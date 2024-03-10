Как наладить отношения с детьми партнера: 8 советов психолога

Чтобы построить отношения с детьми партнера, вам понадобится мудрость, терпение и выдержка. Важно помнить, что ребенок получает психологическую травму, вызванную разрывом родителей. И ему очень тяжело. Поэтому ваша задача - не форсировать события, не добиваться любви, а быть искренним и ненавязчивым.

"Как наладить отношения с детьми партнёра?!" Когда я слышу этот вопрос, я испытываю сочувствие к своим клиентам. Потому что знаю не только из профессионального опыта, но и из личного, что это очень сложно. И требует колоссальных усилий.

Как найти взаимопонимание с детьми партнера

Вот, что важного мне удалось понять:

1. Будьте честны. Дети чувствуют ложь и неискренность. Не говорите, что любите их так же как и своих детей. Во-первых, это неправда (как бы вам в это не хотелось верить), а во-вторых, дети все равно не поверят.

2. Не претендуйте на роль мамы или папы. И не просите называть себя так. Ребёнку очень важно знать, что мама или папа, которые теперь с ним не живут, все равно есть. Другое дело, если ребенок сам начал Вас так называть. Здесь уже опирайтесь на свои чувства, но резкое отвержение, конечно, может травмировать ребенка.

3. Не пытайтесь заменить родителя своего пола. У вас ничего не выйдет. Просто потому что вы неродной родитель и вообще другой человек. Но вы можете дать гораздо больше - какой-то иной, уникальный опыт взаимоотношений, который был невозможен с родным родителем!

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4. Говорите о границах и правилах в Вашем доме. Это важно и со своими детьми, кстати.

5. Спрашивайте, чего они хотят (это также важно со всеми во взаимоотношениях).

6. Не ждите любви. Не отказывайтесь от желания получить любовь и тепло в этих отношениях, но не ждите ее так скоро...

7. А в моменты, когда вам будет казаться, что вот она любовь, не расслабляйтесь. Чувство симпатии к вам дети могут воспринимать как предательство по отношению к матери/отцу и поэтому, скорее всего, тут же дадут понять, где ваше "место"...

8. Хорошо бы детей отвести к психологу, - детям сложно переживать новые отношения родителей (как правило, чем младше ребёнок, тем легче, подросткам особенно тяжело). Со временем, когда они поймут, что Вам можно доверять и отгорюют разрыв своих родителей, отношения с Вами могут стать более стабильные.

И, пожалуй, самое главное: не требуйте от себя слишком многого!

Ваши отношения зависят не только от вас (а ещё от папы, мамы и самого ребёнка).опубликовано econet

Автор Елена Петренко

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