Как человек сам себя саботирует

Человек вполне способен сам себе испортить существование. Какие паттерны поведения лишают нас радости жизни? Это, например, отвращение к усилиям и нежелание платить цену за реализацию своих желаний, страх всего нового, недооценка своих ограничений и блокировка честолюбия.

Чем больше подлинной безусловной любви течет от вас к себе (не к невротическим идеалам, не к тираническим долженствованиям), а к тому, какой вы ЕСТЬ, тем лучше зарастает внутренний раскол. Наблюдение, время, самосострадание и поддержка вам нужны на этом пути. Ищите их изо всех сил.

Нам придется начать себя любить

Будет много букв. Это мое наблюдение за тем, что люди делают с собой, чтобы им продолжалось жить плохо.

1. Самый беззатейный вариант ничего не делать – это вовсе отказаться (в каком-то смысле) жить. Это как «Я не буду ни с кем в отношениях, лишь бы не возникали конфликты» или «Я не буду работать, буду довольствоваться меньшим, чтобы не сталкиваться с трудностями». Обратите внимание, что интерес человека может быть, но весьма поверхностный. Как к какому-то приятному времяпрепровождению. Но вовлеченности нет.

Сразу давайте сделаем пометку, что ограничение себя в росте не имеет никакого отношения к сознательному выбору. Человек может осознанно отказаться от мяса, но также это может быть и невротическое решение, которое создает чувство превосходства. Одно дело, когда вы в 60 лет решили, что устали работать и хотите провести время с женой и внуками, другое – когда вы просто не хотите идти в конфликт, а говорите, что якобы выросли в духовности. Когда решение болезненное – там всегда есть ограничение: где-то внутри желание есть, но человек ставит себе табу.

Если вы чувствуете, что не можете войти в свою жизнь или сами отказались ее жить – это повод для психотерапии. Под подобными симптомами может скрываться депрессия, ПТСР, расстройство личности… Главное, что вы можете для себя сделать – видеть, наблюдать и держаться за смысл жизни вообще. Кто-то скажет, что смысл жизни – иллюзия. Ну так его отсутствие – это тоже иллюзия. «Мне так больно об этом думать, что я стану отрицать его возможность». Это доводит до безыдейной и бесчувственной созерцательности. «Меня сюда кто-то посадил, чтобы понаблюдать за моими страданиями. Ок, я даже двигаться не буду. Мне все равно». Кстати, буддистская созерцательность – НЕ безыдейная и НЕ бесчувственная. Так что не надо тешить свое эго тем, что якобы постигли дзен…

2. Отвращение к усилиям и нежелание платить цену за реализацию своих желаний. Это бич нашего времени, идущий от какого-то магического мышления, что, стоит громко захотеть, все будет… И казалось бы неплохо, потому что магическое мышление подпитывает нашу веру в хорошее будущее. Но параллельно ведет к тому, что внутренне человек испытывает отвращение к усилиям. «Я буду ждать подходящего момента», «Я подожду помощи», «Я подожду, пока буду в ресурсе», «Если это действительно хорошая идея, разве нужно над ней мучиться?». Или «Не испортит ли меня движение к этой цели?»

В итоге он проживает жизнь в воображении, там, где он сверх-человек (с другой внешностью, другой историей, другими качествами). В фантазиях даже можно достигать разного рода удовольствия. Однако, чем больше фантазируется, тем больше человеческое отчаяние от того, что такой, какой есть, не сможет достичь желаемого. Хотя, напомню, это вторичная (навязанная себе) мысль. Первоначально же человек просто не прожил потерю наивного мировоззрения «стоит только захотеть и все».

Отказ воспринимать свои цели всерьез однажды приводит к тому, что у вас стремления (как большие, так и малые) перестают вырабатываться. Это тот случай, когда человек не понимает, чего же он хочет и хочет ли вообще чего-нибудь. Вот вам и ответ на вопрос, где же ваше призвание. Начинать надо НЕ с поиска призвания, а с ответа на вопросы: принимаете ли вы всерьез свои ЛЮБЫЕ желания и готовы ли платить цену за них.

3. Еще бывает, что людям хочется «успевать все»\ «преуспевать везде», а выбирать они отказываются из-за чувства вины. Им кажется, что, стоит им посвятить больше времени, например, работе, то они непременно будут сожалеть об упущенном времени с семьей. Хотя для того, чтобы где-то преуспеть, эту деятельность нужно выбрать среди остального. Если вы концентрируетесь на работе, естественно, ребенок просядет в английском (когда вы занимаетесь его обучением). Но желание «успевать все» заставляет делать по верхам и в сфере работы, и в семье. Потом приходит неудовлетворенность собой и нежелание делать ничего вообще.

4. Бывает так, что человек избегает идти в хорошее будущее, потому что ему кажется, что, стоит ему пошевелиться, как его сразу начнут беспокоить. А он хотел бы на пути остаться незамеченным, чтобы никто не оценивал, не влиял и даже не трогал. Потребность «не беспокоиться» так велика, что человек прерывает свои желания. Чаще всего, он так устал от какого-то конфликта внутри себя, что идти за чем-то новым кажется ему невыносимым.

5. Человек может быть сверхчувствительным к давлению и требованиям со стороны. Это те пациенты хирурга, которые (при эпидуральном наркозе) спрашивают, а что им сейчас делают. Еще лучше, когда пациенты любого врача начинают рассказывать ему, как именно их следует лечить. Такой человек не может довериться в силу своей тревоги. Ему кажется, что, если другой делает с ним что-то по незнакомому ему алгоритму, это обязательно либо манипуляция, либо халтура. И люди тогда либо двуличные, либо ленивые. Человек испытывает страх перед неизвестностью, но, более того, нападает на того, кто ее приносит. Как минимум, возмущается несправедливостью, исходящей от людей. Это возмущение может распространяться на любого рода требования, например, на необходимость носить шапку зимой, на уличные правила, и, естественно, на «законы нашей страны». У него могут быть противоположные чувства: «Я вроде бы хочу жениться, но это же соглашение, обязательство, значит, не буду». И человек всячески будет саботировать любые ПЕРЕГОВОРЫ, потому что ему кажется, что на него непременно будут давить.

6. Еще один импульс, который препятствует росту, – страх всего нового. Это, как и все прочее, из детства. И обычно, когда подобный страх силен и тотален, стоит говорить о ПТСР: в детстве любое изменение было к худшему. Например, родители пили и, что бы ни случалось, хорошее или плохое, итог был один. Тогда ребенок приходит к ощущению «Лучше я смирюсь с тем, как есть, чем буду что-то менять» или «От любых перемен мои ожидания не высоки, а значит, идти в новое я не стану». Классика отвращения к переменам - фраза «А у меня просто характер такой».

7. Недооценка своих ограничений. В таком случае человек обычно постулирует, что знает себя, и начинает перечислять свои хорошие стороны. Когда же спрашивают про плохие, у него случается замешательство. Это не всегда история завышенной самооценки. Часто это история гипер-долженствования: «Я ДОЛЖЕН со всем справляться». Бессознательно человек чувствует выгорание, но не принимает его, потому что ему нельзя. Нельзя быть ленивым (т.е. отдыхать), нельзя злиться (т.е. отстаивать свои границы), нельзя отказывать в ответ на услугу (т.е. заявлять о своих правах хотя бы распоряжаться своим временем). Нельзя быть условно «плохим мальчиком» или «плохой девочкой», ведь тогда «никто дружить не будет». Но одновременно такой человек очень чувствителен к критике, потому считает, что и так вкладывает сверх меры и УЖЕ ЗА ЭТО его должны ценить.

8. Блокировка честолюбия. Такие люди много СЕБЯ критикуют и идут на поводу у своего «Я не могу». Они склонны к уступничеству и будут лучше работать, когда над ними есть начальник (предпочтительно формальный). Сражаются за свое совершенство и все время виноваты в том, что то, чего достигли, недостаточно. И только большое достижение в их понимании может им разрешить выйти из-под гнета начальства и (или) заявить о себе. Примечательно, что они могут саботировать свою деятельность, когда дела уже пошли хорошо. Начинают так придираться к себе, что разрушают плоды своего труда (им же нельзя радоваться своим достижениям!).

Еще показательно отношение к цейтнотам. Люди, их любящие, часто находят в них успокоение, потому что внешнее давление ослабляет их внутреннее. Если бы не было дедлайна, человек бы так и не начал делать, потому что вдруг будет не совершенно. Или не прекратил бы совершенствовать, потому что все еще не совершенно.

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В этой статье я перечислила то поведение, которым люди себя удерживают на месте. Под поведением, разумеется, лежат негативные установки касательно себя или мира. А они уже – плод чаще детско-родительских отношений. Но не только. Взрослый человек способен сказать образу своих родителей, что не собирается относиться к себе, как они это делали. И начинает отслеживать каждый раз, когда он разговаривает с собой их же фразами. Параллельно думает над тем, как СЕБЯ поддержать.

Те, кто все понимают, но ничего не делают, остаются в претензии к родителям и ждут, пока те придут и покаются. Но этого не будет. Мне жаль. По факту, у вас нет выбора – вам ПРИДЕТСЯ начать себя любить. В противном случае вы рискуете прос…ать отведенное вам на земле время.опубликовано econet

Автор Новак Виктория

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