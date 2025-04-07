Искусство выбирать НЕ ТЕХ

Залог крепких отношений – не только сходство в характерах или дополняющие друг друга качества, но и способность и умение обходиться с различиями между собой. Великодушно и с юмором, а не критикой и желанием изменить другого

С надеждой шагаю в будущее! В новые светлые отношения! Покончено с патологическими холостяками и женатиками/стервами и лентяйками, с которыми ничего не светит! Надоело бесконечное ожидание и нервотрепка! И вот он – тот самый человек моей жизни! Сейчас точно все будет по-другому! Прыгаю с головой в любовь и с разгону наступаю на те же грабли! Не звонит/не любит/грубит/изменяет/пьет/не спешит создавать брак/упс! в браке (нужное подчеркнуть). Больно, обидно, досадно! Что же происходит? Что со мной не так? Почему снова?! Как я привлекаю в свою жизнь таких партнеров? Что мне мешает строить нормальные отношения?

Почему мы постоянно выбираем "не тех"

Страшно остаться одному

Недоступные люди – привлекательны

Вы чего-то о себе не знаете, раз выбираете не тех

Как у вас со зрением?

А травму бы завершить

Кто автор сценария ваших отношений?

Чтобы ответить на эти вопросы, давайте для начала разберемся в терминологии. «Тот самый» – идеальный образ партнера, с которым хотелось бы связать свою жизнь. Обладает качествами, которые позволяют построить счастливые отношения. Он добрый/заботливый/внимательный/уважающий/любящий и так далее.

«Не тот» – реальный человек, с которым вы строите отношения, не устраивающие вас. Почему мы думаем про одних, а выбираем других? Хотим семью, но домашние женщины нас не устраивают, а привлекают яркие и недоступные. Мечтаем об идеальном мужчине, и при этом умные и заботливые в нас рождают скуку, а возбуждают «плохие парни», которые не стремятся создавать серьезные отношения.

Интеллектуальный выбор не работает, когда он не гармонирует с внутренней картиной мира. Вы, наверное, уже слышали о том, что люди в нашей жизни не появляются случайно. Кто-то глаголет про судьбу и уроки, которая она несет. А кто-то про то, что мы ищем тех, чей образ уже есть внутри. Подсознательно. А значит человека, который дополняет наши жизненные сценарии.

Неплохо было бы прежде, чем создавать отношения, наладить отношения с собой. Ведь слабому, раненному, тревожному, истощенному – построить здоровые партнерские отношения невозможно. Зато из слабых позиций легко найти себе спасателя/мамочку/тирана и так далее. Это одна из причин, почему попадаются «не те». Неспособность самому строить «здоровые» отношения.

Страшно остаться одному

Еще одна из причин выбирать не тех – боязнь остаться в одиночестве. Из этого состояния не до выбора. Хватай первого встречного и побежали прыгать в омут с головой в отношения! Схватить «не того» куда проще – их больше, чем тех, кто вам подходит. Страх и тревога не дают возможности остановиться, посмотреть на тех, кто есть, не спешить с решениями, почувствовать, насколько хорошо, сравнить.

Отношения в зависимом/тревожном стиле очень быстро развиваются. А когда розовая пелена спадет, окажется, что общего совсем мало, цели у всех разные, и понимать друг друга тоже сложно. Но уйти уже слишком тяжело.

Может вместо этого развернуться навстречу одиночеству и поисследовать, что ж там такого невыносимого?

Недоступные люди – привлекательны

Мужчина верит, что добьется желанную, но неприступную, тем самым докажет себе и другим свою состоятельность. Женщина надеется, что все изменится и придет счастье, в котором она будет чувствовать себе привлекательной и желанной. Но взаимности, как правило, не происходит.

Выбирая недоступного партнера и требуя от него взаимности, подумайте, а готовы ли вы сами идти в серьезные отношения? Может это лишь способ их на самом деле избежать?

И не скрывается ли за этим внутренний конфликт между «я достоин лучшего» и «меня невозможно любить таким, какой я есть»?

Вы чего-то о себе не знаете, раз выбираете не тех

У каждого из нас есть какие-то представления о себе. А есть стороны, которые мы держим в тени. Порой не только от других, но и от себя. Чем дальше мы это прячем, тем больше это проявляется в отношениях. Когда что-то не принимается в себе – это может проецироваться на другого. Из этой оперы презрительное обсуждение недостатков друг друга и в целом обвинение в несовершенстве.

Ревнуете? А не найти ли свои скрытые желания и то, как вы с ними обходитесь? Ревнуют вас? Возможно, что кто-то видит вашу «тень», которую вы тщательно пытаетесь спрятать…

Как у вас со зрением?

Вопрос о том, видите ли вы по-настоящему своего партнера. Особенно в начале отношений, мы склонны фантазировать, дорисовывая человека рядом. Игнорировать те качества, которые нам тяжело принять и раздувать его достоинства.

Столкнувшись с «тяжелыми» качествами, мы искренне верим, что он исправится, что будет так, как прежде, нужно только подождать. И снова это время так и не приходит.

«Женщины выбирают себе тушканчика и пытаются сделать из него льва. Но выходит только тушканчик-мутант.» А. Моховиков

А травму бы завершить

В прошлом случаются такие истории, которые причиняют много страданий, и которые тяжело пережить. Не имея своего завершения, они будут тянуться хвостом всю жизнь, пока круг не замкнется, повторяясь снова и снова.

Как иллюстрация: доказать критикующему отцу, что достоин уважения; показать опекающей матери, что достаточно самостоятелен, но только вместо родителей выбрать для этого партнера.

Кто автор сценария ваших отношений?

Выбирая отношения по подобию отношений с родителями, мы выбираем знакомый сценарий. Несмотря на то, что хотим жить не так, как они, подсознательное сильнее. Кандидатуры, которые обеспечат нам другой стиль жизни, отвергаются. Не потому что не подходят, а потому что незнакомы и непонятны. Нет опыта быть в таких отношениях.

Ваши отношения напоминают вам деструктивные отношения ваших родителей? Похоже, вас ждет большая внутренняя перестройка. Если вы этого захотите. Вас ожидает работа по поиску себя, своих границ и восстановление самооценки.

Залог крепких отношений – не только сходство в характерах или дополняющие друг друга качества, но и способность и умение обходиться с различиями между собой. Великодушно и с юмором, а не критикой и желанием изменить другого.опубликовано econet

Автор Ирина Парфенова

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