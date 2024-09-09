Как избавиться от внутренних ограничений, которые мешают жить

Почему в более или менее решающие моменты жизни в нас включается некое внутреннее сопротивление? Почему подсознание может саботировать наши желания или цели? Это своеобразный способ защиты.

Почему не получается достигнуть желаемой цели? Часто нам мешают это сделать внутреннее сопротивление, бессознательный саботаж. Психологи считают, что эти механизмы можно отключить, и тогда уже ничто не задержит вас на пути к жизненному успеху. Безусловно, данные рекомендации – далеко не все, что нужно для отключения внутреннего саботажа. Но полезность трех предложенных советов от этого не перестает быть высокой.

3 совета, которые помогут стать успешнее

1. Определить ценности

Жизненные ценности выступают основой, на которой зиждется персональное счастье человека и его возможности к достижению целей.

Подсознание фильтрует все наши поступки, задачи, устремления через имеющиеся ценности, осознаем мы этот факт или нет. Проведя оценку, оно выносит решение – саботировать вас или потворствовать данному достижению.

Саботаж имеет место тогда, когда то, что мы делаем или то, к чему стремимся, идет вразрез с нашими личными ценностями. Таким образом подсознание старается защитить нас от тех явлений и дел, которые, вероятно, не принесут нам счастья.

Ценности – довольно прочный фундамент. Когда вы не осознаете их, то, возможно, вы существуете в разногласии с ними. Все мы хотим счастья, и, если вам надоело быть инертным и пассивным, тогда осознайте ваши ценности и приемлемые для вас правила жизни.

Что для вас действительно имеет ценность, большое значение? Уясните это и проведите параллель с вашей нынешней жизнью. Вероятно, у вас имеются определенные разногласия между тем, как вы живете, действуете, и как, согласно вашим ценностям, будет нужно жить, действовать.

2. Цель и осознание того, чего вы желаете

Каждый человек должен четко понимать, чего он хочет. Должен видеть перед собой цели, ради которых хочется просыпаться каждое утро. Иначе вы окажетесь дезориентированы. Подсознание будет постоянно саботировать ваши действия, уводить в сторону, таким образом имитируя безотчетный поиск важных вещей.

Можно четко знать, чего вы желаете, но вы можете не до конца осознавать, в какой мере это реально важно для вас именно сейчас, насколько это актуально и отвечает вашим ценностным понятиям.

Добиться результатов возможно лишь в случае, когда цель или желание человека соответствует ценностям.

Подсознание не разрешает нам расходовать энергию впустую. Оно ее бережет для целей, которые реально важны.

Но важные цели не всегда делают нас счастливыми, не благоприятствуют развитию. А стремление к счастью и развитию заложено в человеческой природе. Если вы оценили важность собственной цели, то подсознание активирует весь потенциал и будет работать в этом направлении.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Согласованные убеждения

Если вы в чем-то убеждены, то стремитесь жить согласно данному убеждению. Ваше подсознание и сознание подстраиваются под это убеждение. Но, оказывается, можно желать достичь одного, а быть убежденным совсем в ином.

Как это работает? К примеру, мы хотим достичь определенной цели, и одновременно убеждены в том, что это нам не по плечу. Знакомое явление? И тогда у вас не получится достичь желаемого, так как вы убеждены, что не сможете это сделать. Вы станете бессознательно выстраивать на собственном пути проблемы, препоны, чтоб соответствовать этому своему убеждению. Поздравляем, вы опять оказались в ловушке, которую подстроили сами себе.

То, во что вы верите, в чем убеждены, должно помогать каждому человеку достигать целей. Противоестественно стараться идти вперед и постоянно твердить себе, что ничего из этого не получится. Подсознание в итоге оказывается сильнее, чем желание чего-то. Направляют ли вас ваши собственные убеждения на ожидаемый результат? Если ответ отрицательный, тогда имеет смысл трансформировать имеющиеся убеждения на те, которые принесут практический результат.

Давайте подведем итог. Как же сделать так, чтобы наши жизненные установки, ценности гармонировали с поставленными задачами, дополняли друг друга и сообща способствовали достижению целей.

1. Определите собственные ценности.

2. Выясните, какое именно желание для вас имеет реальное значение и почему.

3. Согласуйте свои убеждения.

Проанализируйте собственные установки и цели. И сопоставьте, насколько они гармонируют с вашими убеждениями, чтобы при необходимости скорректировать последние.опубликовано econet

Фото ©Peter Lindbergh

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet