Как близкие манипулируют вами

Постоянный газлайтинг в конечном счете приводит к полному истощению – у жертвы развивается чувство беспомощности, потому что газлайтер постоянно отрицает их правду, приходит в ярость, распространяет свои домыслы или обвиняет жертву.

Злобные нарциссы имеют антисоциальные черты, они довольно параноидальны, им свойственно чрезмерное ощущение собственной правоты, у них отсутствует сочувствие, и они обожают межличностную эксплуатацию.

50 оттенков газлайтинга

Как убедить кого-то, что их реальность на самом деле неверна? В психологии есть понятие «эффект иллюзорной правды» – это феномен, когда слушатель начинает верить чему-то во многом потому, что это часто повторялось. Когда человек постоянно говорит, что Вы слишком чувствительны или что ситуацию нельзя назвать несправедливой, или любое другое часто повторяющееся убедительное утверждение, Вы начинаете верить, даже если в глубине души знаете, что это не так.

Другими словами, если повторять ложь достаточно долго, в итоге ее будут считать правдой. Исследователи Хашер, Голдстайн и Топпино (Hasher, Goldstein и Toppino) обнаружили, что, когда утверждение многократно повторяется (даже если оно ложно и читатели знают, что оно ложно), его, вероятно, будут воспринимать как верное благодаря эффекту повторения.

Это вызвано тем, что, когда мы оцениваем какое-либо утверждение, то полагаемся либо на доверие к источнику, который высказал это утверждение, либо на осведомленность в этом вопросе. Как ни странно, при оценке достоверности заявления осведомленность часто перевешивает обоснованность или рациональность этого утверждения.

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Эффект иллюзорной правды может сделать нас восприимчивыми к другой опасной форме разрушения действительности, называемой газлайтинг (gaslighting). Сознательные манипуляторы, которые пользуются газлайтингом с целью разрушить реальность их жертвы и поменять ее взгляд на ситуацию, могут пользоваться «эффектом иллюзорной правды» в своих интересах. Они будут повторять ложные утверждения настолько часто, что эти мысли закрепятся в разуме жертвы как непоколебимые истины.

Когда это происходит многократно, это может оставить огромный след в восприятии человека и в его способности доверять себе. Когда газлайтинг применяется постоянно для контроля жертвы, он становится разрушительным элементом психологического насилия, подвергая жертву риску депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства, суицидальных мыслей и даже, как это называют некоторые психиатры, «синдрому жертвы нарцисса».

Что такое газлайтинг?

Термин «газлайтинг» изначально появился в пьесе Патрика Гамильтона 1938 года «Газовый свет» (Gas Light), в которой искусно манипулирующий муж доводит свою жену до безумия, заставляя ее поставить под сомнение ее реальность. Этот термин был также популяризирован благодаря экранизации 1944 года «Газовый свет» (Gaslight) – психологического триллера о человеке по имени Грегори Антон (которого сыграл Шарль Буайе), убивающий известную оперную певицу и впоследствии женящийся на ее племяннице Пауле, для того чтобы получить доступ к их фамильным драгоценностям.

Грегори разрушает ощущение действительности своей новой жены, заставляя ее думать, что дом ее тети полон призраков, надеясь, что ее отправят в сумасшедший дом. Он прикладывает множество усилий: перекладывает вещи с места на место, переключает газовые фонари, чтобы они мерцали, и издает шум на чердаке. Таким образом он выбивает свою жену из колеи, и она становится неуравновешенной особой. Он изолирует ее, чтобы у нее не было возможности найти поддержку других людей, что помогло бы героине вынести тот террор, которому она подвергается. Но самое интересное, что после того, как он создает все эти невероятные ситуации, он убеждает ее, что все эти события – лишь плод ее фантазии.

Газлайтинг стал известным термином среди людей, подвергшихся насилию, особенно среди жертв злостных нарциссов. В отличие от более ранимых нарциссов, которые в теории могут раскаяться, злостный нарцисс искренне верит в свое превосходство, он помпезен и эгоистичен. Злобные нарциссы имеют антисоциальные черты, они довольно параноидальны, им свойственно чрезмерное ощущение собственной правоты, у них отсутствует сочувствие, и они обожают межличностную эксплуатацию.

Газлайтинг дает злостному нарциссу возможность полностью уничтожить действительность его жертвы. Это метод, который позволяет ему совершить тайное психологическое убийство и выйти сухим из воды.

Намеренно ли происходит газлайтинг?

Вы можете задаться вопросом: всегда ли газлайтинг происходит умышленно? В конце концов, мы все рано или поздно непреднамеренно обесценивали чей-то опыт, не придавая ему особого значения. Возможно, нам не хватало информации о ситуации. Возможно, мы защищали свою правоту. Или же мы просто были не согласны с чьей-то «интерпретацией» событий. То, что доктор Шерман (Sherman) называет «повседневным газлайтингом», может произойти из-за человеческой ошибки – но это не умаляет опасность газлайтинга в том случае, когда им пользуются для эмоционально террора.

В контексте нездоровых отношений газлайтинг используется для того, чтобы сознательно подорвать реальность жертвы и сделать его или ее более покорными, заставить их смириться с плохим отношением. Как пишет доктор Саркис (Sarkis) в своей статье «Понимают ли газлайтеры, что делают?», не все газлайтеры совершают это намеренно, но те, кто является лидерами культов, диктаторами и злостными нарциссами, однозначно делают это, имея в голове четкий план.

Саркис утверждает: «Их цель – заставить жертву или жертв поставить под сомнение свою собственную реальность и сделать их зависимыми от газлайтера… Если дело касается человека, имеющего расстройство личности, например, диссоциальное расстройство, такие люди обладают ненасытной потребностью управлять другими».

Газлайтинг позволяет виновникам уклоняться от ответственности за свои действия, снимать с себя любые обязанности и осуществлять контроль над их партнерами с невероятной легкостью.

«Нарциссы похожи на тефлон; к ним ничего не прилипает. Они не берут на себя ответственность. Ни за что. Они мастерски отвлекают свою жертву и стараются избежать вины за обман, кражу и прочее. Они создают запутанные оправдания и могут рационализировать что угодно. Когда их наконец уличают, они начинают утверждать, что они подвергаются гонениям, хотя им и может стать на мгновение стыдно. Когда кто-то никогда не берет на себя ответственность за что бы то ни было: свои слова, действия, чувства, – сохранить отношения с таким человеком довольно сложно или вообще невозможно». Доктор Дурвасула (Durvasula) «Мне остаться или уйти? Как выжить, находясь в отношениях с нарциссом»

Убеждения имеют колоссальную силу. Они могут вносить раскол, строить или разрушать страны, завершать или начинать войны. Если Вы формируете убеждения ничего не подозревающей жертвы с целью удовлетворить собственные желания, Вы можете управлять их поведением и теоретически даже изменять направление их жизненного пути. Если нарциссический Сергей решит, что хочет посеять хаос в жизни его девушки Ольги, все, что ему нужно сделать – это убедить ее, что она не может доверять себе или своим чувствам, особенно когда дело касается насильственных отношений, в которых она находится.

Как происходит газлайтинг?

Доктор Робин Стерн (Robin Stern) в своей книге «Эффект газлайтинга» отмечает:

«Эффект газлайтинга вытекает из отношений между двумя людьми. Газлайтера, которому необходимо чувствовать себя правым, чтобы сохранить уверенность в себе и осознание собственной силы, и жертвы, которая позволяет газлайтеру определять его или ее чувство действительности, потому что она идеализирует газлайтера и ждет его одобрения».

Опасность появляется именно тогда, когда жертва ждет одобрения газлайтера. Газлайтинг в сущности является психологической войной, он заставляет жертву постоянно задаваться вопросами. Газлайтинг используется как демонстрация силы, для того чтобы получить контроль над душой жертвы, ее чувством безопасности и самосознанием.

Выступая кукловодом, управляющим восприятием жертвы, манипулятор может дергать за ниточки в любой ситуации, и его или ее цель будет чувствовать себя бессильной, сбитой с толку, дезориентированной, постоянно находясь на тонком льду в попытках сохранить свой мир.

Как выглядит газлайтинг: пример

Представьте такой сценарий: Ольга и Сергей* встречаются на протяжении нескольких месяцев. Ольга думает, что встретила того единственного – Сергей щедрый, добрый, заботливый и веселый. Они очарованы друг другом и решают жить вместе вскоре после их первой годовщины. Но как только Ольга подписывает договор аренды их новой квартиры, становится очевидно, что в их раю есть проблемы. Привычная теплота и ласка Сергея начинают сходить на нет. Через несколько месяцев Ольга замечает, что он стал более холодным и отрешенным. Он часто срывается, создает абсурдные аргументы (обвиняя Ольгу во всех проблемах и бедах) и каждый день критикует ее. Он будто бы стал абсолютно другой личностью, и тот обаятельный и простой мужчина, с которым она познакомилась, исчез.

Он также перестал платить свою половину арендной платы, утверждая, что с того самого момента, как они переехали, у него начались финансовые проблемы. Хотя Ольга помнит, как он воодушевленно выбирал район, в котором они снимают квартиру, он жалуется, что район «слишком дорогой» и обвиняет ее в чрезмерной экстравагантности. Она замечает, что у него всегда есть деньги на то, чтобы выпить с друзьями или поиграть в азартные игры до поздней ночи, но нехотя соглашается платить и его половину арендной платы, пока он не встанет на ноги.

Ольга понимает, что Сергей не только воспринимает ее как должное, но и просто пользуется ею. Однажды ночью она наконец решает высказать все, что думает, когда он, спотыкаясь, заваливается в квартиру в неприлично поздний час. Он отвечает ей яростью, воспринимая все в штыки. Он обвиняет ее в недоверии к нему. Он обзывает ее. Он угрожает уехать и никогда больше не возвращаться. Он отказывается обсуждать свое поведение, и все заканчивается тем, что он уезжает «к другу», а Ольга остается в слезах и всю ночь беспокоится.

Отчаявшись, она начинает думать, не была ли она с ним слишком жестока. Она названивает ему, умоляя вернуться, и извиняется за обвинения в его адрес. Он действительно возвращается, но этот круг лишь продолжается. После нескольких блаженных дней «примирения», когда Сергей «любезно» прощает Ольгу за ее «слишком острую реакцию», Сергей начинает исчезать по ночам и возвращаться подозрительно растрепанным. Ему звонят поздно ночью, и он закрывается в ванной, разговаривая по телефону часами.

Каждый раз, когда Ольга пытается спросить о том, где он был и встречается ли он с другими женщинами за ее спиной, он давит на нее, называя «сумасшедшей», «надоедающей» и «параноиком». Несмотря на ее попытки понять правду, она начинает задаваться вопросом, может быть она действительно ведет себя как параноик. Возможно, это действительно ее вина, что он отдаляется. Возможно, ему просто нужно время для того, чтобы «снять напряжение».

Она начинает полностью избегать конфронтации с Сергеем. И вместо этого старается изо всех сил угодить во всем – прилагает все усилия, чтобы показать свою привязанность и понимание. Она надеется, что, как только он поймет, какая она хорошая девушка, то перестанет вести себя так скрытно и вновь станет приятным человеком, каким был в начале отношений. К сожалению, как известно другим жертвам, пойманным в ловушку порочного круга эмоционального насилия, такое происходит редко. Обычно это только начало.

*Этот пример был создан на основе опроса многих жертв, подвергшихся жестокому отношению нарциссов; персонажи являются вымышленными и использованы для того, чтобы проиллюстрировать пример. И хотя в этом конкретном сценарии газлайтер мужского пола, а жертва женского, газлайтинг не привязан к определенному полу и может произойти с любым.

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Почему газлайтинг такой эффективный?

История Ольги и Сергея является классическим примером замкнутого круга нарциссического насилия, в котором за идеализацией следует полное обесценивание жертвы, и после конфетно-букетного периода раскрывается истинная личность скрытого мучителя. Сергей смог убедить Ольгу с помощью газлайтинга в том, что проблема в ней – и это в то время, как она поддерживала его материально и старалась быть более заботливым и любящим партнером в отношениях. Он же в это время изменял ей, словесно унижал ее и срывался в приступах нарциссического гнева без каких-либо последствий. Это совсем не те здоровые и теплые отношения, которые ожидала Ольга. Но сильный эффект газлайтинга приводит к тому, что версия действительности, навязываемая Сергеем (Ольга сумасшедшая, и это он терпит ее жуткое поведение), заменяет правду.

Понимаете, что не так в этой ситуации? Газлайтинг позволяет виновнику выйти сухим из воды, в то время как жертва разбита и пытается собрать себя по кусочкам.

Почему жертвы верят газлайтерам?

Если газлайтинг происходит на постоянной основе, он может вызвать у жертвы неуверенность в себе и когнитивный диссонанс – состояние внутреннего беспорядка, вызванное непоследовательными отношениями и убеждениями. Люди, подвергшиеся эмоциональному насилию, чувствуют, что что-то не так, но когда они пытаются обсудить это, обидчики часто могут полностью пренебречь чувствами жертвы и обесценить их реальность.

Ольга «знала», что что-то шло неправильно, и чувствовала, что ей пользуются, когда Сергей прекратил платить половину арендной платы и стал приходить домой поздно ночью. Но после непрестанного газлайтинга и словесных оскорблений она рационализировала его поведение тем, что, должно быть, это она была виной всех конфликтов. Она не хотела потерять эмоциональные инвестиции, которые она вложила в эти отношения, казавшиеся вначале превосходными. В результате она продолжала вкладывать в них еще больше – и, к сожалению, рисковала потерять чувство собственного «я».

Газлайтинг начинается постепенно и состоит из нескольких опасных этапов. На первом этапе жертвы все еще контролируют свое восприятие, даже если они не понимают, что именно происходит. Как лягушка в медленно закипающей воде, они привыкают к коварному изменению их действительности до тех пор, пока не перестают осознавать свою действительность или даже самих себя.

Вначале они, как Ольга, могут попытаться выразить недоверие заявлениям газлайтера.

Когда газлайтинг продолжается долгое время, он изнашивает жертву. Ольга в конечном счете пытается «вернуть» Сергея, потому что она чувствует себя неуверенной в себе, своей красоте и силе. Это весьма характерно для жертв хронического газлайтинга, особенно когда ложные высказывания повторяются. По словам Линн Хашер (Lynn Hasher), психолога университета Торонто, «повторение заставляет вещи казаться более правдоподобными… и эффект будет более сильным, когда люди устали или отвлечены другой информацией».

Постоянный газлайтинг в конечном счете приводит к полному истощению – у жертвы развивается чувство беспомощности, потому что газлайтер постоянно отрицает их правду, приходит в ярость, распространяет свои домыслы или обвиняет жертву.

Истощение от жестокого обращения и попытки отстоять свою позицию приводят к колоссальной спутанности сознания. В таком случае жертва может легко хвататься за, казалось бы, самые смешные оправдания, пока в них будет хоть доля правды.

Жертва коварного газлайтера начинает путаться, что именно произошло на самом деле; они начинают задаваться вопросом, произошло ли что-то вообще. Таким образом, вместо того чтобы подвергнуть сомнению поведение газлайтера, жертва пытается предотвратить последующую психологическую атаку, подпитывая тем самым собственную неуверенность в себе и ощущение размытости происходящего психологического насилия. Доктор Джордж Саймон (George Simon), специализирующийся на расстройствах характера, пишет:

«Жертвы газлайтинга подвергают сомнению трезвость своего ума. Они могут даже сомневаться в собственном здравомыслии. Коварные тайные агрессоры знают, как заставить Вас сомневаться в себе. Вы будете ощущать, что Вами пытаются управлять. Но они могут заставить Вас думать, что такое предположение абсурдно. Они могут даже заставить Вас сомневаться в том, что реально, а что нет» – Доктор Джордж Саймон «Жертвы газлайтинга подвергают сомнению свое здравомыслие»

Итог: почему газлайтинг работает? Тому есть достаточно много причин:

Газлайтинг пользуется любой существующей неуверенностью в себе, любыми травмами из прошлого, которые могут заставить жертву чувствовать себя слишком «ранено й» и «слабой» для того, чтобы ясно видеть действительность.

й» и «слабой» для того, чтобы ясно видеть действительность. Газлайтинг истощает внутренние ресурсы жертвы , он или она неспособны утвердиться в своих глазах, и в конечном счете они поддаются чувству беспомощности.

, он или она неспособны утвердиться в своих глазах, и в конечном счете они поддаются чувству беспомощности. Газлайтинг приводит к истощению у жертвы чувства собственной значимости и уверенности в том, как они интерпретируют мир.

в том, как они интерпретируют мир. Газлайтинг создает комплексы и страхи , которые до этого никогда не существовали, заставляя жертву сосредоточиться на своих придуманных недостатках, а не на проступках обидчика.

, которые до этого никогда не существовали, заставляя жертву сосредоточиться на своих придуманных недостатках, а не на проступках обидчика. Газлайтинг заставляет жертву сомневаться , не являются ли они причиной всех проблем, вместо того чтобы считать поведение обидчика поводом для беспокойства.

, не являются ли они причиной всех проблем, вместо того чтобы считать поведение обидчика поводом для беспокойства. Газлайтинг настраивает жертву на неудачу независимо от того, что они делают; виновники будут недовольны, как бы сильно жертва ни пыталась им понравиться. Будет ли жертва тихой и послушной или агрессивной и напористой, она в любом случае будет наказана. Меняя правила игры, обидчик может за мгновение изменить свои требования.

независимо от того, что они делают; виновники будут недовольны, как бы сильно жертва ни пыталась им понравиться. Будет ли жертва тихой и послушной или агрессивной и напористой, она в любом случае будет наказана. Меняя правила игры, обидчик может за мгновение изменить свои требования. Газлайтинг отвлекает внимание от ужасающего психологического и физического насилия , отрицает его, рационализирует и минимизирует его последствия.

, отрицает его, рационализирует и минимизирует его последствия. Газлайтинг создает опасный ответный удар для жертв, решающихся рассказать правду, потому что каждый раз, когда они делают это, их встречает психологическое или даже физическое насилие, заставляющее их чувствовать себя все более и более униженными.

Жертвы часто преумаляют когнитивный диссонанс, который происходит в тех случаях, когда их обидчик пользуется газлайтингом в попытке заставить их усомниться в правде. Таким образом, они по сути самостоятельно подвергают себя газлайтингу, заставляя себя верить тому, что говорят их манипуляторы, вместо того чтобы верить собственному внутреннему голосу. Они могут даже отстраниться от общества и остро реагировать на любую критику в адрес газлайтера, защищая его потому, что им нужно постоянное одобрение этого человека и самоутверждение от отношений. Газлайтер «обучает» их постоянно ждать его одобрения, и они боятся потерять эту похвалу, потому что это символизирует потерю самих отношений.

Дымовая завеса: как газлайтинг разрушает реальность и самосознание жертвы

В то время как определение «газлайтинг» может казаться четким и однозначным, на деле способы его использования в отношениях сложны и многогранны. Существует множество вариантов применения газлайтинга злостными нарциссами по отношению к их жертвам, и, когда это делается на постоянной основе, газлайтинг со временем становится эффективным инструментом для контроля ожиданий жертвы в вопросах порядочности, честности и открытости в отношениях.

В конце концов, если Вы не можете доверять собственному восприятию, гораздо легче передать бразды правления тому, кто изначально формирует Вашу действительность. И тогда становится гораздо труднее противостоять газлайтеру, появляется страх быть пристыженным или неуслышанным. Вот некоторые способы, как газлайтинг может проявиться в нездоровых отношениях:

1. Отрицание и пренебрежение.

Одной из самых популярных форм газлайтинга является откровенное отрицание. Неверная жена отказывается признать, что она изменила, даже когда появляется конкретное доказательство (например, откровенные фотографии). Злостный родитель отрицает, что когда-либо жестоко обращался со своими детьми, несмотря на то, что у них все еще есть шрамы (эмоциональные или физические) и воспоминания, подтверждающие это.

Сексуальный маньяк просто говорит, что такого не было, несмотря на жертв, которые дали показания против него. Отрицая доказательства и неизменно придерживаясь версии «альтернативных фактов», виновный может внушить жертвам чувство сомнения – пусть даже самое минимальное – и, посадив это зерно сомнения, он породит чувство неуверенности и амбивалентности в своих жертвах, в представителях правоохранительных органов и в обществе в целом – возможно, этого действительно не было, или, по крайней мере, это произошло не так, как описывает жертва.

Как разумное сомнение может поколебать присяжных в судебной системе Америки, так и постоянное отрицание достоверности воспоминаний жертвы может принудить жертву искать доказательства, которые подтвердят точку зрения виновника. Это помогает создать второй вариант правды, за который будут хвататься адвокаты виновника. Это может настолько исказить действительность, что злоумышленник не понесет ответственность за свои действия.

К сожалению, эта форма газлайтинга подпитывается не только неуверенностью жертвы, но и их надеждами. У жертв могут быть свои причины верить виновнику, но они также связаны со своим обидчиком эмоциональной травмой. В результате жертвы такой связи, основанной на эмоциональной травме, часто защищают своих обидчиков и изо всех сил стараются представить их отношения счастливыми и нормальными.

Эксперт по травме и зависимости доктор Патрик Карнс (Patrick Carnes) (2015) пишет в своей книге «Узы предательства»:

«Эксплуататорские отношения создают узы предательства. Они возникают, когда жертва сближается с кем-то разрушительным для него или нее. Таким образом, заложник становится защитником своего захватчика, жертва инцеста прикрывает родителя, эксплуатируемый сотрудник не подвергает сомнению проступок босса… – [это] отупляющее, очень затягивающее привыкание к людям, которые причинили Вам боль. Вы можете даже попытаться объяснить их поступки и помочь понять, что они делают – попытаться превратить в невиновных. Вы можете даже обвинять себя, Ваши недостатки, Ваши неудачные попытки… эти привязанности заставляют Вас не доверять своему собственному суждению, искажать факты, и они ставят Вас под еще большую угрозу. Ирония заключается в том, что Вы морально готовитесь к дальнейшей боли. И в результате эта боль Вам гарантирована».

Как отмечает Карнс, эмоциональные инвестиции, которые мы вложили в наши отношения с газлайтером, – это то, что держит нас; в нас теплится надежда получить доход от этих инвестиций. Но чем больше мы вкладываем, тем большим мы начинаем рисковать.

Взрослый сын жестокой матери не хочет признать тот факт, что она, возможно, никогда не любила его; любящий муж может предпочесть верить в то, что любые доказательства неверности его жены были лишь неверно истолкованы; жертвы сексуального насилия могут не хотеть предъявлять обвинения, потому что они пытаются просто жить дальше.

Отрицание – каким бы простым оно ни казалось – может быть эффективной стратегией, которой пользуются обидчики, именно потому что оно совпадает с естественным желанием жертвы избежать конфликта, защитить себя от горькой правды и сохранить ложный комфорт фальшивой маски обидчика.

2. Осуждение и пренебрежение чувствами.

Когда обидчики неспособны убедить Вас, что Ваша правда является ложной действительностью. Или когда они чувствуют, что стоит добавить дополнительную дозу эмоциональной анестезии, чтобы Вы продолжали быть тихими и послушными, то начнут осуждать Вас или пренебрегать Вашими эмоциями. То есть обидчик будет не только отрицать Ваши утверждения и пренебрегать ими, но и заставит верить, что сам факт того, что Вы изначально об этом заговорили, делает Вас в некотором роде бракованными, ненормальными или некомпетентными.

«Я не могу поверить, что ты мог так обо мне подумать. У тебя большие проблемы с доверием, если ты решил рыться в моем телефоне», – говорит изменившая жена, перемещая бремя ее неверности на мужа, для того чтобы отвлечь внимание от того факта, что именно ее скрытное поведение и вызвало эти проблемы с доверием.

«Зачем ты ворошишь былое? Ты действительно не можешь просто отпустить ситуацию, да? Меня бесит, что ты поднимаешь эту тему», – кричит жестокая мать, перенося акцент на свои эмоции вместо страданий ребенка. Это эффективно заставляет ребенка замолчать и обвиняет в том, что он вообще решил заговорить об этом, обесценивая то влияние, которое оказало на него его травмирующее детство.

Сексуальный маньяк? Он или она могут переключить внимание на поведение жертвы с помощью таких вопросов. Например «Зачем он флиртовал со мной?» или «Почему она решила пойти ко мне домой, если она не хотела заниматься сексом?».

Осуждение и порицание действенны, потому что они подпитываются самыми глубокими детскими травмами. Осуждение возвращает Вас назад, в те времена, когда Вас впервые наказали, унизили, заставили чувствовать себя маленькими. Это напоминает Вам о времени, когда Ваш голос не слышали – и это создает разрушительный круг, возрождая былые чувства собственной неполноценности. Когда мы чувствуем себя недостойными чего-то, мы с меньшей вероятностью выскажем свою позицию или воспротивимся несправедливости в попытке защититься. Вот почему мы склонны рационализировать, минимизировать и отрицать поведение газлайтера и вместо этого винить самих себя.

3. Представление жертвы больной, психически неуравновешенной личностью.

Злостные нарциссы, когда дело касается их жертв, идут еще дальше: они дискредитируют своих партнеров и выставляют их больными. Они играют роль ухмыляющихся «врачей» в своих отношениях, диагностируя жертву как «непослушного пациента» и пренебрегая своим собственным патологическим поведением. Они могут сделать это с помощью клеветнической кампании, но самые скрытые обидчики склонны использовать более закулисные методы.

Жертва, доверие к которой ослаблено, служит своеобразной амуницией для обидчика, потому что он может уклониться от ответственности за свои действия под предлогом того, что жертва ненормальна, неуравновешенна и мстительна.

По оценке национальной горячей линии для жертв домашнего насилия, приблизительно 89% звонящих им людей подвергались некой форме психологического насилия, и 43% столкнулись с физическим принуждением со стороны их обидчиков. Это исследование утверждает:

«Большинство людей, переживших насилие и набравшихся храбрости сообщить о жестокости их партнеров, говорили и о своих проблемах с психическим здоровьем или о злоупотреблении психоактивными веществами. Они также отмечали, что партнеры угрожали использовать эти проблемы против них, обещая, например, сообщить об этом юристу или специалисту органа опеки, для того чтобы помешать своей жертве получить опеку над ребенком или другие вещи, в которых она нуждалась». – Национальный центр по вопросам домашнего насилия и горячая линия для жертв домашнего насилия.

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Самые тайные газлайтеры создают сценарии, которые доводят их жертв до срыва, стирая в то же время любой след своей причастности. Они эксплуатируют существующие слабые места жертв, такие как прошлые травмы, зависимости и проблемы психического здоровья. Они создают хаос, чтобы жертва реагировала на него, и затем используют реакцию жертвы против нее самой (иногда вплоть до записи ее реакции на камеру без контекста собственного жестокого поведения).

Нарциссы способны усиливать эффект газлайтинга, говоря своим жертвам, что они нуждаются в профессиональной помощи, лечении или психиатрическом обследовании, когда жертвы начинают заступаться за себя. Они могут даже принудить своих жертв принимать наркотики или довести их до предела: жертвы начинают испытывать суицидальные мысли вследствие долгого психологического террора, который они перенесли. Это все делается для того, чтобы с помощью газлайтинга заставить жертву сомневаться, все ли у них в порядке с головой. Газлайтинг также применяется на людях в целом, заставляя общество оправдывать виновника и считать его жертвой.

Газлайтеры используют слабые места своих жертв, которые сама жертва раскрывает на ранних стадиях отношений, против этих жертв. Это делается для того чтобы повторно травмировать, пристыдить и заставить думать, что никто не поверит им, если они когда-нибудь решатся рассказать об этом жестоком отношении. Они обвиняют своих жертв, называя их «озлобленными» и «помешанными», когда на самом деле это именно они преследуют своих жертв. Почти как в фильме «Газовый свет», жертва терпит постоянные обвинения в «сумасшествии», «потере рассудка», «бурной фантазии» или «бредовых идеях», даже после того как на нее обрушивается удар за ударом.

Таким же образом, когда жертвы психологического насилия приближаются к правде, человек за занавесом (будь то мужчина или женщина) создает много шума для того, чтобы не дать жертве раскрыть правду и увидеть, что находится за их фасадом. Этот шум, который создают злостные нарциссы, направлен на подрыв авторитета жертвы вместо признания собственных преступлений.

Сюда входят: (1) утверждение, что жертве нужно «обратиться за медицинской помощью», когда она начинает ставить под вопрос поведение обидчика, убеждение жертвы в необходимости приема препаратов для контроля их «симптомов», (2) подталкивание жертвы к злоупотреблению запрещенными веществами (чтобы контролировать их и дискредитировать в глазах общества) и (3) использование прошлых травм, чтобы заставить поверить, что у них нет повода обвинять обидчика в жестоком обращении.

Опытный газлайтер отметит, что Вы подвергались насилию в прошлом, и это однозначно является причиной, почему Вы проецируете свою травму на них в настоящем.

Опытный газлайтер может даже довести свою жертву до самоубийства.

Исцеление после газлайтинга

На восстановление после газлайтинга может потребоваться время и поддержка. Необходимо отдалиться от обидчика, чтобы вновь обрести контроль над своей реальностью и осознать, через что именно Вы прошли. Вот некоторые советы, как можно начать процесс восстановления:

Говорите себе «перенаправляющие» утверждения, когда Вы замечаете, что начинаете романтизировать своего обидчика или пренебрегать его жестоким обращением. К счастью, повторение может работать и по-другому: мы можем повторять правду до тех пор, пока не начнем наконец-то верить в нее и в самих себя. Создание утверждений, которые вернут Вас в реальность и помогут осознать правду о жестоком обращении, которое Вы вынесли, особенно полезны в том случае, когда Вы начинаете сомневаться в том, что испытали, и преумалять то, что чувствовали.

Создайте список общих утверждений или описания случаев жестокого обращения, к которому Вы сможете обратиться во времена неуверенности в себе. Такие списки могут включать записи жестокого обращения (выдержки из личного дневника, текстовые или голосовые сообщения, фотографии, видеозаписи) или аффирмации, которые напомнят Вам о том, что Вы испытали, и объяснят, почему это было неприемлемо. Это поможет Вам вернуться в реальность и перепрограммировать свои мысли так, чтобы Вы больше не были сосредоточены на вымыслах, которыми Вас кормил обидчик.

Опирайтесь на свое мнение и забудьте о необходимости получать одобрение от Вашего обидчика. Жестокие люди слишком заинтересованы в своих собственных целях, чтобы уделить Вам время или признать случаи жестокого отношения. Именно поэтому важно не контактировать с Вашим обидчиком или контактировать как можно меньше (например, в ситуации совместного воспитания детей). Таким образом Вы можете установить необходимое расстояние между Вами и обидчиком, для того чтобы собраться с силами и возродиться из того деформированного мира, который создал этот токсичный человек.

Посоветуйтесь с людьми, которым Вы доверяете, и попросите их оценить реальное положение вещей. В фильме «Газовый свет» лишь когда инспектор соглашается с женой, подверженной газлайтингу (Паулой), что газовые фонари действительно мерцают, она понимает, что была права все это время. Найдите специалиста в области психического здоровья, который изучал травмы и злостных нарциссов и понимает динамику скрытого насилия. Опишите, что Вы чувствовали, слышали и пережили своими словами, вместо того чтобы рассказать эту историю через призму взглядов обидчика. Для исцеления очень важно вернуть свой голос, и это можно сделать в обстановке, где Вас услышат и поймут. Для некоторых жертв газлайтинга возможность рассказать свою историю другим людям, которые были в похожей ситуации, может пойти на пользу.

Запишите Вашу историю и рассмотрите ее в контексте более длительных моделей поведения. Ведение личного дневника может быть отличным способом отследить собственный успех и пересказать Вашу реальность своими словами. Ведите дневник произошедших случаев и записывайте, какие чувства они вызвали у Вас. Отделите Ваше видение событий от утверждений Вашего обидчика. Например, запись в дневнике может выглядеть так:

«Сергей жестоко обозвал меня сегодня несмотря на то, что я много раз просила его не называть меня так. Я почувствовала себя униженной и маленькой, когда он вновь сделал это и не извинился. Когда я сказала, что мне не приятно такое обращение, он назвал меня чересчур чувствительной. Но правда заключается в том, что я много раз просила его не называть меня так, а он пренебрег моей просьбой. Он продолжает унижать меня и игнорировать мои чувства. Такое ощущение, что мои чувства вообще ничего для него не значат».

Такая запись пересказывает произошедшую ситуацию, и в то же время Вы не «поддаетесь» газлайтингу обидчика. Это помогает переосмыслить произошедшую ситуацию и понять, что в то время чувствовала жертва. Такой рассказ также включает описание модели поведения: «Сергей», как отмечает жертва, имеет привычку пренебрегать ее просьбами, даже когда она напрямую говорит, что это оскорбление доставляет ей явный дискомфорт.

Жертва газлайтинга затем может сделать определенный вывод, опираясь на повторяющуюся модель поведения обидчика, вместо того чтобы оправдать этот случай, назвав его единичным инцидентом. Это помогает жертве немного уменьшить бремя самобичевания и когнитивного диссонанса. Она подтверждает свою действительность и начинает вновь доверять себе.опубликовано econet

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