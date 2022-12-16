Как мгновенно расположить к себе любого человека: 15 лайфхаков

Нравиться окружающим - это целое искусство. Но ему вполне можно научиться. Знание этих психологических трюков позволит вам без труда завоевать симпатии людей. Кроме того, вы сможете добиваться успехов на переговорах и избегать ненужных конфликтов.

Вы замечали, что один человек вызывает у вас мгновенную симпатию, а другой столь же мгновенную антипатию? В схожих ситуациях один очаровывает и убеждает, а другой вызывает раздражение и желание прекратить общение. На работе одному коллеге сходят с рук даже серьезные косяки, а к другому начальство придирается на ровном месте.

Искусство нравиться окружающим

Все дело в том, что лишь 20% информации мы получаем из слов. Остальные 80% приходится на невербальные сигналы, язык тела, которым управляет подсознание. Считываются эти сигналы неосознанно, так что мы сами не понимаем, как так получилось, что собеседник быстро расположил вас к себе и добился своего.

Все преимущества невербального общения вы можете обратить в свою пользу и научиться сознательно вызывать у людей симпатию и доверие.

Вам помогут 15 простых лайфхаков

1. Вам нужно, произвести впечатление, чтобы вас запомнили? Назначайте встречу на утро или вечер. Мы лучше всего запоминаем то, что произошло в начале и в конце дня, остальное время сливается в сплошной поток лиц и событий.

2. Научитесь расшифровывать положение стоп, это явный невербальный сигнал. Вы подходите к человеку со спины, он поворачивается к вам только корпусом, не двигая стопы – собеседник к вам не расположен.

Носки туфель человека во время разговора отвернуты от вас – он хочет побыстрее уйти.

3. Хотите продемонстрировать уверенность в себе и дружелюбие? Поможет зрительный контакт. Но, если вы слишком долго будете смотреть в глаза человека, он может воспринять это как скрытую агрессию. Достаточно просто разглядеть цвет глаз собеседника – это займет оптимальное время для установления доверительного контакта и хорошего впечатления.

4. Чувствуете, что собеседник недоговаривает и пытается скрыть от вас правду? В разговоре один на один задайте вопрос и возьмите паузу, глядя человеку в глаза. Пауза начинает его тяготить, вызывать неловкость. Стремясь ее заполнить, собеседник даст вам нужную информацию.

5. В группе людей не всегда понятно, кто кому искренне симпатизирует. Расскажите шутку и следите за реакцией: во время смеха мы невольно бросаем взгляд на того, кто нам нравится.

6. Чтобы вызвать симпатию и сократить дистанцию, попросите человека о небольшом одолжении. Такова особенность нашей психики: мы больше ценим тех, о ком позаботились, на кого потратили время и усилия.

7. Общение становится конфликтным? Хотите выяснить отношения с близким, но при этом не поссориться? Или предчувствуете, что начальник вами недоволен и может устроить разнос? Сядьте рядом с человеком. Это снижает уровень агрессии и переключает общение в конструктивное русло.

8. Вас пугает толпа народа? Не надо расталкивать всех локтями и вызывать ответную агрессию. Пробирайтесь через толпу, глядя в просветы между людьми, ни на ком не задерживая взгляд. Люди будут невольно расступаться перед вами.

9. Классический совет – отзеркаливайте жесты во время общения, чтобы вызвать доверие. Но не перестарайтесь, чтобы человек этого не заметил. Достаточно войти в резонанс с состоянием собеседника.

10. Ключ к доверию и симпатии – это имя человека. Запомните его при первом знакомстве, обращайтесь почаще по имени и увидите, как растет расположение человека к вам.

11. Не посылайте сигналов неуверенности. Не сцепляйте руки перед собой, не ставьте носки стоп друг к другу, не опускайте взгляд и никогда не начинайте фразы со слов «Мне кажется/Я думаю/Может быть» и тому подобных – все это заставляет не воспринимать вас и ваши слова всерьез.

12. Вам нужно отлично овладеть каким-то навыком? Выучите и тут же поделитесь новыми знаниями с окружающими. Учить других – это лучший способ научиться самому.

13. Чувствуете влюбленность и страсть и хотите добиться взаимности? Устройте адреналиновое свидание. Просмотр фильма ужасов, американские горки, прыжок с парашютом – все это вызывает всплеск адреналина, возбуждение и выброс гормонов удовольствия. Вы будете ассоциироваться у человека с сильными и приятными переживаниями, ответная страсть не заставит себя долго ждать.

14. Если хотите понравиться человеку, то ярко и искренне радуйтесь при встрече с ним. Мы расслабляемся и чувствуем себя уверенно, когда нам рады. В следующий раз при встрече человек будет так же радоваться вам, ведь в его подсознании закрепилась связь между вами и приятными эмоциями.

15. Вы работаете с клиентами и хотите минимизировать количество конфликтов и недовольства? Повесьте у себя за спиной зеркало. Во-первых, людям нравится рассматривать свое отражение. Во-вторых, люди постараются смягчить свое недовольство, увидев как негатив не в лучшую сторону меняет лицо.

Примените хотя бы один-два из этих лайфхаков и сразу увидите результат, ведь подсознание обрабатывает информацию быстрее, чем сознание. А сознательной части мозга остается только принимать на веру выводы глубинной части.опубликовано econet

Автор Наумов Виталий

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