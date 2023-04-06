Как любят мужчины

Психолог Лилия Град в этой статье расскажет про главное отличие между тем, как мужчины любят женщин, а женщины - их...

Итак, любовь мужчины. Что это такое на самом деле? Это не плавная неразрывная линия, а стремительные отрезки, которые появляются по мере нужды в них. Вот так! Мужчины проявляют любовь только в те моменты, когда остро в ней нуждаются. Когда нужда удовлетворена (я не только секс имею в виду, а весь комплекс совместных с женщиной мероприятий - от похода в кино до милого ужина вдвоём), мужчина переключается на другие необходимые дела: работу, бизнес, спорт, хобби, лежание на диване - и так же страстно отдаётся этим занятиям. И в это время, дорогие мои, они про любовь не вспоминают! Это не хорошо и не плохо. Это психо-физиологический факт.

Любовь мужчины и женщины – в чем разница?

Как любим мы? Сами знаете, как... Мы встаём, умываемся, причёсываемся, готовим завтрак, отводим детей, бежим на работу, работаем, носимся по магазинам, жарим котлеты, стираем бельё, сидим в Интернете, делаем маникюр, проверяем уроки... и всё это время помним о своей любви! Вспоминаем лучшие моменты... мысленно ругаемся с этим гадом, который снова забыл про годовщину свадьбы... выбираем ему рубашки... сочиняем совместный отдых... мечтаем о близости... Короче, помним, что мужчина этот есть, или почти есть, или хорошо было бы, если бы он появился.

Осмыслите полученную информацию, и вы раскроете секрет подавляющего большинства всех конфликтов, которые случаются между двумя полами!

Да, девчонки, наша главная мечта - бесконечное мужское внимание - дело несбыточное. И несбыточное по простой причине - мы хотим от них того, на что они неспособны! Мужчины, которые покорно изображают это круглосуточное внимание, именно изображают его, потому что знают, на что можно нарваться, не дав женщине то, чего она хочет... да что там - требует.

И вот теперь про интересную женскую жизнь. Вернее, про её острую необходимость. Почему необходимость? Да потому, что именно она способна удержать нас от заманчивой игры под названием "Повисни на нём, как в последнем раунде!"... Вспомните бокс.. вспомните последний раунд... вспомните, как проигрывающий спортсмен из последних сил, уже не в состоянии боксировать, но и не желая сдаться, буквально висит на партнёре, пытающемся стряхнуть его с себя, как соплю... И, простите за сравнение, но именно как ту самую соплю, мужчины пытаются стряхнуть с себя женщину, которая во что бы то ни стало решила "всегда и везде быть вместе с любимым!"...

Мужчину душит это женское желание. Не оставляет личного пространства. И - вызывает стойкое отторжение даже любимой женщины... Это тоже не каприз, а факт мужской психики...

Избежать такого поворота просто. Надо жить интересной женской жизнью - иметь любимое дело, свой круг по интересам, забавные милые мелочи, крупные проекты... Что угодно! - но не вымогать из мужчины любовь в то время, когда он не в силах её дать! Любовь - пища не повседневная, и от этого только более желанная...И наоборот, перекормиться ею - проще простого...но и, простите, срыгнуть от переизбытка - ещё проще...

Естественно, каждый выбирает сам свой формат отношений. Я рассказала лишь про особенности женской и мужской психики. Добавлю только одно: анализируя свою богатую практику семейных консультаций, могу смело утверждать - процент отношений, рухнувших по причине того, что женщина пыталась заполнить собой всё жизненное пространство мужчины, просто огромен...опубликовано econet

Автор Лилия Град

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