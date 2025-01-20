Как мы теряем силу: 13 факторов энергетической утечки

Задумывались ли вы над тем, как мы растрачиваем свою жизненную энергию? На что она уходит? Ощущая энергетический дефицит, мы должны пересмотреть свое поведение и отношения с окружающими. Тогда будет возможно восстановить равновесие жизненных сил.

Вы явственно ощущаете дефицит жизненной энергии, даже если ведете здоровый образ жизни и не переутомляетесь? Приходите вечером домой с работы и имеете единственное желание – прилечь? Этому есть объяснение. Вот специальный тест, который поможет выявить факторы энергетической утечки. Поведите в течение нескольких дней своеобразный эксперимент: фиксируйте исьменно, на что вы расходуете время, что вас радует, что огорчает, а потом сравните записи с данным перечнем. Вот этот список причин утечки жизненной энергии.

Что «съедает» ваш ресурс

1. Сплетни, жалобы, обсуждения

Когда вас усердно втягивают в досужий разговор, обсуждение чьей-то персоны, сплетни, вы теряете свою энергию. После подобных «перемывания косточек» субъект, принимающий в этом участие, ощущает себя усталым, опустошенным.

А теперь подумайте: для чего вам подобное общение? Оно явно не может никого осчастливить. И вас в том числе.

Необходимо токсичные контакты менять на конструктивные, направлять беседу в иное русло, не принимать участие в подобных разговорах.

Вместо того, чтобы постоянно жаловаться, поразмыслите, как можно решить вашу проблему.

2. Участие в чужих ситуациях, негативные события

Неумение охранять свое личное пространство от постороннего вмешательства, оберегать внутреннее равновесие отражается на эмоциональном состоянии и негативно воздействует на ваш энергетический потенциал. Чувство гуманности толкает нас на сочувствие страдающим, переживающим неприятности. Вроде бы ничего страшного в этом нет. Но мы не умеем это правильно делать.

Есть неверное мнение, что, пропуская через себя чужую проблему и разделяя страдание, мы проявляем реальное сочувствие. Но определенная боль (например, при потере близкого человека) и невзгоды часто остаются с человеком один на один. И пережить это нужно самому, потому что никто помочь не сможет.

А вам полезнее укреплять душевное равновесие, и уже помогать из состояния наполненности. И будет больше пользы.

А как быть эмпатам? Если вы – эмпат, то вам целесообразно научиться оберегать собственное душевное пространство. Не позволяйте себе буквально окунаться в горе постороннего человека.

3. Сосредоточенность на проблеме

Вы постоянно «прокручиваете» конкретную ситуацию, вспоминаете, что было при этом сказано и как можно было ответить или поступить. Подобная жвачка воображения засасывает. Мы заблуждаемся, когда считаем, что, если размышлять о проблеме, то ответ непременно отыщется. В реальности такие рассуждения еще более погружают вас в проблему, усиливают переживания, отбирают силы. Целесообразнее будет сосредоточиться на решении вопроса.

4. Любое сопротивление

Каждое сопротивление отбирает большое количество энергии. К примеру, вам требуется сделать что-то серьезное, но очень не хочется. Вы начинаете сопротивляться. В конце концов расходуете силы на незначительные действия, а главное остается не выполненным. Сопротивление — это ни что иное как внутренний конфликт. Какая-то ваша сторона противится вашему решению. Необходимо разобраться, почему.

5. Сидение в уме

На мыслительный процесс расходуется энергия. Если этот механизм неконтролируемый, то можно ощущать небывалую усталость. Одновременно можно не испытывать физической нагрузки, а утомиться лишь от игр разума.

Нужно научиться брать мысли под контроль. Мы не можем определять то, какие именно мысли нас посещают, но можем относиться к ним избирательно и оставить те, которые полезны делают нас счастливее, результативнее.

6. Долгое сдерживание отрицательных эмоций

Ясно, что отрицательные эмоции нехорошо вымещать на окружающих. Поэтому мы частенько свои эмоции сдерживаем. Внешне вроде бы все тихо. Но эмоции не исчезают бесследно. Внутри клокочет океан, который забирает силы, формирует недуги.

Нужно научиться высвобождать эмоции и положительные, и отрицательные.

7. Пребывание в толпе людей, особенно негативно настроенной

Люди могут ощутить настроение человека, находящегося рядом (особенно если он не в духе). А когда подобных людей очень много, например, на митинге, спортивном матче и т.д., то этот энергетический вихрь может захватить человека, если он не владеет специальными техниками энергетической защиты. Бывает, что после пребывания в толпе очень сложно вернуть внутреннее равновесие. Утечка энергии сопровождается головной болью, общим недомоганием.

8. Общение с жертвами, манипуляторами

Существуют персоны, с которыми комфортно, а есть те, после общения с которыми наступает чувство бессилия. Если в вашем окружении присутствуют подобные субъекты, имеет смысл минимизировать контакт с ними. Хорошо бы научиться управлять беседой и тонко переводить ее в нейтральное русло.

9. Обиды, претензии, недовольства

Обиженный человек думает лишь о своей обиде. Прокручивая пережитую ситуацию раз за разом, он переживает, не может сконцентрироваться на будничных делах, его уровень энергии снижается.

Необходимо отыскать в себе ресурсы для прощения обидчиков, убрать претензии к окружающим.

10. Незавершенные гештальты

Незавершенные былые отношения забирают энергию из настоящего, фокусируют внимание на прошлом.

Имеет смысл оставить прошлое в прошлом, перестать жить иллюзиями или будущими надеждами.

Таким образом вы сможете вернуть свой запас энергии и направить последнюю на достижение целей.

11. Занятия не своим делом

Если у субъекта нет своих целей, приоритетов, им обязательно кто-то начнет манипулировать. Например, приятель позвал съездить куда-то по его делу, ребенок просит помочь сделать уроки, когда и сам вполне может это выполнить. Таким образом, вы растрачиваете себя на мелочи, посторонние дела, а свои насущные задачи оставляете в той же стадии. Усталость от побочных дел является оправданием того, что свои цели не достигнуты.

Если вы узнали в этом себя, имеет смысл задуматься, что вы хотите получить от жизни.

12. Телевидение, интернет, соцсети

Все, перечисленное в этом пункте, является настоящими ворами и времени, и энергии, когда утрачивается чувство меры. Уже много написано о том, как люди просиживают в сетях, бездумно листают ленту и читают глупые посты.

Фиксируйте письменно, сколько времени в течение дня вы потратили в соцсетях, в интернете. Проанализируйте полученную цифру.

13. Ссоры, пребывание в конфликте

Негативные эмоции по отношению к другому лицу высасывают энергию.

Это может даже привести к проблемам со здоровьем. Не стоит вкладывать свою драгоценную энергию в конфликт, проявите мудрость.

Признайтесь, что, хотя бы два-три пункта из предложенного списка можно применить и к вашей персоне. Как быть в таком случае? Только пересмотрев собственные взгляды на жизнь и межличностные отношения, можно научиться беречь свою энергию и направлять ее в конструктивное русло. Берегите себя от чужого негативного влияния и внесите коррективы в собственное поведение.опубликовано econet

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