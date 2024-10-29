Как избежать конфликта с ребенком: 14 мудрых способов

Воспитание детей требует не только сил, душевного тепла, времени и педагогического таланта. Мудрость и терпение - вот необходимые составляющие в отношениях родителей и детей. Научить, объяснить, исправить и нацелить на верный путь своего ребенка - основная задача мам и пап.

В семейных отношениях между детьми и их родителями нередко случаются конфликтные ситуации, которые в перспективе, если их вовремя не погасить, могут перерасти в непонимание и неприязненные отношения между поколениями. Не все родители могут похвастаться педагогическими талантами и мудростью. И чтобы незначительные конфликты не трансформировались в нечто более серьезное, для родителей предлагаются следующие практические рекомендации.

Как избежать конфликта с ребенком

1. Игнорируйте неправильное поведение

Оптимально для детей до 2, от 2 до 5, от 6 до 12 лет

Отцы и матери нередко поощряют неприемлемое поведение своего чада тем, что обращают на него внимание.

Это внимание может являться и позитивным (в виде похвалы), и негативным (в форме критики), но абсолютное отсутствие любого внимания может решить вопрос неправильного поведения сына или дочери. Подобная "техника игнорирования" должна осуществляться грамотно.

Вот ее условия:

Не обращать внимания – предполагает абсолютное игнорирование. Не реагируйте ни коим образом на нежелательное поведение сына или дочери - не повышайте голос, не объясняйте ему ничего. Игнорируйте его до тех пор, пока он не прекратит делать то, что нельзя.

А когда ребенок прекратит свои нежелательные действия, его необходимо похвалить: "Молодец, что больше не кричишь. Не делай больше так. Когда ты так кричишь, у меня начинает болеть голова.". Не следует забывать, что "техника игнорирования" предполагает усилия и терпение.

2. Отвлекающий маневр

Оптимально для детей до 2, от 2 до 5, от 6 до 12 лет

Хороший метод избежать сложной ситуации - отвлечь внимание своего чада. Эффектнее всего указанный способ действует до того, как ребенок вошел в состояние, истерики, неуправляемого поведения.

Маленького ребенка отвлечь просто, к примеру, машинкой или конфетой. Но внимание детей старше 3 лет сложнее сосредоточить на предмете, отличающемся от темы ссоры.

3. Смена обстановки

Оптимально для детей от 2 до 5 лет

Неплохо было бы и физически извлечь ребенка из сложной ситуации. Любая смена обстановки позволяет всем прекратить ощущать себя загнанными в угол. Возможно, при смене обстановки ребенок расстроится еще больше. Но это только сначала. Если вам удастся пережить данный эпизод, вы оба, успокоитесь.

4. Крепкие объятия

Оптимально для детей до 2, от 2 до 5 лет

Ни при каких условиях не разрешайте своим детям нанести вред себе или окружающим. Не позволяйте драться. Драчуны ведут себя так не только в стенах дома, но и в прочих местах, с самыми разными людьми. Плюс ко всему, от плохой привычки отвечать физическим насилием в будущем бывает довольно сложно избавиться.

Эффективный способ научить ребенка держать руки при себе: обнимите его, не позволяя ему пинаться и драться. Твердо произнесите: "Я не разрешу тебе драться". Возможно, сначала он станет кричать еще громче и вырываться из ваших рук. В этот самый момент необходимо держать его наиболее крепко. Постепенно ребенок ощутит вашу твердость, он, наконец, поймет, что вы удерживаете его, не нанося ущерба ему и не позволяя каких-либо действий против себя, - и рано или поздно успокоится.

5. Отыскивайте плюсы

Оптимально для детей до 2, от 2 до 5, от 6 до 12 лет

Никому не нравится критика. Дети, когда их критикуют, переживают негативные эмоции, которые порой и сами не могут осознать. В итоге они не так охотно соглашаются на контакт. Но критиковать плохое поведение ребенка важно и нужно. Как постараться в подобной ситуации избежать конфликта? Смягчите критику, и ребенок легче воспримет ее. Неплохо "подсластить" неприятные слова легкой похвалой.

"У тебя красивый голос, но за столом петь не нужно".

"Ты хорошо сделал, что сказал правду, но в другой раз, когда захочешь пойти в гости, перво-наперво спроси у меня разрешения".

6. Предложите выбор

Оптимально для детей до 2,от 2 до 5, от 6 до 12 лет

Многие дети склонны отстаивать свою маленькую независимость. Но как избежать конфликта, настаивая на своем? Предложите ребенку выбор:

"Ты на завтрак предпочитаешь омлет или овсянку?" "Что ты приготовить на ужин, картофель или спагетти?"

"Ты в какой куртке пойдешь сегодня в школу, в синей или красной?"

"Ты наведешь порядок в своей комнате до или после ужина?" "Ты сходишь в магазин или вытрешь пыль?"

Давать возможность ребенку выбирать самостоятельно необычайно полезно - это стимулирует его мыслить самостоятельно. Способность принимать решения развивает адекватное чувство собственной значимости и повышает самооценку маленького человека.

7. Обратитесь за решением проблемы к ребенку

Оптимально для детей от 6 до 11 лет

Метод эффективен, так как дети младшего школьного возраста любят брать на себя ответственность. Произнесите: "Сынок, ты так долго завтракаешь, что мы ежедневно опаздываем в школу на первый урок. С этим нужно что-то решать. Что ты можешь предложить со своей стороны?"

Подобный вопрос заставляет ребенка ощутить свою ответственность.

8. Попытайтесь вызвать у ребенка сочувствие

Оптимально для детей от 6 до 11 лет

"Мне обидно, что ты таким образом со мной разговариваешь". Дети 6-8 лет буквально увлечены темой справедливости, что запросто примут вашу точку зрения - если это происходит не в минуты ссоры.

9. Учите на собственном положительном примере

Оптимально для детей до 2,от 2 до 5, от 6 до 12 лет

Если дети ведут себя, с точки зрения взрослого, не так, это значит, что взрослому необходимо показать, как следует правильно вести себя. За родителем ребенок повторяет очень многое. Поэтому личный пример – кратчайший путь научить ребенка вести себя хорошо.

10. Все по порядку

Оптимально для детей от 2 до 5, от 6 до 12 лет

Некоторые родители сами провоцируют конфликт, например, бесконечными претензиями и придирками. Одного подростка мать систематически донимала критикой за то, как он ведет себя в быту, с какими приятелями общается, как учится в школе и как проводит досуг. На все высказываемые матерью претензии применял единственную реакцию – игнорирование. Оказалось, что единственным желанием женщины было то, чтобы ее сын устроился на работу. Но желание буквально утонуло в океане прочих просьб и жалоб. Для парня негативные сентенции матери превратились в беспрерывный поток критики. В результате их взаимоотношения разладились полностью.

Если вы стремитесь что-либо переменить в поведении своего ребенка, предварительно обдумывайте свои высказывания и претензии. Отбирайте существенные недочеты его поведения, с которыми непременно нужно бороться. Все менее значительное можно отбросить.

Правильно расставьте приоритеты, а уж потом переходите к действию.

11. Давайте ясные и точные указания

Оптимально для детей до 2,от 2 до 5, от 6 до 12 лет

Родители нередко увещевают: "Будь хорошей девочкой", "Веди себя хорошо» или "Не порти мне нервы". Но подобные указания довольно неясны и расплывчаты, они лишь сбивают детей с толку. Команды отца или матери должны быть максимально точными.

Малыш:

"Нет!"

"Не кусайся!"

Дошкольник:

"Перестань бегать по квартире!"

"Кушай котлету".

Школьник:

"Иди в свою комнату".

"Успокойся и объясни, чего ты хочешь".

12. "Нет" означает нет

Оптимально для детей до 2,от 2 до 5, от 6 до 12 лет

Нужно правильно говорить ребенку "нет". Дети, как правило чутко реагируют именно на тон, которым была произнесена фраза. Отказ "нет" должен быть жестким и конкретным.

Случается, что мама или папа "посылает" ребенку двусмысленную информацию: так, их "нет" можно трактовать как "возможно, да, но позже". Если ребенок делает попытки манипулировать родителем, чтобы тот изменил свой вердикт, необходимо перестать с ним разговаривать. Пусть сын или дочь даст выход собственным эмоциям. Помните, что вы в семье главный и власть находится в ваших руках.

13. Разговаривайте с ребенком спокойно

Оптимально для детей до 2,от 2 до 5, от 6 до 12 лет

Дети могут доставлять проблемы, требуют много внимания и затраты сил, но у отца и матери всегда должно иметься в распоряжении какое-нибудь "доброе слово". Разговаривать с ребенком всегда нужно спокойным тоном, без угрожающих интонаций.

Говорить следует медленно, обдумывая свои слова. Критика будет обидной для ребенка, может спровоцировать злость и протест, вынудить защищаться. А спокойный тон расположит его к диалогу, вызовет доверие, готовность к компромиссу.

14. Учитесь слушать

Оптимально для детей до 2,от 2 до 5, от 6 до 12 лет

Всегда нужно находить возможность выслушать ребенка. Что он чувствует? Почему поступил подобным образом? Что его на это толкнуло? Да, вам необходимо будет отложить свои дела и полностью сосредоточиться на беседе с сыном или дочерью. Возможно, ребенку сложно передать словами свои переживания, тревоги. Постарайтесь проявить терпение и чуткость. Ведь доверительность в отношениях между родителем и ребенком – это ключ к взаимопониманию и открытому контакту. Возможно, поступок ребенка, который вам не понравился и который вы обсуждаете, был совершен в минуту эмоционального возбуждения, не подумавши.

Объясняйте больше, приводите в пример различные жизненные ситуации, говорите на самые разные темы. Таким образом ваша эмоциональная связь будет крепнуть, и вы всегда отыщете точки соприкосновения. А многие проблемы в поведении вашего ребенка уйдут сами собой. Ведь напряжение, неприятие, негатив возникают именно из-за непонимания.опубликовано econet

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