К себе по-любви. 7 практических рекомендаций

Суровое отношение к себе, самокритика и перфекционизм могут незаметно привести к внутреннему выгоранию. Пришло время позаботиться о себе. Но как это сделать? Предлагаем полезные рекомендации, которые изменят ваше отношение к себе в лучшую сторону.
Сколько раз мы сталкиваемся с неоправданными ожиданиями? Мы, почему-то, считаем, что нам кто-то что-то непременно должен. Часто мы виним окружающих, что они как-то не так к нам относятся, мало уделяют внимания, не любят или дополните список сами. Всё это вытекает на фоне эмоционального голода, как ни странно, который возможно заполнить только через любовь к себе.
Дать себе достаточно - это наша ответственность. Окружение всего лишь «зеркалит» наше отношение к себе и ведут себя соответственно. Этот факт нужно принять. Грустно? Бывает. Зато поправимо. Нужно лишь взять эту ответственность на себя.
Давайте перейдем от слов к рекомендациям.
С чего же начать?
Исполняйте свои желания — джинов нет, станьте им сами. Я понимаю, что ребёнку/супругу/родителям/коллегам надо, но ваши нужды тоже важны. Я не призываю покупать себе яхту и показывать всем вокруг, как вы себя любите, но есть же что-то, что в дальнем ящике души? Достаньте и воплотите. Хотите что-то изменить — начните с изменения отношения к себе.опубликовано econet
Автор Чахалян Арман
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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