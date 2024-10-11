Хотите узнать как стать счастливее прямо сейчас? Тогда эта статья для вас.

«Можно ли стать счастливее прямо сейчас?» Вот вопрос, на который я хотел бы ответить в данной статье.

Как стать счастливее здесь и сейчас? [техника]

Ведь в каждый момент времени нашей жизни мы находимся в каком-то состоянии. И далеко не всегда это состояние счастья и радости. Но, как говорят многочисленные авторитетные источники, наша жизнь – это результат тех мыслей, что живут в нашей голове. Последние управляют еще и нашим состоянием.

И если мы вдруг однажды проснулись в прекрасном настроении, то не стоит спешить «загружать» в себя последние новости, письмо от начальника или начинать думать о финансовых трудностях. Это быстро «смоет» без остатка всю радость и умиротворение, переведя нас в режим боеготовности, когда мы готовы броситься ловить очередной мяч, летящий в наши ворота... Стоит хотя бы несколько мгновений подождать, ощутив, что у нас на самом деле есть выбор, в каком состоянии находиться и какие мысли держать у себя в голове.

Итак, как мгновенно стать счастливее? Как сделать это здесь и сейчас?

1.«Светящееся воспоминание».

У каждого из нас были моменты, когда мы буквально светились от радости и счастья. Вообще, полезно составить список всех подобных событий и возвращаться к нему время от времени. Причем делать это как можно чаще, превратив процесс обращения к этому списку в настоящий мысленный навык. Вспомните, например, когда:

вы получили неожиданный приятный подарок;

вы были влюблены;

вам сделал комплимент совершенно незнакомый человек;

вы преодолели свой страх;

появился на свет ваш сын или дочь;

вы почему-то наслаждались происходящим без особых причин;

вы закончили большое дело, учебу или проект;

вам везло в чем угодно – лотерее, работе, отношениях;

вы, наконец, получили то, что хотели.

Конечно же, у каждого есть свой собственный набор ситуаций, когда мы светились и были буквально на волне радости, счастья и удачи. Думая о чем-то, мы не только отдаем ему свою энергию, но еще и привлекаем это в свою жизнь. Почему бы не привлечь тогда еще больше светящихся моментов?

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2. Любимая мелодия.

Здесь дело скорее не в определенной музыкальной композиции, которая также сможет легко изменить наше состояние, а в мотиве, который остается в нашей голове. Это то, что мы можем напевать, настукивать или просто довольно «промычать».

Стоит мысленно пропеть строчку любимой песни или проиграть эту мелодию, как наше состояние начнет меняться. Иногда достаточно несколько слов или нот, чтобы начать переключаться и возвращаться к жизни. У каждого есть своя собственная мелодия, которая поможет это сделать.

3. Образ значимого человека.

У всех нас есть люди, которые имеют особое значение в нашей жизни. Это могут быть как близкие, знакомые, так и наши кумиры, которыми мы восхищаемся. Образ такого значимого человека наполнен для нас чем-то особенным, и будет служить превосходным ресурсом во множестве разных ситуаций.

Подумайте о том, кто для вас особенно значим или кем вы восхищаетесь. Представьте, что прямо здесь и сейчас, по какой-то счастливой случайности, этот человек появляется рядом с вами. Он пришел поддержать вас. Не имеет значение, если время этого человека не совпадает с вашим, и он уже ушел или вообще не существовал в этой реальности. Просто обратите внимание на то, как он смотрит на вас, на то свет и тепло, которое, возможно, исходит от него. Проникнитесь всем этим, почувствуйте, как этот человек прикасается к вам и как бессловесно передает вам какое-то сообщение или свой жизненный девиз…

4. Наполнение Любовью.

Речь о той самой Любви с большой буквы, которая является первоосновой всего, и из которой все появляется, создается и к которой все тянется и стремится.

Она всеобъемлющая, мягкая, добрая, окутывающая, в то же время она невероятно чистая, легкая и состоящая из света и лучистой энергии.

Она проникает в каждую частичку пространства, при этом она существует вне времени…

Все предыдущие пункты, описанные выше, в той или иной степени связаны с тем, чтобы включить источник Любви, который существует внутри каждого из нас.

Мы светимся, поем или вдохновляемся важным человеком, потому что все это наполняет нас Любовью с большой буквы…

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Приятная новость заключается в том, что этот процесс наполнения можно осуществить самостоятельно, не дожидаясь очередного подарка судьбы, не доставая из кармана запутавшиеся наушники чтобы послушать любимую композицию и не надеясь на встречу в реальности со своим кумиром.

Тем не менее, вспомнить состояние свечения будет вовсе нелишним. Возможно, это было недавно или, может быть, в детстве… Выберите момент, когда вы светились особенно ярко. Не так важны детали того, где и когда это происходило, какое время года было за окном, и что было надето на вас… Важно ощущение радости, легкости, покоя, которое возникало в теле…

А теперь пусть заиграет ваша любимая мелодия или песня… Как будто кто-то включил динамики, которые все это время были рядом, но вдруг зазвучали. Обратите внимание, что приятные ощущения радости и счастья в теле начали только усиливаться после этого, а свечение становиться ярче.

Еще через мгновение вы видите, как перед вами появляется дверь. Она закрыта, но вскоре начнет медленно открываться. По ту сторону находится человек, который в вашей жизни имеет особое и очень важное значение. Увидьте, как его образ появляется перед вами. Человек смотрит на вас и улыбается. В его взгляде, груди и во всем теле вы замечаете легкое свечение. Представьте, как этот свет расширяется, выходя за пределы его тела, и доходит до вас. Вы наполняетесь этим светом, ощущая, как он заполняет все тело. Это и есть Любовь. Человек тепло смотрит на вас и двигается в такт вашей любимой мелодии или песне, которая продолжает играть из динамиков.

Ощущение Любви внутри вас усиливается и становится все более ярким и плотным… Выходя из центра груди, оно заполняет все ваше тело, затем за его пределы и как бы укутывает вас, словно одеяло.

Сейчас вы светитесь настолько сильно, что похожи на небольшое солнышко. Это очень приятное и не такое уж новое ощущение, напоминающее что-то из детства...

Теперь вы готовы поделиться этим светом со всем, что вас окружает. Какого цвета это свечение? Золотистое? Белое? Серебряное? Голубое? Зеленое? А, может быть, красное или оранжевое? Осветите светом Любви все и всех, кто находится рядом с вами: людей, животных, комнату, дом, машину, пищу, этот сайт, все, что видите и до чего можете мысленно дотянуться своим светом…опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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