Как избавиться от чувства вины?

Чувство вины отравляет нам жизнь. При этом оно может быть не всегда обоснованным. Причины чувства вины зависят от характера человека, его воспитания, отношений в семье. Вина мешает развитию, заставляет зацикливаться на одних и тех же мрачных мыслях. Как избавиться от этого чувства?
Довольно часто клиенты обращаются к психологу для преодоления чувства вины. А многие люди живут с этим тяжелым чувством, ни к кому не обращаются, и в таком случае их жизнь - это не жизнь, а унылое существование.
С чувством вины нужно обязательно разбираться или самому, или с помощью психолога.
Оно может быть обоснованным и необоснованным. С необоснованным чувством вины бороться сложнее, так как оно идет родом из детства, когда родители слишком сильно ругали, стыдили и наказывали ребенка. Человек может не осознавать настоящих причин своего чувства вины.
А причин может быть много, например:
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Начинать нужно с осознания его причины. И эту причину необходимо будет «устранить» или самому человеку, или в работе с психологом. Каждый такой случай и работа по нему индивидуальны, но некоторые общие рекомендации могут быть полезны многим людям.
Избавиться от чувства вины сложно, но регулярная работа в этом направлении даст свой результат – обязательно будет срабатывать «накопительный эффект». А самые мощные ресурсы для преодоления чувства вины – это активная жизненная позиция и любовь к себе.
Но все же эта работа может осложняться глубиной чувства вины и возможным включением защитных механизмов психики, поэтому более эффективно ее проводить вместе со специалистом.опубликовано econet.ru
Автор Кеслер Ольга
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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