешне делали действия.

Я за то, чтобы соблюдать баланс работы внутренней и внешней, и тогда успех не заставит себя ждать.опубликовано econet

Автор Фёдорова Анна

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