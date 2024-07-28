Как быстро и надолго запомнить что угодно? 5 ключевых техник

Хорошая память необходима человеку в повседневной жизни - в быту и на работе. Что уж говорить про школьников и студентов, которые должны усваивать большие объемы разноплановой информации. Существуют полезные техники, которые помогают тренировать память и надолго запоминать важные сведения.

Приходите вы в магазин за солью, уходите с двумя полными пакетами еды. Но без соли. Бывало? У меня - да. Кто из нас может похвастаться исключительной памятью? Наверное, у каждого случалось такое, когда неожиданно вылетает из головы чье-то имя, ценное событие, дело по плану. Конечно, нужно вести ежедневники, записывать важные идеи и задачи. Но и это может подвести: ведь надо не забыть открыть ту самую страницу. И вообще блокнот не оставить дома.

Подборка интересных способов улучшить кратковременную и долговременную память

1. Мнемонические техники

Такие приемы помогают улучшить долговременную память и даже увеличить ее объем. Это - разные способы с использованием понятных для конкретного человека ассоциаций, логических связей, фантазий.

Да, мнемонические техники требуют начальных усилий и образного мышления. Но помогают прочно запомнить все самое важное. Часто это остается в памяти до конца жизни.

Вот, например, варианты мнемонических техник:

Рифма

Зарифмовать можно что угодно: правило, список, важную информацию. Вот примеры известных мнемонических рифмовок:

Пифагоровы штаны на все стороны равны. (геометрия)

Надеть одежду, одеть Надежду. (русский язык)

Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пеленку. (для запоминания падежей)

А сейчас попробую зарифмовать важные дела на сегодня:

Суп сварить,

Увидеть маму,

Соль купить,

Статья про память,

Взять заказ,

Сестре звонить,

Капли в глаз,

Спорт не забыть.

Аббревиатура

Например, вам нужно купить в магазине молоко, соль, яблоки, оливковое масло. Берем первые буквы из этих слов и составляем слово МЯСО. Этот способ можно применить к любому списку.

Заглавные буквы

Техника пересекается с предыдущей. Очень знакома многим из нас. Подходит для длинных перечней, для изучения последовательностей. Нужно взять первые буквы слов и придумать новые, которые начинаются с этих же букв. Так, чтобы получилась осмысленная фраза.

Например, как мы выучили последовательность цветов в радуге?

Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан.

А как насчет последовательности планет Солнечной системы? Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Мне очень понравилась вот эта фраза:

Мишка Вышел За Малиной - Юра Смог Удрать Низиной.

Придумать историю

Этот прием - еще более творческий, но может сильно выручить, если вам нужно экстренно запомнить большой объем информации с конкретными данными. А под рукой нет ни ручки с блокнотом, ни телефона.

Допустим, вы вышли на улицу погулять с собакой и стали невольным свидетелем какого-то происшествия. Вам нужно запомнить количество участников, номер машины, иные подробности. Попробуйте прямо на месте объединить все сведения в связный рассказ. Приведу пример.

Тут я вижу в магазине краску оттенка охры (ОХР - буквы на номере машины). Продавщица сказала, что осталось только 3 тюбика. Ну три так три, хоть сыр натри. (3 - первая цифра в номере) А пальцев-то у меня 5. (5 - вторая цифра в номере). Поэтому мне надо столько же - только пятерню. (5 - третья цифра в номере) Хорошо, куплю, что есть. Так и вспомнился 98-й год. (номер региона на номере) Время дефицита. И вот стоишь в очереди по 4 часа. (4 участника)

Это - реальный пример (с измененными данными), когда мне нужно было запомнить все сведения по одной подозрительной машине. Такой рассказ в голове можно проговорить несколько раз, и дома сразу выписать все цифры.

Рисование (пиктограммы)

Думаю, этот прием понравится кинестетикам. Потому что не всем подходит запоминание через словесные образы. Многим легче выучить с помощью рисования.

Использовать нужно очень простые символы. Буквально пиктограммы. Так кинестетику гораздо легче выучить, например, стихотворение. Нашла этот пример:

Однажды, в студёную зимнюю пору → Снежинки, сугроб

Я из лесу вышел; был сильный мороз. → Несколько ёлочек и изображение градусника, на котором —30.

Гляжу, поднимается медленно в гору → Гора и стрелка наверх

Лошадка, везущая хворосту воз. → Изображение лошадки и вязанки дров.

Попробуйте такой способ, например, с ребенком. Наверняка ему понравится.

Ассоциации

Мой любимый способ для запоминания. Необходимо связать в голове предмет, человека, любое сведение с определенным явлением или словом.

Расскажу на личном примере. Когда мы переехали в новую квартиру, то я долго путала клавиши на выключателе: где ванная, а где - туалет? Казалось бы, мелочь, но мне не нравилось, что постоянно перещелкиваю. И вот однажды пришло в голову: "Чистота - превыше всего". Клавиша для ванной комнаты была выше остальных. Больше я ни разу не ошиблась.

С помощью ассоциаций можно запоминать фамилии, события, предметы и т.д. Например, вас знакомят с Иваном Русаковым. Имя можно сразу связать с персонажем русской сказки, запомнив подходящую деталь образа (допустим, у этого Ивана - светлые кудрявые волосы, голубые глаза, добродушное лицо и т.д.) А фамилию связать с зайцем, обратив внимание, например, на бегающие глаза собеседника.

Иные мнемонические приемы

На самом деле их очень много, но начинать лучше с более простых. В частности, впоследствии вы сможете использовать техники, разработанные восьмикратным чемпионом мира по памяти - Домиником О'Брайеном. Я читала его книгу, но впечатления остались двоякие. Скажем так, нужно быть настоящим фанатом тренировки памяти, чтобы использовать эти техники.

В частности, О'Брайен предлагает запоминать номера телефонов, присваивая каждой цифре определенную букву. Помните, как было на кнопочных телефонах? На каждой цифре - несколько букв.

Их нужно выучить и использовать наиболее подходящие для составления слова. Цифре 1 можно сразу присвоить букву самостоятельно (допустим, А). Сможете расшифровать номер телефона? Бах шил Ю.

Мне такой способ кажется чересчур сложным. Но, наверное, это - просто дело практики. Чем больше тренироваться, тем лучше будет получаться.

2. Интервальное повторение

Думаю, большинство моих читателей наверняка знает о кривой забывания. Впервые о ней заговорил немецкий психолог Герман Эббингауз - в 1885 году. Поэтому ее часто называют кривой Эббингауза.

Суть заключается в том, что какой бы прекрасной ни была память у любого человека, он будет забывать информацию с определенной скоростью.

Самая сильная потеря происходит в первые 20 минут: из памяти исчезает 40% информации! А в течение первого часа забывается половина. Иначе бы наш мозг был постоянно перегружен потоками ненужных сведений. Он стремительно избавляется от лишнего почти с самого начала, оставляя только ключевое. И чем дальше, тем медленнее идет процесс забывания. Если ничего не повторять, то даже через месяц мы все еще будем помнить около 20% полученной информации.

Зная о кривой забывания, вы можете существенно улучшить запоминание, если будете использовать метод интервального повторения. Это - очень актуально для студентов и преподавателей, а также для всех, кто учится и работает.

Через какие интервалы необходимо повторять изученный материал:

Первый раз - сразу же после чтения.

Второй - через 20 минут после заучивания.

Третий - через 6-8 часов.

Четвертый - через сутки.

Пятый - еще через 2-3 недели.

Шестой - еще через 2-3 месяца.

3. Усиление впечатлений

Когда я работала репетитором по английскому языку, то неоднократно повышала квалификацию для работы с младшими школьниками. И невероятно эффективным оказался метод Total Physical Response (TPR). Этот метод основан на использовании двигательной активности ребенка при запоминании нового материала. Разработал профессор психологии - Джеймс Ашер.

Я очень активно использовала TPR на занятиях с детьми. Позже обнаружила, что метод отлично работает и со взрослыми. А все дело в том, что чем больше органов чувств и движения задействовано в учебе, тем быстрее и прочнее запоминается новый материал.

Примеров могу привести множество, потому что я была и остаюсь большой поклонницей TPR. Самое простое:

Когда ребенок изучает части тела, то нужно их использовать. Оптимально - с помощью подвижной песни. Просто встаем, включаем видео и повторяем.

Также отлично пополняется словарный запас по глаголам, ведь большинство из них можно легко изобразить:

Метод TPR подходит не только для изучения иностранных языков. Он помогает запомнить важную информацию из любой сферы. Особенно, если добавить впечатлений.

Например, когда вы находитесь на мероприятии с множеством выступающих, старайтесь запомнить выражение лица спикера, его манеру говорить, жесты. Какая была погода за окном. Что вы чувствовали. Все это впоследствии поможет воспроизвести в памяти в разы больше информации, чем если бы вы сидели как пассивный слушатель.

А еще от себя добавлю: чувство юмора очень помогает усилить впечатления. И хорошо, когда есть возможность во время выступления делать какие-то движения. Хотя бы пальцами.

Я помню, как на методическом семинаре запоминала ответы преподавателя на реплики. Он говорил, а я кивала или мотала головой, склоняла ее набок, использовала жесты. Конечно, записи тоже вела. Но, усиливая впечатления и добавляя движения, вы запоминаете гораздо больше. Гораздо! Попробуйте!

4. Визуальные заметки

Это актуально, когда нет возможности поставить что-то на паузу, а записать надо быстро. Я со студенчества владею некоторыми навыками стенографии, использую значки для целых слов. Однако и это не спасает, когда идет большой поток информации без остановки.

Что делать в таких случаях? Рисуйте схемы. Удобнее всего - так называемые интеллект-карты. Я познакомилась с ними пару лет назад, и с тех пор активно использую для визуальных заметок.

В центре листа обводите в рамку основную тему. От этой рамки отводите ветви, на которых записываете тезисно (в прямом смысле 1-3 слова) получаемую информацию.

Конечно, интеллект-карты не заменяют конспект. Но они дают наглядную картину и помогают восстановить в памяти самое основное.

Я рисую такие карты по книгам. Это позволяет быстро вспомнить, о чем я читала.

5. Сначала - база для укрепления памяти, потом - тренировка

Абсолютно бесполезно выполнять какие-то упражнения для тренировки памяти, если сам образ жизни приводит к ухудшению всех когнитивных способностей. Какой толк в специальных приемах, если человек находится в состоянии умственного переутомления или нездоров? Это как пытаться реанимировать гнилое яблоко.

Что же является базовым для укрепления памяти:

Сон. На самом первом месте. Без вариантов. Дефицит сна (как и переизбыток, между прочим!) приводит к ухудшению абсолютно всех когнитивных способностей. То есть снижается концентрация внимания, ослабевает память, появляются дефекты в речи и т.д. Об этом очень много пишет Том Рат в своей книге "Ешь, двигайся, спи". Мой отзыв:

То есть снижается концентрация внимания, ослабевает память, появляются дефекты в речи и т.д. Об этом очень много пишет Том Рат в своей книге "Ешь, двигайся, спи". Мой отзыв: Физическая активность. Ежедневные занятия любым видом спорта улучшают когнитивные способности, в том числе память. Я не буду углубляться в дебри. Но скажу самое основное: физическая активность ускоряет обмен веществ, помогает питательным веществам дойти до каждой клетки, а также способствует выведению продуктов распада из тех же клеток. В итоге мозг получает больше кислорода и питания. Это прямо сказывается на его работоспособности. Мало того, физическая активность снижает риск развития деменции.

Бонус. Как тренировать память

Эта статья была посвящена тому, как запоминать быстрее и прочнее. Но память можно тренировать и без привязки к конкретной ситуации. Что лучше всего укрепляет память:

Игра на музыкальных инструментах. Любых. Нотная грамота - гениальное изобретение для тренировки памяти. У музыкантов, владеющих техникой чтения по нотам, чтением произведений с листа, изучающих сольфеджио и т.д., когнитивные способности развиты гораздо лучше. Дополнительную пользу приносят занятия на клавишных инструментах, потому что это одновременно еще и активность для пальцев. Ведь пальчиковая гимнастика полезна не только детям.

Любых. Нотная грамота - гениальное изобретение для тренировки памяти. У музыкантов, владеющих техникой чтения по нотам, чтением произведений с листа, изучающих сольфеджио и т.д., когнитивные способности развиты гораздо лучше. Дополнительную пользу приносят занятия на клавишных инструментах, потому что это одновременно еще и активность для пальцев. Ведь пальчиковая гимнастика полезна не только детям. Изучение иностранных языков. Полиглоты отличаются особенно устойчивой долговременной и цепкой кратковременной памятью.

Полиглоты отличаются особенно устойчивой долговременной и цепкой кратковременной памятью. Занятия, которые задействуют мелкую моторику. Ювелирное мастерство, вязание и прочие увлечения/специальности, связанные с кропотливой работой руками.

Ювелирное мастерство, вязание и прочие увлечения/специальности, связанные с кропотливой работой руками. Решение сложных математических задач, упрощение выражений, работа с формулами и т.д . Это поддерживает мозг в тонусе так же, как тренажеры помогают телу оставаться в отличной форме.

. Это поддерживает мозг в тонусе так же, как тренажеры помогают телу оставаться в отличной форме. Чтение качественной литературы. Подчеркиваю слово "качественной".

Человек, который не читает хороших книг, не имеет преимуществ перед человеком, который не умеет читать. М.Твен

Качественная литература расширяет границы сознания, улучшает память, образное и логическое мышление и другие когнитивные способности. Во время чтения вы невольно запоминаете разные детали, развиваете фантазию.

Письмо от руки. Дело, опять же, в мелкой моторике. Писать ручкой - кропотливая работа. При этом становится активным теменной участок головного мозга. Именно он отвечает за взаимодействие между движением и зрением.

Дело, опять же, в мелкой моторике. Писать ручкой - кропотливая работа. При этом становится активным теменной участок головного мозга. Именно он отвечает за взаимодействие между движением и зрением. Использовать неведущую руку при совершении привычных действий. Например, если вы правша, то попробовать левой рукой чистить зубы, причесывать волосы, есть, использовать мышку и т.д. Это способствует активизации другого полушария мозга.

Например, если вы правша, то попробовать левой рукой чистить зубы, причесывать волосы, есть, использовать мышку и т.д. Это способствует активизации другого полушария мозга. Учить стихи. Когда вы это делали в последний раз? В педагогике давно известно, как разучивание рифмованных строк развивает память. И в школьные годы мы это активно практиковали. А потом?

Когда вы это делали в последний раз? В педагогике давно известно, как разучивание рифмованных строк развивает память. И в школьные годы мы это активно практиковали. А потом? Ходить разными маршрутами. Если вы не бываете в новых местах, то попробуйте хотя бы идти новым путем.

Этим способом активно пользовался Лев Толстой. Сейчас такой прием хорошо знаком писателям и сценаристам, когда они находятся в поиске свежих идей. Каждый день нужно видеть что-то новое, идти неизвестным маршрутом. Вы знали, например, что для собак это - обязательная составляющая для обучения? Возможно, вас покоробит, что я привожу сравнение с собаками. Но дело в том, что и в нас природой заложено постоянное исследование новых маршрутов. А мы заглушаем собственную природу, не прислушиваемся к ней.

Читать вслух, придумывать истории, рисовать, заниматься творчеством - все это тоже способствует развитию памяти.

Желаю вам отличного здоровья, запоминать молниеносно и надолго!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet