Как грамотно закончить разговор: 5 советов

Хотите научиться заканчивать “малые РАЗГОВОРЫ» не слишком неуклюже? В этой статье вы узнате 5 советов, которые помогут вам это сделать

Элегантно завершить «малый разговор» на приеме или вечеринке может быть непростым делом. Вам нужно успеть сделать кое-что - например, вернуться к столу или позвонить. Или вы находитесь на деловом мероприятии и хотите пообщаться с максимально широким кругом людей, чтобы завязать полезные контакты. Вам, конечно, не хотелось бы ранить чувства собеседника, но и тянуть разговор сверх необходимого тоже не выход.

Как закончить разговор – 5 советов

Предложите разумное объяснение для окончания разговора

Привлекайте ближайшее окружение, чтобы предложить разумное объяснение

Представьте собеседника.

Анонсируйте завершение беседы

Помните, что вы возможно не единственный, кто хочет закончить разговор

Поэтому нельзя допустить, чтобы те усилия, которую вы приложили для построения отношений, пропали даром из-за неловкого завершения беседы.

1. Предложите разумное объяснение для окончания разговора

Разумное объяснение преследует две цели: оно объясняет, почему вы завершаете разговор – что позволяет вам избежать неловкости, и показывает, что вы остались довольны разговором – что повышает вероятность взаимодействия в будущем.

Вот несколько примеров:

«Я должен идти через несколько минут, но перед тем как уйти, мне бы очень хотелось услышать немного больше о…(том, что вы обсуждали)».

«Я должен идти, но мне по-настоящему понравился ваш совет о… (том, что вы обсуждали). Я буду держать вас в курсе событий о том, как все пройдет» .

«Мы так увлеклись разговором, но уже 9.30. а у меня время только до 10, чтобы закончить проект. Если вы не возражаете, я пойду, но давайте как-нибудь встретимся снова».

2. Привлекайте ближайшее окружение, чтобы предложить разумное объяснение

Подумайте, что в вашем непосредственном окружении поможет найти разумную причину для окончания разговора.

Например, если неподалеку стоит столик с напитками, спросите собеседника, не хочет ли он глоток соку –прекрасно понимая, что вы можете или разделиться в толпе, или пересечься с другими людьми на своем пути - тем самым завершив беседу естественным образом.

3. Представьте собеседника.

Действуйте по той же схеме, что и предыдущий совет – представьте вашего собеседника кому-то еще. Это прекрасный способ красиво закончить разговор и помочь еще двум людям завязать знакомство.

4. Анонсируйте завершение беседы

Всякий раз, когда мы вынуждены сообщить плохие новости, мы стараемся предупредить собеседника. И хотя окончание разговора вряд ли окажется для кого-то серьезным ударом, но все же может включать потенциальное разочарование.

Поэтому постарайтесь смягчить свое намерение, сказав что-нибудь вроде:

«Мне нужно уходить через несколько минут, но я бы хотел услышать еще один последний пример того, как….»

«Я пообещал коллеге, что представлю его кое-кому, но перед тем как уйти, я бы хотел услышать еще немного о…».

5. Помните, что вы возможно не единственный, кто хочет закончить разговор

Если вам хочется закончить разговор, вы, возможно, не одиноки в своем стремлении. Большинство людей, присутствуя на приемах и собраниях, знают правила: вы поговорите какое-то время друг с другом, а затем разойдетесь.

Важно сделать это достаточно изящно, чтобы сохранить связь, которую вы построили.

Так что не беспокойтесь, что раните чьи-то чувства, заканчивая разговор. Ваш собеседник, скорее всего, думал о том же самом.опубликовано econet

Авор Andy Molinsky

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