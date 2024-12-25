Как грамотно закончить разговор: 5 советов

Хотите научиться заканчивать “малые РАЗГОВОРЫ» не слишком неуклюже? В этой статье вы узнате 5 советов, которые помогут вам это сделать
Элегантно завершить «малый разговор» на приеме или вечеринке может быть непростым делом. Вам нужно успеть сделать кое-что - например, вернуться к столу или позвонить. Или вы находитесь на деловом мероприятии и хотите пообщаться с максимально широким кругом людей, чтобы завязать полезные контакты. Вам, конечно, не хотелось бы ранить чувства собеседника, но и тянуть разговор сверх необходимого тоже не выход.
Поэтому нельзя допустить, чтобы те усилия, которую вы приложили для построения отношений, пропали даром из-за неловкого завершения беседы.
Разумное объяснение преследует две цели: оно объясняет, почему вы завершаете разговор – что позволяет вам избежать неловкости, и показывает, что вы остались довольны разговором – что повышает вероятность взаимодействия в будущем.
Вот несколько примеров:
«Я должен идти через несколько минут, но перед тем как уйти, мне бы очень хотелось услышать немного больше о…(том, что вы обсуждали)».
«Я должен идти, но мне по-настоящему понравился ваш совет о… (том, что вы обсуждали). Я буду держать вас в курсе событий о том, как все пройдет» .
«Мы так увлеклись разговором, но уже 9.30. а у меня время только до 10, чтобы закончить проект. Если вы не возражаете, я пойду, но давайте как-нибудь встретимся снова».
Подумайте, что в вашем непосредственном окружении поможет найти разумную причину для окончания разговора.
Например, если неподалеку стоит столик с напитками, спросите собеседника, не хочет ли он глоток соку –прекрасно понимая, что вы можете или разделиться в толпе, или пересечься с другими людьми на своем пути - тем самым завершив беседу естественным образом.
Действуйте по той же схеме, что и предыдущий совет – представьте вашего собеседника кому-то еще. Это прекрасный способ красиво закончить разговор и помочь еще двум людям завязать знакомство.
Всякий раз, когда мы вынуждены сообщить плохие новости, мы стараемся предупредить собеседника. И хотя окончание разговора вряд ли окажется для кого-то серьезным ударом, но все же может включать потенциальное разочарование.
Поэтому постарайтесь смягчить свое намерение, сказав что-нибудь вроде:
«Мне нужно уходить через несколько минут, но я бы хотел услышать еще один последний пример того, как….»
«Я пообещал коллеге, что представлю его кое-кому, но перед тем как уйти, я бы хотел услышать еще немного о…».
Если вам хочется закончить разговор, вы, возможно, не одиноки в своем стремлении. Большинство людей, присутствуя на приемах и собраниях, знают правила: вы поговорите какое-то время друг с другом, а затем разойдетесь.
Важно сделать это достаточно изящно, чтобы сохранить связь, которую вы построили.
Так что не беспокойтесь, что раните чьи-то чувства, заканчивая разговор. Ваш собеседник, скорее всего, думал о том же самом.опубликовано econet
Авор Andy Molinsky
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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