Как группа крови влияет на ваш характер

Характер человека формируется независимо от его возраста, расы или пола. Он закладывается с момента зачатия и во многом зависит от родителей и их установок. Японские исследователи выдвинули теорию, что наш характер, наклонности и привязанности во многом зависят от группы крови.

Какие особенности имеют обладатели разных групп?

1 Группа (0)

Это энергичные и общительные люди, обычно имеющие от природы хорошее здоровье и волевой характер. Они проявляют устойчивость к неврозам, склонность к быстрому восстановлению энергии. Довольно эмоциональны, работоспособны, стремятся к успешности и предпочитают становиться руководителями. К недостаткам можно отнести ревнивость, некоторую суетливость и повышенную амбициозность, но, несмотря на это, они способны стать отличными друзьями.

2 Группа (А)

Эти люди проявляют старательность и обязательность, добросовестно выполняют порученную работу, могут эффективно трудиться даже в стрессовой обстановке. Способны дружить и часто, разносторонне развитые люди. Предпочитают порядок, безмятежность и гармонию превыше всего. Они проявляют чувствительность, терпеливость и доброжелательность. Недостатки – излишний перфекционизм, иногда они слишком упрямы и неспособны расслабиться.

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3 Группа (В)

Представители этой крови обладают деликатностью, впечатлительностью, спокойствием, но предъявляют повышенные требования, как к себе, так и к окружающим. В основном, это достаточно эгоистичные люди, стремящиеся жить только по своим правилам и предпочитают выполнять свои желания. Они имеют хорошее воображение, достаточно гибкие и легко адаптируются в любом обществе. Властные индивидуалисты, обладающие незаурядными творческими способностями, они могут многого добиться, но склонность к независимости может стать их слабостью.

4 Группа (АВ)

Их бурная эмоциональность и чувствительность часто превалируют над здравомыслием и расчетом. Их называют мыслителями. Пользуются любовью и уважением друзей и окружающих. С ними никогда не скучно, обладают доброжелательностью, тактичностью и справедливостью. Недостатки – иногда бывают чересчур резкими, им трудно определиться в принятии решения. Если они и конфликтуют, то только сами с собой.

Представителям группы (0), полезно заниматься физической деятельностью, из еды им следует предпочесть говяжье и куриное мясо, хлебные изделия они плохо усваивают. Люди с группой крови (А) тяжело переносят любые спиртные напитки, их организм лучше усваивает вегетарианскую пищу. Группе (В) специалисты рекомендуют предпочесть баранину и крольчатину. Людям с четвертой группой, основу питания должны составлять кисломолочные продукты, баранина, овощи и фрукты.

Морщины выдают характер

Мимические морщины образуют на лице индивидуальный рисунок, который создается с учетом характера, жизненного опыта, привычек и манер.

По расположению морщинок можно многое рассказать о личности любого человека:

в углах глаз и губ – радостный;

около рта – стеснительный, зависимый;

«гусиные лапки» вокруг глаз – внимательный к мелочам, деталям;

мелкие горизонтальные линии над бровями – честный и преданный;

глубокая бороздка между глаз – интеллигентный, озабоченный постоянными проблемами;

длинные горизонтальные линии через весь лоб – предусмотрительный и добродушный;

длинные горизонтальные линии через весь лоб, составленные из мелких прерывистых складок – часто бросает дела, не доделав до конца, склонный к сплетням;

заломы от ноздрей до края губ – разочарованный;

угловатые складки над бровями – тревожащийся;

угловатые складки на лбу, около глаз и рта ( направлены вниз) – агрессивный;

небольшие горизонтальные линии под глазами – постоянно удивляющийся;

морщин почти нет, только в углах губ образуются заломы от ослабления мышц щек – безразличный, иногда ленивый.

Если вы потренируетесь расшифровывать значение морщинок, то вскоре сможете быстро определять характер человека и знать, чего от него следует ожидать.опубликовано econet

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