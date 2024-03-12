Исцеление души: поговорите со своим внутренним ребенком

Определенные ситуации взрослой жизни уходят корнями в прошлое. Одни люди становятся упорными, целеустремленными, другие всю жизнь плывут по течению, не добиваются успехов в карьере. Многое нам достается из детства: родители, ровесники и педагоги формируют установки. Воспитание внутреннего ребенка зависит от того, какие роли у нас были в детские годы, было ли детство счастливым или наоборот.

Одна поговорка утверждает, что человек не ценит то, что имеет, а потеряв, горюет об утрате. Данная установка присуща большинству взрослых. Как же быть? Возможно, вам необходима работа с внутренним ребенком.

Внутренний Ребенок. Так специалисты называют область психики, которая несет содержание истинного «Я» человека, потенциал личности, целостность и жизнестойкость, способность самовыражение, способность отыскать выход из ситуации, открытость окружающему миру.

В каждом из нас есть Внутренний Ребенок

Человек со здоровой составляющей (Внутренним Ребенком) имеет непринужденное, творческое поведение. Он в состоянии от души смеяться над собой и тем, что с ним происходит. Он пребывает в гармонии с собой и миром.

В каждом человеке обитает такой Внутренний Ребенок. Это может быть девочка/мальчик, у каждого внутреннего ребенка имеется возраст, как правило это возраст, когда появилась душевная рана, когда человек впервые испытал боль.

Ребенку жизненно необходимо безусловное принятие его как личности, удовлетворение его потребностей, формирование положительных образов себя и жизни вообще. Когда отец и мать обеспечивают указанные условия, ребенок нормально взрослеет, превращаясь в счастливого и успешного, в полной мере используя собственный творческий потенциал. Когда потребности родителей не были удовлетворены в их детстве, им сложно будет удовлетворить потребности своего ребенка.

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Родители ведут себя по-разному. Они могут высмеивать ребенка, не указывать на его ошибки и слабости, причиняя при этом душевные страдания. Им не удается проявлять уважение к собственным детям как личностям.

В итоге в подсознании ребенка может формироваться отрицательно окрашенный образ себя. Позже возникает непринятие себя и нелюбовь к себе.

Такие «раненые» душевно дети со временем вступают во взрослую жизнь. Но они только внешне взрослые. На самом деле они страдают от ран, которые сложно залечить.

Транзактный анализ Э. Берна

Одна из психологических теорий утверждает, что персона может находиться в 3-х состояниях: ребенка, взрослого, родителя. Любое состояние не связано с возрастом, однако иллюстрирует поведение личности, отношение к окружающим и текущим событиям. Из транзактного анализа проистекает практика работы с внутренним ребенком, которая является компонентом терапии.

Психологи придерживаются мнения, что ряд ситуаций, имеющих место во взрослой жизни, коренится в прошлом. У одних возникает упорство, отвага, иные всю жизнь не в состоянии отстаивать собственное мнение, добиваться успехов в карьере, ставить перспективные цели. Многое человеку достается из детства: родители, ровесники и педагоги формируют конкретные установки. Воспитание внутреннего ребенка связано с тем, какие роли у нас были в детские годы, было ли детство счастливым/ печальным, радостным/проблемным.

Внутренний ребенок в психологии. Задайте себе правильный вопрос

Многим из нас трудно ответить себе на элементарные вопросы: что нас радует, каковы жизненные планы, чего мы хотим? Именно ответы на указанные вопросы в большинстве своем определяют достижения в жизни.

Нельзя двигаться к цели, когда ее нет.

Множество взрослых, серьезных людей не знают, чего именно они хотят.

Дети радуются, взрослые – нет

Дети склонны реже обращать внимание на поражения и неудачи. Они умеют быть счастливыми, чаще переживают позитивные эмоции, даже в том случае если жизнь у них отнюдь не безоблачная. А родители, как это ни странно, часто стремятся «приземлить» собственных детей. Бывает, у взрослых наблюдаются попытки манипуляции, перекладывания ответственности на своих детей. К примеру, если человек был старшим ребенком в большой семье, его детство было наполнено заботами о младших, обязанностями и недетскими делами. И таким взрослым требуется работа с внутренним ребенком, чтобы развить более простое отношение к жизни. Подобные персоны вырастают чрезмерно ответственными, не даются себе возможности быть слабыми.

Внутренний ребенок в сфере психологии – это состояние, когда человек дает себе возможность оказаться в беззаботном детстве. Кому-то даже удается пронести подобное состояние через всю свою жизнь. Не стоит в данном случае проводить аналогию с инфантильностью, безответственностью. Это трудная работа со своим «я», когда необходимо постараться отказываетесь от груза прошлого, который оказывает негативное воздействие на последующую жизнь.

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Воспитание своего внутреннего ребенка. Ощутить себя счастливее

В данном случае имеет смысл поработать с психологом. Но и самостоятельно возможно достичь позитивных результатов. Как можно услышать собственного внутреннего ребенка? Необходимо выписать на бумаге как минимум 25 позиций, того, что вам нравилось делать в детские годы:

прыгать через скакалку,

плавать в речке,

лепить танки из пластилина,

рисовать,

лазать по деревьям,

кататься зимой на санках

читать книги,

кататься на качелях,

переодеваться в мамины наряды и проч.

Далее следует поразмыслить, что, из названного выше вам бы хотелось сделать снова? Определенные занятия, приносившие радость в детские годы, скорее всего, не утратили прелести и во взрослый период жизни. Почему бы не побаловать своего внутреннего ребенка тем, что доставляло ему такую радость? Какими бы ответственными ни являлись ваши теперешние жизненные задачи, необходимо осознать, что важно слушать своего внутреннего ребенка.

В структуре психики имеется и так называемый Внутренний Родитель - проекция наших собственных родителей, образ. И «Внутренний родитель» продолжает «воспитывать» Внутреннего ребенка.

Данный порочный круг ошибок будет передаваться от поколения к поколению. Чтобы этого не происходило, важно исцелить этого внутреннего ребенка.

Следует принять собственных родителей такими, каковы они есть. Это бывает очень сложно сделать, особенно если в детские годы имел место травмирующий опыт.

Важно перестать ждать, что родители изменятся. Понять и принять, что так будет и дальше.

Подумайте, чего вы ждете от родителей? Любви? Сочувствия и поддержки? Поддержки? Следует искать там, где этого в достатке. Кто вообще сказал, что все это можно получить исключительно от родителей? Родители дарят нам жизнь, что наиболее ценно.опубликовано econet

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