Источник энергии: Ухватитесь за чужое, потеряете свое

Важнейшая часть энергии ощущается нами как мотивация. Если нам что-то очень интересно, в нас буквально кипит энергия. Если нам чего-то очень хочется, поток нас туда буквально тянет и даже потряхивает от нетерпения.

Есть один способ сделать свои границы хорошими быстро. Для этого надо очень хорошо понять механизм роста и снижения жизненный энергии, увидеть источник ее происхождения. Энергия не с пищей поступает, пища - это всего лишь топливо, а жизненную энергию организм производит сам. Физически здоровый организм готов производить энергию в большом количестве, но это потенциально, а экзистенциально все очень по-разному.

Энергия вырабатывается внутри нас

Важнейшая часть энергии ощущается нами как мотивация. Если нам что-то очень интересно, в нас буквально кипит энергия. Если нам чего-то очень хочется, поток нас туда буквально тянет и даже потряхивает от нетерпения.

Слабая мотивация ощущается как тяга с колебаниями, то ли тянет, то ли нет.

ощущается как тяга с колебаниями, то ли тянет, то ли нет. Отсутствие мотивации к чему-то - это скука и желание перевести внимание в другую область.

- это скука и желание перевести внимание в другую область. Отсутствие мотивации ко всему - апатия и упадок сил, даже нужные вещи делать не хочется, и на этом уровне о желании речь уже не идет, ищется возможность себя заставить и на это сил тоже нет. Организм может быть здоров, а жизненных сил - ноль. Потом это на здоровье может сказаться, но первична апатия.

- апатия и упадок сил, даже нужные вещи делать не хочется, и на этом уровне о желании речь уже не идет, ищется возможность себя заставить и на это сил тоже нет. Организм может быть здоров, а жизненных сил - ноль. Потом это на здоровье может сказаться, но первична апатия. Отрицательная мотивация к чему-то - это протест и стремление огородиться, оттолкнуть или сбежать. Большинство суицидов в состоянии депрессии происходят, когда низкая или нулевая мотивация к жизни, то есть простая апатия, сменяется на отрицательную мотивацию - отвращение ко всему.

- это протест и стремление огородиться, оттолкнуть или сбежать. Большинство суицидов в состоянии депрессии происходят, когда низкая или нулевая мотивация к жизни, то есть простая апатия, сменяется на отрицательную мотивацию - отвращение ко всему. Апатия - это низкоэнергетическое состояние. А ее противоположность - это состояние вдохновения, полноты бытия, жизнерадостности, высокоэнергетическое состояние.

Вот стабильное высокоэнергетическое состояние - наша цель. И в постоянном режиме это доступно только сильным личностям. В таком состоянии человек не просто субъективно счастлив, парит, он еще и очень деятелен, отзывчив и красив во всех смыслах.

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Все, о чем идет речь в блоге (локус контроля, самооценка, границы, ресурсы) - это средства для достижения вот этой вот цели - устойчивого высокоэнергетического состояния. Иначе говоря - ровного, мощного, стабильного потока спонтанности. Красивая этика обеспечивает этому дополнительный уровень силы, но начинать надо с границ.

Именно энергия - цель работы над личностью, все остальное - средства.

Многие, даже давно читающие мой блог, продолжают думать, что энергия приходит к ним извне. Другие люди им энергию передают или какие-то ситуации их энергией наполняют. Локус контроля потому и остается внешним, что многие никак до сих пор не поймут, что энергия вырабатывается внутри них. Энергию им извне дать никто не может. Материальное что-то - да, а энергию - нет.

Каким образом изчезнут щипцы, если вы до сих пор думаете, что энергия приходит извне и ее можно получить или вытянуть или на что выменять? Вы потому и попрошайничаете, и штурманите других, что ищете источник энергии вне своих границ.

Границы ваши станут хорошими, если вы осознаете и почувствуете, что источник энергии внутри вас, а весь остальной мир создает только стимулы для этой энергии, которые вы можете улавливать или не улавливать в зависимости от настроек своего Эго, впечатляться и вдохновляться в зависимости от собственной прокачки ресурсов.

Внешний мир - огромный поток стимулов, из которого ваше Эго отбирает те образы, которые будут наполнять ваше поле, составят вашу картину мира, и главный ориентир для составления картины мира - стимулы для высокой мотивации. Можно сказать, что все привлекательное человек приносит в свое поле. Все, чем он хотел бы обладать на физическом уровне (уже обладает и хотел бы дальше или пока не обладает, но стремится). Все, к чему он окончательно теряет интерес, исчезает из поля. Снижение интереса - размывание фигур. Подъем интереса - прорисовка, рост и оживление фигур. Чем больше фигура, тем сильней мотивацию она стимулирует, и наоборот, чем сильней спонтанный поток внимания к фигуре, тем она больше.

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Как выглядит с точки зрения поля любовная аддикция? Вы поместили в свое поле фигуру (образ) человека, в начале достаточно безразличного вам, но почему-то привлекающего внимание, дальше, посвящая много внимания, вы вырастили его фигуру, посредством короны (без достаточной обратной связи), и вскоре размер этой фигуры стал намного больше вашей фигуры в поле человека. Получился дисбаланс и тем сильней, чем больше ваша корона. Для вас фигура человека стала основным стимулом и мотиватором, вас интересует теперь только он, вы хотите с ним все время взаимодействовать, общаться, смотреть на него, вступать в контакт, готовы вкладываться в его жизнь материально и физически, вы чувствуете прилив сил, когда воображаете единство с ним, вы чувствуете упадок сил, когда видите его недоступность для вас и его холодность к вам.

И вот уже фигура человека намного больше вашей, ваша почти ичезла (вы скормили себя = слили). Дисбаланс переходит в аддикцию, когда минус в дисбалансе вырастает настолько, что фигура становится главным или единственным мотиватором и стимулятором вашей энергии. На этом уровне вы можете воспринимать человека как источник вашей энергии, но он - сам по себе, в кумира превратилась его фигура в вашем поле, и поэтому вы готовы быть рабом этого человека, работать не на себя, а на него.

Поле ваше и хозяин его вы, только от вас зависит размер фигур. У вас есть для этого могучий рычаг - свободная воля. Воля направлять свое внимание. Но только до тех пор, пока ваша собственная фигура в поле достаточно сильна. Хотя если вы задолжали короне и вынуждены платить с процентами, сидеть в долговой яме или быть рабом чьей-то фигуры, вы все равно можете вернуть права себе постепенно, расплатившись по счетам, укрепить себя, вырстить и стать полноценным хозяином.

Работа над личностью (границами, локусом, самооценкой) символически напоминает земледелие в Древнем Египте. Нил, разливаясь, наполняет каналы, но надо сделать хорошее русло, чтобы вода оставалась и был стабильный поток, обеспечивающий жизнь и процветание.

Каким образом плохие границы позволяют вашей энергии утекать?

Ни к кому она не утекает, уходит в песок, если вышла за ваши границы. Деньги ваши могут перетекать в чужой карман, а энергия нет.

Весь объем поступившей энергии (который зависит от общей прокачки ресурсов и настроек Эго) распределяется в поле в зависимости от приоритетов, то есть от значимости вещей и фигур. Вещь - общее философское название явлений в мире. Если вы посвящаете свое внимание (а с ним и время, и усилия, и эмоции) чему-то полезному, вы получите результат и с ним дополнительный стимул к мотивации. Оценкой результата и сопоставлением его с затраченной энергией занимается самооценка и без короны справляется с этим легко. Если вы тратите внимание на что-то бесполезное, вы можете получить отрицательную мотивацию (облом) или вынуждены будете растить корону, искажая результат (как бухгалтер-мошенник фальсифицирующий доход там, где видит убыток) и убеждая себя, что все по плану.

Вся ваша энергия в идеале должна идти на ваш социальный и личностный рост, вы должны получать со стороны социума и ближнего круга обратную связь (не энергию, а материальное и физическое выражение вашей полезности), тогда самооценка будет фиксировать положительный результат и ваш мозг будет отпускать энергию на это. Вам будет хотеться это делать, вас будет стимулировать успех.

Банк энергии многие называют Богом. Это не Бог, но это подведомственная ему коллективная структура, взломать которую пытаются все наркоманы и прочие аддикты, но очень дорого за это расплачиваются. Лучше всего не спорить с законами мира, а учитывать их. Это единственный путь к счастью. Законы мироздания гуманны и справедливы, направлены на выживание и прогресс, проверены временем. Их очень важно уважать. Лучше еще и любить.

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Основной закон распределения энергии таков: особь должна быть полезна эволюции своего вида, чтобы получать от своего мозга энергию. Обидно, но выработкой мозгом энергии (посредством сложной системы нейромедиаторов) заведуют эволюционные видовые механизмы, а не личная прихоть индивида.

Вот как кобеля гормоны заставляют нестись за сукой на пользу виду, так любую почти мотивацию живое существо получает ради пользы эволюции вида.

Корона помогает взять в долг и отстрочить крах, помогает не видеть степень упадка, но никак не помогает обойти закон и украсть энергию. Большинство людей не могут дотянуться умом до уровня, на котором очевидно, что для вида полезно, а что нет. Им кажется, что их белое пальто и Училка всем очень полезны, но почему-то они не получают за него ничего. Они готовы писать письма: "Я блогерка девочка, дайте мне...", но это совершенно зря.

Лучше всего о пользе для эволюции вида говорит ваша привлекательность. Во всех сферах. Гармония, красота, наличие спонтанности и талант. Если вы нравитесь, удивляете, восхищаете, вы получите плату, даже если выглядите бесполезным или вредным в оценках моралистов. Хотя если вы очень нравитесь и вас находят очень полезным, вы получите еще больше, намного. Но главное - симпатия, а не умозрительная польза. Умозрительное не стоит ничего, не обладает силой в поле. Вам будут больше платить, если вас будут больше любить, вас поднимут повыше, чтобы все видели.

Если вы получаете оплату своей деятельности, значит она востребована.

Если вам приходится унижаться и лезть из кожи, чтобы получить одобрение, если вы зависите от одобрения, значит вы в нужде и тянете щипцами, скоро для вас закроются двери.

Если за ваши вложения никто ничего не хочет платить (ни любовью, ни услугами, ни деньгами, ничем) значит на данный момент они невостребованы. Может быть вас оценят потом (ки), но лучше на это не рассчитывать. Лучше заняться прокачкой ресурсов, обеспечив себе больше возможностей.

Фрустрация (спад энергии) возникает чаще всего от того, что вы не получаете никаких социальных и материальных благ за вложенные усилия. Правда резкий спад означает, что вы уже придумали себе результат и были уверены, что он будет, переоценили себя. В идеале вы должны вкладывать энергию в то, что принесет результат сейчас или позже, регулировать свои вложения и хорошо видеть реальность, не растить корону и не обманывать себя. Тогда не будет резких спадов энергии, будет ровное течение и распределение потока вашего активного внимания по тем сферам жизни (ресурсам), которые с каждым днем делают вас все более устойчивыми с обеих сторон (и в социуме вы укрепляетесь, обрастаете связями и опорами, и изнутри становитесь сильней и автономней).

Если же вы тратите много энергии на то, от чего не получите никакой пользы, ни сейчас, ни позже, и под короной догадываетесь об этом, значит вы все время сливаете свою энергию. И с каждым днем ее становится все меньше.

Аддикты - это не противоположность фрустрантам. Это одно и то же, чаще всего. Аддикт фрустрирован во всем, кроме одной единственной мании, которой он посвящает все свое внимание. Отними это у аддикта и он провалится на дно фрустрации. Он и проваливается туда каждый раз, когда падает корона, потом опять возвращается к своей аддикции, пока совсем не утратит реальные опоры и не окажется на дне в постоянном режиме.

К счастью, силы можно восстановить, поскольку пока человек жив, он ежедневно получает ту дозу энергии, которой хватает на жизнь и которую можно пустить в оборот и постепенно раскрутить колесо энергии. Колесо энергии - это круг ресурсов и круг Эго.

Колесо энергии находится внутри ваших границ

Ничего выпросить и вытянуть у других нельзя. Нужно просто делать что-то полезное и в случае объективной пользы, оплата будет. Но для эффективной и целеустремленной работы необходимо много энергии. Энергию извне не получить. Нужно заниматься собственным полем, прокачкой своих ресурсов, формированием своих границ и дренажем своей самооценки (избавляя ее от корон и прочих шлаков). В этом случае можно наполнить себя необходимой энергией и даже иметь автономный запас.

Автономный запас энергии позволяет долгое время не зависеть от результата, от оплаты, от одобрения и неодобрения, делать то, что хочется, то, во что лично вы верите, и выиграть в результате. Именно это называется - свобода.

Начальный автономный запас обеспечивается самоуважением и чем этот запас больше, тем крепче самоуважение. Люди с большим самоуважением становятся лидерами, имеют харизму, воспримаются другими как магнетичные личности, привлекают внимание, доверие и любовь. Это важный эволюционный механизм. Такие люди действительно являются теми, на кого другие должны ориентироваться и равняться, кому следует подражать, поскольку самоуважение - это очень важно, суперважное качество, затмевающее прочие. Поэтому такие люди всегда получают преимущество в поле.

У кого лучше границы в паре и больше самоуважение, тот и получает преимущество. Общее поле на его стороне, он - главный. Второй будет в большем минусе, чтобы иметь шанс подтянуться до этого уровня, ориентироваться на него. Если он не использует шанс и не улучшит свои границы, его спустя время бросят.

Вот это вкратце про энергетические законы.

Понятно, что вытянуть ничего ни у кого нельзя? Ни блага, ни тем более энергию. Как только вы захотели получить у кого-то, а не у себя, появились щипцы и ваша собственная энергия стала снижаться, поскольку самоуважение стало исчезать, локус контроля сместился. Со стороны энергию невозможно получить, она производится внутри вас. Но вы зачем-то закрутили себе энергетический кран, сместив локус контроля за границы себя. От жадности видимо и от любви к халяве, а может быть от неуважения к себе.

Не энергию дает социум, он дает только материальные и социальные блага (за вашу полезность или авансом). Энергия на жизнь и на добычу этих благ производится в вас. Вы должны беречь свой источник, развивать его, делать сильней. Нельзя менять свой источник энергии ни на какие внешние блага, тем более нельзя менять на иллюзии. Ухватитесь за чужое, потеряете свое.

Понимаете, насколько глупо говорить "нет своей энергии, поэтому опираюсь на других"? Или "прокачаю ресурсы, потом поправлю локус"? Локус надо поправить в первую очередь, что значит - осознать источник энергии внутри себя, перестать искать его снаружи. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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