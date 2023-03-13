Как избавиться от негативных воспоминаний из прошлого?

У каждого человека есть воспоминания, о которых хотелось бы забыть навсегда. Они могут быть связаны с негативным опытом или трагедией. И тогда мы, прикасаясь к этим воспоминаниям, испытываем стыд, вину, горечь, боль. Как сделать так, чтобы негативные воспоминания не влияли на наше настоящее и не моделировали будущее?

Прошлое определяет наше будущее. Неприятные или мрачные воспоминания могут подпортить жизнь, предвносят в настоящее много негатива, а дальше по цепочке всё это отражается на будущем. Получается так, что всё предопределено, но выбор всё же есть. Выбор заключается в том, чтобы не жить в прошлом негативе, а найти новые ресурсные состояния, а значит изменить не только сегодняшний день, но и завтрашний.

Как не жить в прошлом негативе, а найти новые ресурсные состояния

С точки зрения психологии, при невозможности отсоединиться от неприятных воспоминаний из прошлого, человеком постоянно воссоздается негативный сценарий, т.е. декорации в жизни меняются, а состояние неудовлетворенности остается всё тоже.

Например, не было в детстве взаимопонимания с родителями, и во взрослой жизни нет взаимопонимания с коллегами по работе, в социуме или в семейных отношениях. Проигрывается всё тоже самое, несмотря на то, что многое в жизни уже поменялось, но неприятное внутреннее удручающее состояние на душе и в теле осталось, т.е. человек говорит, что мне плохо, меня не понимают.

Хотя со стороны это может быть не заметно. Окружающим людям может казаться, что с человеком всё нормально, тогда как на самом деле он постоянно проживает всё те же неприятные внутренние состояния, которые были в детстве. И в этом кроется причина неудач.

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Пока внутри есть живой негативный опыт, т.е. это негативно заряженный опыт, никакие другие жизненные сценарии реализоваться не могут. Это как топтаться на месте или ходить по замкнутому кругу.

Чтобы это изменить, необходимо начать работать с прошлым жизненным опытом, т.е. убрать травматичный опыт из воспоминаний о прошлом, иначе он постоянно будет проигрываться в вашей жизни, делая своё скверное дело, и будет казаться, что, мол, судьба у меня такая: неудачника или страдающего человека.

Иначе говоря, чувствуя себя жертвой, в зеркале мира, человек отражаться жертвой, что и будет проявляться в жизни, притягивая всё то, чего Вы так активно не хотите.

Например, ребенок в детстве видит скандалы родителей, и не хочет повторять их опыт, всеми силами старается потом во взрослой жизни построить здоровые отношения, но получается всё наоборот, он повторяет ровно такую же модель отношений, когда в семье постоянно скандалы и ссоры, т.е. человек проживает опыт своих родителей.

Что надо делать?

Для начала необходимо очистить свой жизненный опыт, избавиться от негативно заряженных воспоминаний и ощущений, без этого ничего нового построить не получится.

Не проживать родительский или родовой сценарий, а моделировать свой жизненный сценарий, который вас будет радовать, который будет легко воплощаться и приносить хорошие результаты. Это будет ваш путь развития и раскрытия новых творческих потенциалов.

Творчество может быть во всём, не только в искусстве, но и в семье, на работе, в спорте, хобби, что дает дополнительные источники жизненной энергии. От этого вы будете счастливы, с интересом проживать каждый день.

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Как начать работать с прошлым опытом?

Для начала необходимо знать о том, что сам по себе негативный опыт прошлого не страшен, если не имеет негативный энергетический заряд, который проявляется в сознательных и бессознательных чувствах, например, чувство вины или стыда, гнева или раздражения. Если всего этого много в жизни, то это показатель того, что есть сильный заряженный негативный опыт.

Или другой пример, когда присутствуют неприятные ощущения в теле, т.е. чувства не осознаются, а проявляются ощущениями тела. В этом случае также можно говорить о том, что есть сильный заряженный негативный опыт. Поэтому йога и медитация, спорт и массаж, и всё что способствует расслаблению тела, здесь будет в помощь. Если Вы расслабляете тело, то энергетический заряд тоже уходит. Наблюдайте за своими ощущениями в теле, особенно в стрессовых ситуациях, и старайтесь максимально расслаблять.

На ментальном уровне, работа с негативным опытом ведется через моделирование корневого мифа. Что это такое?

Для примера, есть две разных семьи. В первой всё хорошо, во второй унижения и насилия, скандалы и ссоры. Дети в таких семьях, вырастая и входя во взрослую жизнь, воспринимают мир по-разному. В первом случае корневой миф о том, что мир в согласии со мной. Во втором случае корневой миф о том, что мир опасен, в нём много насилия и конфликтов.

Поэтому во втором случае нужна глубинная психологическая работа, которая позволяет трансформировать ложные убеждения и установки в новые ресурсные состояния, или другими словами, изменить корневой миф. Четкого алгоритма здесь нет, это работа терапевтическая, т.е. консультации с психологом, который поможет во всём этом разобраться. Профессиональная помощь – это всегда безопасно и дает хорошие результаты.опубликовано econet

Автор Ефременко Алексей

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