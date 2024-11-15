Как чужие жалобы отбирают вашу энергию

Если вам приходится систематически выслушивать чужие жалобы разного рода, это может негативно отразиться на вашем душевном состоянии. Как противостоять манипуляторам и не взваливать на свои плечи груз чужих проблем? Вот несколько полезных советов для подобных отношений.

Проблемы есть в жизни каждого человека. И мы вольно или невольно выслушиваем чужие жалобы в своем окружении. Это, вроде бы, нормально: люди таким образом снимают психологическое напряжение. Выговорился – и стало немного легче. Но, «хроническое» выслушивание чужих жалоб негативно влияет на нашу энергетику.

Мы не обязаны выслушивать жалобы

Считается, что эмпатия – это похвально, хорошо. Но все время слушать жалобы бывает выше наших сил. Как же быть? Полезно научиться правильно реагировать на ситуации, когда на вас «выливают» поток жалоб.

Жалобщики клянут свою жизнь, примеряют роль жертвы, ищут виноватых в своих бедах, но и пальцем не пошевельнут, чтобы исправить ситуацию. Да, мы можем посочувствовать, выслушать, но со временем понимаем, что проблема кроется не в ситуации, а в человеке, что он просто не может не жаловаться. Это его стиль жизни. А жалобы – инструмент манипуляции, которая призвана вызвать в собеседнике чувство вины, сострадание, жалость и снять с себя ответственность за происходящее.

Что происходит, когда мы выслушиваем чужие жалобы

Такие люди имеют талант разжалобить нас, и мы опрометчиво «проникаемся» их несчастьями (настоящими или выдуманными) и принимаем их проблемы за свои. Это вытягивает из нас энергию. В результате наше эмоциональное состояние меняется в соответствии с ситуацией, в которой пребывает жалобщик.

Фрустрация, вина, тоска вызывают гормональные процессы в мозге, что приводит к:

эмоциональному дисбалансу,

невозможности решить свои проблемы,

ухудшению концентрации,

отрицательным мыслям.

Что делать, чтобы не поддаваться на уловки жалобщиков?

Не нужно подыгрывать таким людям. Вы не обязаны «пропускать через себя» их жалобы и присваивать себе их проблемы. Вот несколько советов, которые помогут противостоять влиянию чужих жалоб.

1. Держим дистанцию

Не стоит подпускать близко токсичных людей. Чем меньше мы будем обращать внимание на их нытье, тем скорее до них дойдет, что вы не станете «проникаться» их негативом.

2. Даем понять жалобщику, что его проблема – это исключительно его дело

Если же вам все же пришлось послушать нытика, намекните ему, что ключевая проблема – в его видении ситуации. Посоветуйте жалобщику рассчитывать только на свои силы.

3. Не показываем «слабость»

Так как мы столкнулись с манипулятором, не желательно показывать ему свою готовность помогать.

4. Выстраиваем личные границы

Мы имеем полное право настоятельно попросить этого человека, чтобы он не изводил нас собственными трагедиями и проблемами.

Можно просто сказать ему, что нам это не нравится. Не стоит принимать правила игры таких манипуляторов.опубликовано econet

Иллюстрации ©Nani Serrano

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