Как даётся милость свыше

У каждого человека в жизни хватает неприятностей, проблем, болезней. И милость свыше заключается не в том, чтобы нас тотально оградить от всего плохого. А в том, есть надежда на спасение. Та самая соломинка, веревочка, дощечка, - называйте это как хотите - которая в критическую минуту подарит спасение.

Человек просит милости от Творца. И не замечает, что постоянно получает ее. Не благодарит, а сетует - вся жизнь его сплошное испытание! Постоянно что-то случается и происходит! Так сетовал и кричал Синдбад-Мореход на кадре из диафильма в моем детстве. Его корабль утонул!

Милость свыше не в том, что ничего плохого не случается

А на следующем кадре Синдбад сидел верхом на досочке и грёб руками. Ему некогда стало их заламывать и воздевать к небу. В бурном море он заметил доску, подплыл к ней и уцепился. А потом спасся, приложив усилия. Я отлично помню эту картинку, таинственно светящуюся на стене…

Милость свыше не в том, что ничего у человека не случается. И живет он в сытости и довольстве без всяких проблем и бед. Все у него хорошо. И ничего неприятного или плохого не происходит.

Милость в том, что плохое случается там и тогда, когда помощь возможна. Неизбежное все равно произойдет, вот в чем дело. Стрела уже выпущена, канат перетерся, ловушка готова и ждет. Но все происходит в то время и в том месте, когда можно получить помощь. Когда есть надежда на спасение. Когда крушение случилось, ты попал в ледяную воду, потерял все имущество...

Но ты - счастливец. К тебе проявили особую милость. Рядом плавает обломок, за который можно уцепиться изо всех сил и держаться на плаву. Если будешь хорошо держаться, можно дождаться спасательного корабля.

Счастье не в том, чтобы не попасть в неприятность или никогда не болеть. А в том, чтобы рядом были средства спасения, которыми надо воспользоваться. Главное - их увидеть и за них уцепиться.

Это не всем дается - такая милость. Но люди это редко ценят. И считают себя несчастными, брошенными, ненужными.

А кто, интересно, послал эту доску в темных волнах океана? Кто дал совок, чтобы выкопать ступеньки и вылезти из ловушки? Кто посадил на этот рейс именно того доктора, который вас спас? Или послал случайного знакомого со спасительной информацией, от которой зависела ваша жизнь?

Так что плохое случается. Такова жизнь. Но случается и милость к попавшему в беду человеку - веревочная лестница, протянутая с Неба. Нельзя избежать предначертанного. Но можно крепче держаться и грести свободной рукой. И благодарить за милость, - которую так редко замечают...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Иллюстрации ©Kasia Derwinska

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