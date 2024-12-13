Умеете ли вы извиняться и просить? Психологически здоровый человек не испытывает проблем с тем, чтобы обращаться с просьбой к другим людям (и близким - тоже). Невротик же предпочитает приказывать своим близким, манипулировать ими, но только не просить.

Люди, которым свойственно задумываться, ознакомившись с работами Эрика Берна "Игры, в которые играют люди" и "Люди, которые играют в игры", часто озадачиваются вопросами "Как понять не играю ли я в психологические игры?" и "Как понять, не играет ли другой человек в психологические игры?" Ответить на эти вопросы позволяют пара простых маркеров.

Простые маркеры для выявления психологических игр

Эти маркеры (индикаторы) подходят как для диагностики других людей, так и для самодиагностики.

Маркер 1. “Извини” / “Прости”

Тому, кто увяз в психологических играх из серии “попался мерзавец” (кто не заметил как превратил свою жизнь в преследование других - в предъявление им претензий и в вечное недовольство по поводу поведения других людей и в первую очередь своих близких), крайне тяжело искренне попросить прощения даже тогда, когда (если знаешь все детали) абсолютно очевидно, что он не прав и незаслуженно обидел другого человека.

В тяжёлых случаях человек вообще считает, что он всегда прав и ему никогда не за что извиняться. Манипулятивное или саркастичное “ну, извини (-те)” абсолютно не в счёт. Ну как в анекдоте про “извиняющегося Вовочку”:

- Вовочка! Ты зачем назвал Машеньку дурой? Извинись немедленно!

- Да, пожалуйста: Машенька не дура... Машенька не дура! Машенька не дура?? Ну, из-ви-ни-те!”

“Ловящий мерзавцев” невротик не способен искренне извиняться. И это отличный показатель невротичного поведения (психологических игр / неадекватности).

В тяжёлых случаях невроза, такой человек (невротик) пожертвует и деньгами, и отношениями, и даже жизнью (как своей, так и чужими) - лишь бы не извиняться.

Маркер 2. “Прошу”

Ещё одна вещь, которую крайне сложно сделать “ловцам мерзавцев” - это искренне сказать “прошу”. (Манипулятивные или саркастические “прошу” тоже не в счёт, разумеется, т.к. это не просьба, а способ либо давления, либо психологического удара / укола).

Невротик терпеть не может кого-то о чём-то просить. Он либо вообще смирится и будет терпеть неприятности, но не попросит, либо будет стараться сделать всё сам без чужой помощи, создавая себе в 100 раз больше трудностей, чем надо, но просить не станет.

Причин, почему “нельзя попросить” у невротика может быть великое множество. От главной заповеди уголовников “не верь, не бойся, не проси” до интеллигентного варианта того же самого - знаменитого высказывания Сатаны в романе Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”: Там Воланд (дьявол) говорит на своём балу Маргарите: «Никогда ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее вас. Сами всё увидят и сами всё дадут...»

Если человеку нравится какое-то из указанных выражений или сразу оба - это показатель невроза - показатель того,что он играет в психологические игры из серии “попался мерзавец”. То есть так можно легко диагностировать как других, так и самого себя.

Ну и то же самое, что и выше: в тяжёлых случаях невротик предпочтёт любые потери и даже расстаться с собственной жизнью, лишь бы “не просить”.

Прямая противоположность тому, что говорит Сатана (а слова Сатаны полностью соответствуют “этике” уголовников), это слова Иисуса Христа, которые очень психотерапевтичны: “Просите - и дано будет Вам.” Кстати, другие названия дьявола - это “лукавый” и “отец лжи”.

И эта фраза, которую произносит Воланд, тоже ложь. На самом-то деле "не увидят", а даже если и увидят - не дадут: под лежачий камень вода не течёт; кто молчит, тот тем самым говорит, что его всё устраивает.

Ждать “когда увидят и дадут” (например, увидят усердие и оценят по заслугам - вознаградят) - это невроз, это сценарий неудачника (побеждённого) или непобедителя, продиктованный внутренним “дьяволом”.

Выросший в семье священника Михаил Булгаков прекрасно знал Библию, и поэтому не случайно вложил в уста дьявола (Воланда) слова, прямо противоречащие тому, чему учит Христос. А Сатана и должен говорить как Сатана, понятное дело.

А вот то, какое колоссальное количество людей пришло в восторг от слов Сатаны (Воланда) и сделало эти слова своим жизненным кредо, очень яркий показатель уровня психического здоровья общества.

Психологически здоровый человек не испытывает проблем с тем, чтобы попросить, чтобы обращаться с просьбой к другим людям, а в первую очередь к своим близким. Невротик же предпочитает приказывать своим близким, манипулировать ими, но только не просить. Впрочем, и всем остальным тоже.

Короче, если Вам легко искренне извиняться, когда Вы не правы (а ещё лучше - даже когда Вы правы), а также Вы с лёгкостью можете людей просить о том, что Вам нужно (соизмеряя свои потребности с их возможностями и требованиями морали), то - поздравляю Вас: самых серьёзных невротических проблем у Вас нет. Но вот если Вам сложно что-то из этого делать, то есть повод задуматься.опубликовано econet

Автор Павел Евлахов

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