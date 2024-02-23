Как дорастить «внутреннего травмированного ребенка» до своего биологического возраста

Адекватная мама понимает, что она должна оценивать ситуацию не только по потому, что происходит сейчас, но и помнить о том, каким она хочет вырастить своего ребенка.

Ребенок пяти лет решил испечь маме оладушки. Достал муку, правда, по полу рассыпал. Замесил тесто, на воде, как мог. Включил газовую плиту, поставил сковородку. Мама прибежала на запах сгоревших «блинчиков». От того, как ведет себя мама по отношению к проявленной активности ребенка зависит то, как он будет себя воспринимать в дальнейшем. В такие моменты ребенок может принять решение о том кто он на всю жизнь. Он неумеха и глупый или же харизматичный и умный.

Оладушки

Давайте допустим, что мама пришла с нелюбимой работы и прилегла перед случившимся, чтобы расслабиться на пару минут. В момент запаха гари, она в страхе, пусть даже за своего ребенка, вбегает в кухню. Маму никто не учил контейнировать свои эмоции и она, пытаясь вырваться из страха, мгновенно впадает в агрессию и кричит на ребенка. Ребенок плачет, и этот стресс останется в его памяти навсегда, и в следующий раз будет сидеть тихо и безинициативно.

А сейчас представим мыслящую маму, которая обладает дискретно-логическим мышлением и в полной мере понимает последствия своего поведения. Идеалистично, конечно, но помечтать мы же можем?

Действия адекватной мамы:

1. Оценка ситуации и устранение пожара.

2. Взять ребенка на руки, если он перепуган, чтобы сконтейнировать его страх и дать эмоциональную поддержку и ощущение защищенности.

3. Спросить, желательно спокойным голосом: «Ты решил испечь блины?». Допустим, ребенок ответит: «Ты устала, я хотел тебя накормить».

4. Похвалить ребенка, сказать ему: «Какой замечательный у меня сын, какой заботливый мальчик и трудолюбивый. Помощник у мамы, какой вырос, защитник. Спасибо, что ты заметил, что мама устала, и захотел ей помочь».

5. Разъяснить ребенку, мягко, как пекутся оладьи. «Ты это делал первый раз, поэтому у тебя так получилось. Сейчас сделаем это вместе, и ты уже будешь понимать как это делать. Чтобы спечь оладушки, надо немножко по-другому замесить тесто. Муку желательно аккуратно сыпать, вот так. Это надо сделать, чтобы потом не пришлось тратить время на уборку пола». Озвучивается весь рецепт. Оладьи пекутся вместе, на каждом этапе приготовления подробно объясняется. У ребенка переспрашивается, понял ли он.

6. После того, как они приготовлены, надо похвалить ребенка и сказать, что они вместе приготовили замечательный ужин.

Адекватная мама понимает, что ребенок не знал, как делать оладьи и впервые попробовал это самостоятельно. Она выделяет конструктивное в его активности, понимая доминирующую мотивацию, цель, которой ребенок руководствовался. Важно в этот момент не испугать ребенка и не отбить у него охоту проявлять инициативу, чтобы в дальнейшем он смог реализовать свой потенциал личности.

Адекватная мама понимает, что она должна оценивать ситуацию не только по потому, что происходит сейчас, но и помнить о том, каким она хочет вырастить своего ребенка. То есть мама должна обладать стратегическим мышлением и понимать цели в будущем, удаленные во времени от настоящего момента. Чтобы ребенок стал харизматичным, самодостаточным мужчиной, который как минимум не будет бояться кричащих женщин, ей надо оказать ему поддержу в его начинаниях. Похвалить желание действовать, выделить конструктивное, помочь понять ошибочность в действиях не обесценивая проявленную активность.

Так мама учит ребенка мыслить. Не руководствоваться догмами, правилами, не формируя психику ребенка под себя, не растя из него удобного человека, а развивая самодостаточную личность, которая при столкновении с трудностями сможет найти выход, из сложившейся ситуации подумав, разложить ситуацию на составляющие.

Чтобы научиться мышлению, и помочь «внутреннему ребенку» стать взрослым, нам предстоит стать самим себе этими адекватными матерями или отцами и пройти этапы становления как мыслителя.

Даже в решении бытовых задач можно учиться:

Во-первых, надо научиться понимать доминирующую мотивацию, то есть цель, которую вы хотите достигнуть. И сверяться с ней в процессе осуществления действия на каждом этапе.

то есть цель, которую вы хотите достигнуть. И сверяться с ней в процессе осуществления действия на каждом этапе. Во-вторых, научиться формировать причинно-следственные связи. Для этого надо перестать оценивать происходящее в категориях «плохо» и «хорошо», и уметь разложить ситуацию на составляющие. Научиться понимать, какое именно действие привело вот к таким последствиям.

Для этого надо перестать оценивать происходящее в категориях «плохо» и «хорошо», и уметь разложить ситуацию на составляющие. Научиться понимать, какое именно действие привело вот к таким последствиям. В-третьих, понимать, что любая цель - это процесс, состоящий из этапов. И если не понятно, почему ошибка произошла на этом этапе, по необходимо уменьшить масштаб и взять для анализа меньший фрагмент.

И если не понятно, почему ошибка произошла на этом этапе, по необходимо уменьшить масштаб и взять для анализа меньший фрагмент. В-четвертых, важно понимать, где заканчивается достижение и цели и как оценить полученный результат. Для этого надо сравнить его с ранее планируемым. В процессе реализации цель может измениться и к этому тоже надо быть готовому.

Для этого надо сравнить его с ранее планируемым. В процессе реализации цель может измениться и к этому тоже надо быть готовому. В-пятых, надо уметь искать альтернативные варианты решения проблем и понимать, что если ты не знаешь, как решить эту задачу, то возможно кто-то другой знает и к нему можно обратиться за помощью. Именно создание альтернативных решений выводит человека из линейности, и помогает под различными ракурсами взглянуть на проблему, а значит найти иное решение задачи.

и понимать, что если ты не знаешь, как решить эту задачу, то возможно кто-то другой знает и к нему можно обратиться за помощью. Именно создание альтернативных решений выводит человека из линейности, и помогает под различными ракурсами взглянуть на проблему, а значит найти иное решение задачи. В-шестых, неплохо бы было осознать, есть ли у тебя понимание того, что ты собираешься делать. Для этого надо оценить степень своего незнания в этом вопросе.

Для этого надо оценить степень своего незнания в этом вопросе. В-седьмых, необходимо поощрять похвалой себя за удачи и анализировать неудачи, а не критиковать себя за них. Если критиковать и обесценивать, то можно полностью блокировать свою активность и испытывать только страх, а не желание что-либо делать. Когда человек уважает себя, ощущает себя значимым, то у него есть желание творить, развиваться, пробовать делать новые шаги к познанию мира.

Нас учили уметь делать, но нас, во всяком случае, многих людей, которых я знаю, и не учили мыслить. Если решение задачи не может быть промыслено, то и как воплотить идею в жизнь не понятно. И при столкновении со своей ментальной несостоятельностью происходит понимание невозможности найти решение задачи, а значит, активность будет остановлена и человек попадет в комплекс неполноценности. Длительное пребывание в неполноценности приведет его к депрессивному состоянию, которое начнется с лени. Генерировать идеи также станет невозможным, потому что они будут казаться изначально недостижимо бессмысленными.

Не менее важным является понимание того, что было в решение этой задачи конструктивным, а что деструктивным. После этого понимания важно присвоить себе «положительное», созидающее в этом процессе. Из нашего опыта деятельности, приносящей положительный результат и формируется самооценка, которая в дальнейшем станет опорой внутри: «Да, у меня сейчас не получилось это сделать, но я знаю, что можно найти выход из ситуации».

Многие люди не понимают, в чём их сильные и в чём их слабые стороны. Они не в состоянии адекватно понять кто же они, и какими качествами обладают, что они умеют делать, а чему еще надо бы поучиться. Из-за этого они не могут доверять сами себе, они как Terra Incognita для себя, не знают, что от себя ожидать. И при исследовании причин этого, чаще всего натыкаешься на то, что их не учили детализировано и поэтапно анализировать происходящее. В мышлении таких людей слишком глобальные категории, крупные критерии, у них или «всё хорошо», или «всё плохо». А это состояние и создает погружение или в эйфорию, или в депрессию и не дает возможность мыслить.

Мне часто задают вопрос: «Как же научить мыслить этого травмированного внутреннего ребенка внутри и дорастить его до своего биологического возраста?». И самое важное в этом процессе не вести себя как неадекватная мама по отношению к себе, когда вы что-то начинается делать впервые.опубликовано econet

Автор Ольга Демчук

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet