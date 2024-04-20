Как исцелить душу: 6 шагов

Душевные травмы можно исцелить по аналогии с телесными. Ведь если у нас есть рана, доктор бережно очищает ее, обрабатывает, перевязывает. Так бывает и с психологическими травмами. Вот 6 шагов, которые помогут вам исцелить свою душу.

Исцеление состоит из нескольких этапов. Давайте на примере раны. Допустим, вы глубоко порезали руку, что нужно сделать, чтобы рана зажила?

Как заживить душевные раны

Шаг первый. Признать наличие раны

Когда рана на виду, мы видим повреждения и кровь — этот этап проходит сам собой. Но с душевными ранами не так. Иногда мы годами пытаемся отрицать собственную боль. Да нет, нормально все, ничего не болит, ничего особенного. Мы обесцениваем собственные травмы, мол, а где-то люди от голода умирают, так что это ерунда. Куда-то пропадает наша боль от этого? Нет. Остается внутри. Глубоко. Иногда слишком глубоко.

Общалась как-то со знакомой. От неё муж ушёл после 20 лет брака. Без объяснений — взял и ушёл. И она сидит и говорит, мол, я ему желаю счастья, пусть все хорошо будет. Сама его вещи собрала. Сама отвезла ему. Детей сама уговаривала на отца не злиться. Прошло два года — а она ему подарки дарит на Новый год, день рождения. Отдала ему все — машину, квартиру. Уехала к родителям. Дети уже учатся в другом городе. Ничего от него не надо, пусть у него все будет хорошо.

А сама болеет. Болеет да так, что жутко. Сморщилась резко, состарилась. Я говорю, мол, ты с ума сошла? Ты чего? Тебе же наверняка больно было?! Почему ты делаешь вид, что все нормально?

А она улыбается так странно и говорит — да нет, подумаешь. Наверное, ему там лучше, а я чего, я справлюсь. Сама виновата. И продолжает свою песню о главном.

И лишь через год она мне написала сообщение: «Я его ненавижу. Ты была права. Я вдруг поняла, что он меня просто использовал и выбросил. Растоптал. Уничтожил. Ненавижу…»

С этого началось ее исцеление. Она увидела свою огромную рану, признала ее и смогла идти дальше.

Больно было, да, признать, что ты не высокодуховная, и тебе причиняет боль такое предательство. Но без этого исцеление невозможно. Как можно вылечить то, чего «нет»? Как можно игнорировать наличие раны и при этом рассчитывать, что само зарастет? Да, если рана небольшая, организм, может быть, и справится. А если глубокая?

Этот этап неизбежен. Пока мы пластырем раны заклеиваем, они только воспаляются и распространяют по всему организму яд. Нравится нам это или нет, сперва нужно все эти пластыри снять и честно посмотреть в глубину. Увидеть свои травмы, свои раны, свою боль. Я знаю это по себе, много лет закрывала глаза на то, что у меня есть огромная боль, связанная с папой и с мамой. Проблема от такого закрывания глаз никуда не уходила.

Шаг второй. Очищение

Что делать с раной? Обработать. Отмыть, очистить, дезинфицировать. Чтобы не было воспаления. Чтобы организм мог сам справиться с этим. Если не чистить, а просто мазать и бинтовать, исцеления не случится. Очищать неприятно, больно, страшно. Иногда очищение нужно очень глубокое, если рана слишком запущенная.

Об этом даже нет смысла говорить долго. Это само собой разумеется. Когда болеет душа, действует то же самое правило. Очищать сердце, очищать раны, проживать все, вытаскивать, отпускать.

Шаг третий. Режим особой заботы и внимания

Если вы порезали руку, то какое-то время вы ее бережёте, не купаетесь в море, например, не таскаете тяжестей. Выполняете рекомендации врача. То же самое с душой.

Когда вы начинаете разбирать завалы, вам тоже нужен режим особой заботы о себе. Больше тепла, больше бережного отношения.

Когда я проживала детские травмы — и период этот активно длился около 2-3 лет, почти каждый вечер я плакала. Это забирало очень много сил, хотя становилось намного легче. Учитывая, что у меня уже был сын, муж, была ещё и необходимость работать вместе с любимым, это было непросто. Иной раз я ничего не могла делать, так меня придавливало грузом прошлого. И я лежала весь день с сыном в кровати, мы ели совсем не полезную еду, смотрели мультики, не гуляли, я плакала, писала письма, проживала. И при этом физически не могла поднять себя с кровати.

Многие думают, что это так просто, подумаешь, обиды. Просто отбросил и пошёл дальше. Да, если их немного, если они небольшие и неглубокие, так и стоит поступить. Когда вам просто на ногу наступили, чего тут долго мусолить – отпусти и забудь. Но если жизнь непростая выдалась, и накопилось столько, что даже дышать трудно?

Не слушайте всяких «гуру позитивного мышления». Мол, улыбнись и все пройдет. Если вы наклеите улыбку, поднимете руку и скажете: «ну и черт с ним» – все это никуда не уйдёт. Останется внутри, ещё глубже. Вам же надо это вытащить.

Чем дольше вы отрицали свою боль, тем глубже оно проникло. Тем больше сил и времени требуется на то, чтобы все это достать.

Найдите возможность отдыха и восстановления сил, когда вы запускаете этот процесс. Нет, это не то время, когда вы сидите в телефоне или смотрите телевизор. Это время, когда вы расслабляетесь и наполняетесь. Прогулки на природе, молитвы, медитации, забота о своём теле, массаж, ароматерапия, возможность просто поспать днём, лечь раньше, режим энергосбережения в общении. Не наваливайте на себя много в этот период.

Чем сильнее вы сможете погрузиться, отключившись от прочего, тем быстрее вы можете этот процесс пройти. Иногда полезно выделить себе отпуск в 2-3 месяца для интенсивного очищения и исцеления.

Семья, кстати, этому не помеха. Просто уберите из своей головы все сверхзадачи и попытки успеть все. Обойдитесь простыми блюдами, делегируйте домашние обязанности, больше общайтесь, гуляйте вместе.

Расслабляйтесь — и физически, и эмоционально. И берегите себя, отнеситесь внимательно к своей душе.

Шаг четвёртый. Постоянная обработка раны

Один раз продезинфицировать — мало. Вы же знаете, мир у нас такой, бактерии тут и там. Не только физические микробы, но и микробы души, тут и там сидят и готовы наброситься.

И пока организм ослаблен, ему надо помочь. Очищая вовремя все то, что может снова запустить процесс воспаления.

Например, если вы работаете с отношениями с мамой, иногда полезно взять паузу в отношениях в 2-3 месяца, чтобы раны затянулись, чтобы не резать снова по живому. Мама ведь не изменилась, она снова может сделать то же самое, снова сделает вам больно. Если же вы дали себе возможность прожить и окрепнуть, то вам будет проще встречать «новый удар».

Или если мы говорим о теле, то довольно странно голодать неделю, выводить токсины, а на следующий день бежать в Макдональдс, правда? Нужно мягко выйти из диеты, детокса, голодания. Нужно очень взвешенно к этому подходить, тогда от голодания и детокса будет эффект.

Когда вы проживаете боль в своем сердце, стоит внимательно отслеживать то место, которое болит. Не допускать новых ситуаций, которые могут боль усугубить, не провоцировать новые конфликты.

Шаг пятый. Иммунитет

Да-да, укреплять иммунитет. Это всегда на благо. Тогда раны заживают быстрее, и многие бактерии погибают раньше, чем вы их заметите.

Душевный иммунитет тоже нужно укреплять. Молитвами, духовной практикой, чтением священных писаний.

И само очищение, кстати, это тоже шаг для укрепления иммунитета. Когда иммунитет крепкий, вам проще прощать людей, не вовлекаться в скандалы, не вестись на провокации, видеть в людях хорошее и забывать плохое.

Шаг шестой. Изменение образа жизни

Если вы прыгали с крыши и сломали ногу, даже после ее заживления не стоит снова лезть на крышу. Надо сделать свои выводы и менять свой образ жизни. Заработали гастрит — измените питание. Поскользнулись упали – смените обувь. Сломали зуб, пытаясь открыть зубам замок, — впредь делайте это ножом, например. То есть нужно измениться, чтобы не допустить рецидив заболевания.

С душой так же. Нужно изменить образ жизни, чтобы не наступать все время на те же грабли. Изменить образ жизни на более чистый и благостный. Убрать из жизни то, что причиняет слишком много боли. Разобраться с отношениями, чтобы находиться в них было радостно. Разобраться с телом, чтобы нахождение в нем так же было в радость.

Вот такие простые шесть шагов к исцелению, которые мы проходим, если хотим излечиться. На каждом из уровней. И об этом мы поговорим подробнее дальше.опубликовано econet

Автор Ольга Валяева

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