Качества Настоящего Мужчины

Каким мы представляем настоящего мужчину? Все ответят по-разному. Но есть определенные качества и признаки, которыми непременно должен обладать надежный, верный и спокойный представитель сильного пола. Мы выделили 65 отличительных черт и умений настоящего мужчины.

Нет единого представления о том, каким должен быть настоящий мужчина. Каждый человек наделяет этот собирательный образ своими чертами. Мы попробовали сформировать своего настоящего мужчину, который может похвастаться характерными личностными качествами, умениями и внешними данными. А вы согласны с такими характеристиками истинного мужчины?

65 характерных черт настоящего мужчины

1. Дорожит своей честью.

2. Самодостаточен. Добивается всего сам, не рассчитывая на поддержку других.

3. Всегда доводит любое дело до конца.

4. Ценит свою семью, забота о своей спутнице жизни и детях - его приоритет.

5. Отличается высоким уровнем интеллекта.

6. Умеет быстро переключаться от планов к практическим шагам.

7. Уважает себя, всегда уверен в себе.

8. Стремится следовать намеченному пути, вопреки временному отсутствию успехов.

9. Имеет способность ждать, просчитывать и инициировать ситуации.

10. Держит своё слово (и данное самому собе – тоже).

11. Стремится к саморазвитию и создает условия для развития своей женщины и детей.

12. Обладает силой воли.

13. Открыт для всего нового и максимально использует возможности для создания своего благополучия.

14. Уважает себя и окружающих. Не пытается переделать, изменить людей. Позволяет им быть другими.

15. Способен быстро принимать решения и принимать на себя ответственность за результат.

16. Имеет четкое представление о будущем собственной семьи, планирует и достигает целей.

17. Наделен жизненной мудростью (даже несмотря на молодые годы).

18. В критических обстоятельствах не теряет силы духа.

19. Умеет отыскивать важную информацию и применять ее для достижения результата.

20. Не теряет душевного равновесия в стрессовых и конфликтных ситуациях. Умеет разрешать конфликты.

21. Имеет нравственные ценности, стремится духовно развиваться.

22. Наделен шармом, умеет вести себя в любом обществе.

23. Верен своей женщине во всех смыслах, доверяет ей.

24. Имеет хороший вкус.

25. Смотрит своему визави прямо в глаза.

26. Умеет расположить к себе окружающих.

27. В состоянии сделать больше, чем от него ожидается.

28. Самостоятелен, не ищет помощи извне.

29. Ценит то, что имеет, способен радоваться жизни в её разнообразных проявлениях.

30. Выбирает лучшее из возможного. Всегда ориентируется на качество, а не количество.

31. Ценит хорошую кухню и напитки.

32. Привлекателен для противоположного пола.

33. Без труда берет на себя ответственность, привык решать сам.

34. Умеет держать под контролем свой гнев.

35. Способен понимать свои переживания и переживания окружающих.

36. Умеет подбирать и красиво дарить подарки.

37. Наделен яркими эмоциями и свободно их проявляет.

38. Способен продемонстрировать своей партнерше, что она для него одна во Вселенной.

39. Наделен даром любить женщину, уважает ее и ценит.

40. Имеет талант говорить правдивые комплименты.

41. Умеет быть прямым и искренним со своей спутницей жизни.

42. Является настоящей Личностью. Обладает мужской харизмой.

43. Способен на приятные сюрпризы.

44. Наделен эмпатией.

45. Всегда внимателен к своей женщине (не только на 8 марта).

46. Умеет заставить почувствовать любую женщину королевой.

47. Имеет широкий круг интересов.

48. Коммуникабелен, без труда устанавливает контакт с людьми, может поддержать разговор на любую тему.

49. Если это необходимо, заботится об окружающих, направляет их.

50. Ценит персональную гигиену и следит за внешним видом.

51. Имеет знакомства в разных областях жизни.

52. Наделен чувством юмора, самоироничен.

53. Способен управлять собственным настроением.

54. Умеет быть добрым и щедрым.

55. В любой деятельности внимателен, собран, организован.

56. Честен перед собой и окружающими.

57. Обладает ораторскими способностями.

58. Умеет расслабляться и отдыхать.

59. На все вопросы имеет четкую точку зрения.

60. Заботится о своей физической форме.

61. Имеет уверенную походку.

62. Способен сказать “нет”.

63. Выбирает стильные аксессуары и предметы одежды.

64. Не боится препятствий.

65. Великодушен, способен прощать и налаживать отношения.

Вот такой у нас получился собирательный образ настоящего мужчины.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet