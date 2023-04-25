Как дети манипулируют нами

Кто из нас хоть раз не наблюдал в магазине, как маленький ребенок с воплем и слезами требует купить ему очередную «хотелку» не обращая внимания ни на какие аргументы родителей? Обычно, родители либо сдаются и идут на поводу у мелкого тирана, либо дают ему хорошую взбучку. Но мало кому известно, что перед нами – классическая форма манипуляции, ведь сама природа позаботилась о том, что самым раздражающим звуком для взрослых, является плач ребенка.

Дети всему учатся у своих родителей, в том числе и манипуляции. Самые обычные примеры: малыш заплакал и вся семья бросается к нему, чтобы узнать, что случилось; ребенок заболел, и все наперебой стремятся ему угодить; не хочет обедать – обещают после еды дать конфеты; плачет в садике – воспитательница пожалеет.

Детские манипуляции

В любой семье применяется извечная методика «кнута и пряника», и со временем, малыш прекрасно осознает все способы манипуляций и шантажа, для получения желаемого.

«Крокодиловы слезы»

Редко кто из родителей может спокойно перенести, когда ребенок плачет. Но очень часто родители замечают, как заливаясь слезами, он исподтишка наблюдает за их реакцией. Если слезы появляются после отказов в желаемом или запретов, то они являются самым простым и распространенным способом манипуляции, который ребенок использует для того, чтобы добиться своего.

Как поступить – проявить сочувствие, понимание, можно пожалеть, но не испытывать по этому поводу вины и не вестись на уловку. Как только ребенок усвоит, что способ не работает, он перестанет его применять.

Бурная истерика

Крики, падение на пол в людном месте и плачь с требованиями – все это может вывести из себя любого, даже самого терпеливого человека. Если ребенок не реагирует на уговоры, то можно просто отойти или увести его от желаемого предмета. Стоит только раз поддаться маленькому шантажисту, и истерики будут продолжаться по любому поводу, особенно, в присутствии зрителей. Он уверится, что обрел власть над родителями и будет ее с удовольствием демонстрировать.

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Проявление агрессии

Злость или агрессивное поведение также являются спектаклем, после которого ребенок ждет «заслуженные аплодисменты» - получение желаемого. Нужно показать, что метод не действует и скандалист ничего не получит. Лучше выйти из комнаты и оставить его в одиночестве. А если надо торопиться, то лучше мотивировать его тем, что ему интересно, например, если он быстрее соберется, то вы успеете посмотреть, где живут синички (покататься на горке, включить мультфильм).

«Невидимый друг»

Переложить свою вину на кого-либо: друга, «Карлсона», кошку, обстоятельства – это широко распространенный способ избежать наказания. Нужно поговорить с ребенком, обозначить его чувства – страх получить наказание, стыд за содеянное, нежелание что-либо делать и дать обещание, что за правду вы не будете его наказывать.

«Ласковое телятко»

Слишком бурное и преувеличенное проявление нежности, а потом, когда сердце мамы или папы растает – просьба. Даже осознавая, что происходит манипуляция, родители чаще всего поддаются на такую уловку. Как поступать? Есть анекдот на эту тему: «Папа, можно я тебя поцелую? - Поцелуй, только денег нет, меня мама вчера уже поцеловала!» Ребенку надо четко объяснить, почему такое поведение недопустимо.

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Как слезть с крючка?

Если вы поняли, что ребенок вами манипулирует, то не стоит отчаиваться. Есть несколько способов, которые можно успешно применять в его воспитании:

Родителям надо договориться о единых требованиях и соблюдении четких правил, чтобы ребенок не сталкивал вас и не играл на «пробелах» или спорных ситуациях.

Научите ребенка говорить о своих желаниях без предварительного представления, обсуждайте с ним планируемые покупки, включайте в «план» его запросы или спокойно объясняйте, почему не сможете их выполнить.

Любому актеру нужен зритель, если вы не будете участвовать «в спектакле», то и играть его будет не для кого. Ребенок быстро успокоится.

Никогда не поддавайтесь на провокации. Если пообещали поощрение или наказание, то твердо выполняйте обещанное.опубликовано econet

фото Krzysztof Maria Slowinski‎

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