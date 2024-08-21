Избегайте общения с такими людьми, если не хотите неприятностей

✅Не теряйте время и силы, пытаясь играть с ТОКСИЧНЫМИ ЛЮДЬМИ – вы не можете победить в их собственной психологической игре. Единственный способ избежать негативного воздействия на вашу жизнь – это соблюдать дистанцию и быть бдительным.

Поведение токсичных людей на первый взгляд не поддается какой-либо логике. Некоторые действительно не осознают, какое негативное воздействие они оказывают на окружающих, но очень многие прекрасно отдают себе отчет в том смятении, которое они вносят в души других людей, и даже находят в этом удовольствие.

Не общайтесь с токсичными людьми

Да, это важно, уметь управлять своим общением с разными типами токсичных личностей, но помните: они не стоят того, чтобы вы на них тратили свои силы и время. Токсичные люди будут всегда источником трудностей, неприятностей и стресса. В жизни избежать общения с такими личностями довольно трудно, но мы в силах сделать так, чтобы их негативное влияние не распространялось на нас. В этой статье я поделюсь своим опытом и профессиональными наблюдениями.

На этот счет есть один очень меткий афоризм: «Бывают люди, которые вас могут вдохновить, а бывают люди, которые могут вас вдохнуть. Выбирайте правильно!» — Hans F. Hansen.

Приведу один из примеров правильного отношения к общению с токсичными личностями. Большинству известны ценность умения управлять эмоциями и способность сохранять спокойствие во время стресса – это тот самый особенный дар, которым обладают без исключения все успешные люди. Но мало кто знает, что это умение напрямую связано со способностью использовать эмоциональный интеллект для определения токсичных людей, чтобы держать их на расстоянии.

Виды токсичных людей

Есть такое мнение (небесспорное, но интересное), что каждый из нас есть продукт воздействия пяти человек, с которым мы проводим большую часть своего времени. И если один из этих пяти человек является для вас токсичным, то в какой-то момент вы неизбежно заметите, насколько этот человек мешает вам двигаться вперед.

Но прежде чем взять дистанцию от токсичного человека, его необходимо идентифицировать. Основываясь на своем профессиональном опыте, я сформулировала десять признаков, по которым можно понять, что общение с конкретным человеком оказывает на вас негативное воздействие. В собственной практике я часто встречаю следующие типы токсичных личностей, которые придерживаются одной из нижеперечисленных моделей поведения:

Любитель сплетен. Сплетники находят свое счастье в обсуждении проблем других. Сначала это интересно – искать изъяны в личной жизни или профессиональной деятельности кого-то, потом это становится утомительным, а затем просто противным. В жизни есть слишком много интересных и положительных моментов, чтобы тратить свое драгоценное время на обсуждение проблем других.

Невыдержанный человек. Некоторые люди абсолютно неспособны владеть своими эмоциями. Вы им нужны, чтобы спроецировать на вас свои, как правило, негативные эмоции. Принимая чужой негатив на себя, вы помимо воли становитесь сначала ответственным за их эмоциональное состояние, а потом и виноватым за то, что ему так плохо. Избегайте принятия на себя чужого негатива.

Человек-жертва. «Жертв» поначалу трудно идентифицировать, все начинается с простого человеческого сострадания. Но чем больше времени вы общаетесь, тем больше понимаете, что «жертва» нуждается в вашем сострадании и участии постоянно. Постепенно это становится практически вашей обязанностью.

Эгоцентричный человек. Такие люди выявляются достаточно быстро: с ними очень холодно и одиноко. Они не имеют к вам ни малейшего интереса, другие люди для них лишь инструмент для повышения собственной значимости.

Завистливый человек. Для него трава всегда сочнее на соседской лужайке. Даже когда с ними происходят хорошие события, эти люди не чувствуют удовлетворения: у другого счастья все равно будет больше. Они живут, постоянно себя с кем-то сравнивая, вместо того, чтобы просто получать радость от своей собственной жизни. Ведь когда мы ищем объект для сравнения, всегда найдется кто-то другой, кому лучше что-то удается. Опасно проводить свое время с завистливыми людьми – вы рискуете принижением ваших собственных успехов.

Манипулятор. Он отнимает все ваше время и энергию под маской дружбы. Их не всегда легко обнаружить, потому что между вами часто близкие дружеские отношения. Они знают, что вы любите, что делает вас счастливым, что заставляет вас смеяться, но проблема в том, что они используют эти знания в свою пользу. Они ничего не делают без задней мысли. Манипуляторы всегда пытаются получить что-то от вас. Если в один прекрасный день вы обернетесь назад, то увидите, что этот человек может только брать, брать и брать, ничего не давая взамен. В конечном итоге, они делают все, чтобы вы сами себя разрушили.

Пессимист. Даже когда он просто входит в комнату, кажется, что становится темнее и холоднее. И воспоминания приходят только самые худшие. Пессимисты сосут жизнь из других, навязывая свой негатив всем людям, с которыми сталкиваются. Для них стакан всегда наполовину пуст. В любой ситуации они вселяют страх и даже способны вызвать депрессию при слишком близком общении.

Эмоциональные садисты. Они находят удовольствие в страданиях и несчастье других. Они с вами, чтобы причинить вам вред, пусть даже непрямой, просто чтобы сделать вас более уязвимым и более чувствительным к неприятностям. В противном случае они не имеют никакого интереса к общению. Положительный момент – понять намерения такого типа токсичных людей можно достаточно легко и избавиться от них достаточно просто.

Критиканы. Они очень быстро расскажут вам что такое хорошо, и что такое плохо. И будьте уверены – все что любите или осуществляете лично вы – это конечно же плохо. Они найдут способ очернить все, что вы делаете. Держитесь от них подальше

Высокомерный человек – общение с ним это потеря времени. Все ваши успехи – для него личный вызов. Зачастую высокомерие – это ложная уверенность в себе, не имеющая под собой реальных оснований. Как правило, такие люди часто имеют проблемы на работе, они менее эффективны, более неприятны, у них больше проблем в общении.

Работая со своими клиентами, я всегда даю им один эффективный совет: не теряйте время и силы, пытаясь играть с токсичными людьми – вы не можете победить в их собственной психологической игре. Единственный способ избежать негативного воздействия на вашу жизнь – это соблюдать дистанцию и быть бдительным.

После того как вы идентифицировали токсичного человека и определили тип, его поведение становится предсказуемым и понятным для вас. Это позволит вам мыслить и действовать рационально: когда необходимо поддержать человека, и когда – нет. Вы должны ставить ограничения, в противном случае будете попадать в затруднительные ситуации. Самое трудное – занять позицию и держать свои границы, но теперь вы вооружены необходимой информацией, чтобы ограничить себя от нежелательного эмоционального влияния.опубликовано econet

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