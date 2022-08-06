Искусство лени: когда безделье спасает нас

Сегодня модно быть эффективным, постоянно развиваться, не тратить время попусту. Но организм требует пауз, чтобы восстановить свои ресурсы. А ежедневная гонка его истощает, накапливается стресс. Вернуть себе силы поможет банальное ничегонеделание. Оказывается, мы разучились бездельничать.

«Ничего не делать — стыдно» — слышим мы сначала от родителей, потом от учителей, затем от коллег. О личной эффективности говорят все, но мало кто вспоминает о пользе безделья. И напрасно!

Ничего не делать — стыдно или полезно?

Мы привыкли быть работо- и конкурентоспособными. Лениться, бездельничать, валять дурака — это не про нас. И сегодня многие рассматривают отдых не как праздное «ничегонеделание», а как способ провести время с пользой: чему-то научиться, где-то побывать, лишний раз сходить в спортзал.

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Мы стремимся быть «быстрее, выше, сильнее». И оттого пребываем в бесконечном напряжении

Масла в огонь подливает современная мода на личную эффективность. Листая ленту соцсетей, мы сравниваем себя с успешными топ-менеджерами или многодетными мамами, которые получают очередное высшее образование, ежедневно занимаются спортом и успевают готовить полезные завтраки для всей семьи. Мы из последних сил стараемся не отставать от красивых картинок — становится не до отдыха.

«Стоит мне прилечь на диван и расслабиться, как сразу появляется мысль, что я зря теряю драгоценное время, которое могла бы потратить на что-то более полезное», — жалуется 34-летняя Кристина.

Без вины виноватые

Чувство вины и ощущение упущенных возможностей возникает, если мы ориентированы на высокие достижения. «Такая позиция чревата выработкой всех ресурсов, резким ухудшением самочувствия и как следствие — качества жизни, — считает семейный психолог Алла Бучкова. — Поэтому отдыхать все равно придется: восстанавливая здоровье или выходя из состояния глубокого эмоционального выгорания».

Для поддержания жизнедеятельности все мы нуждаемся в регулярном ничегонеделании: так организм восстанавливается после физических и эмоциональных нагрузок.

Казалось бы, что может быть проще — ничего не делать! Но для многих эта задача оказывается невыполнимой

Современный ритм жизни не подразумевает остановок: мы находимся в постоянном движении, часто не обращая внимания на свои потребности.

«Что лежишь, заняться нечем?», «Книжку иди почитай!», «Расселся! Так и жизнь мимо пройдет!» — многие слышали такие реплики в детстве, и кажется, что родительская тревога за будущее передалась и нам. «Получить признание, поощрение и любовь родителей — потребность каждого ребенка, поэтому у него складывается схема «правильного» поведения: буду занят чем-то полезным или делать вид, что занят, — буду хорошим для папы и мамы, меня похвалят, — объясняет арт-терапевт Наталья Егорова.

— Такая схема закрепляется в поведении ребенка, а с возрастом бессознательное, стоит нам прилечь на диван, дает сигнал: ты недостаточно хорош! Включается чувство вины и тревога, убрать которые можно лишь действием. И мы снова возвращаемся к делам».

По мнению арт-терапевта, в такой ситуации стоит договориться с самим собой о том, что сейчас вы уже не ребенок и вам не нужно чье-либо разрешение, чтобы расслабиться и ничего не делать. Такое разрешение мы можем дать себе сами.

День тюленя

В большинстве случаев нам трудно отключиться от забот даже тогда, когда мы думаем, что отдыхаем. В голове постоянно крутятся мысли, заботы, нерешенные вопросы. Мы размышляем о прошедших событиях и будущих, забывая о настоящем моменте, так хорошенько и не прочувствовав его.

Это напряжение, физическое и эмоциональное, стало настолько привычным, что мы его почти не замечаем

Но рано или поздно оно истощает нервную систему и может привести к болезням.

Как помочь себе?

«Первое, что нужно сделать, — отключить гаджеты и сказать нет любой информации, даже развлекательной, — настаивает гештальт-терапевт Анна Шведова. — В условиях современности мозг перегружен данными, новости сплошным потоком идут отовсюду, поэтому для полноценной работы психики необходим информационный детокс. Старайтесь чаще гулять на свежем воздухе, желательно за городом или в парке, где нет лишнего шума, в том числе информационного».

Самый сложный способ, по мнению эксперта, — «просто лежать». Без гаджетов, книг, журналов, телевизора, интернета и музыки. «Для начала попробуйте просто лежать в течение 15-20 минут и постепенно увеличивайте временной интервал, — предлагает Анна Шведова. — Старайтесь ни о чем не думать, прерывать мыслительную жвачку в голове и фокусироваться на дыхании. Для многих это нелегко, но именно этот процесс позволяет телу и мозгу отдыхать по-настоящему».

Идею с «днем тюленя» поддерживает и Алла Бучкова: чтобы дать себе отдых, стоит провести лежа в кровати хотя бы несколько часов. «Также подойдут медленные прогулки и медитации. Вы удивитесь, сколько сил и новых идей у вас появится после них! — продолжает семейный психолог. — Однако не стоит забывать, что результат приносит только системный подход, в том числе к пассивному отдыху, к которому, как и к любому новому занятию, нужно привыкнуть».

Главная цель такого времяпрепровождения — побыть наедине с собой, переключить внимание внутрь, на свои мысли и ощущения. Ведь там, где внимание, там и энергия. И если она внутри, то обрести баланс и гармонию становится проще.

Слово телу!

Отпуск и каникулы однажды заканчиваются, но отдых будет полезен и в рабочие дни, поэтому следует внести его в ежедневное расписание. «Обязательно делайте пяти-десятиминутные перерывы в течение дня, — напоминает Наталья Егорова. — Отключите звук на смартфоне и обратите внимание на сигналы, которые посылает тело: может быть, захочется расправить плечи, расслабить руки или ноги, а возможно, пройтись. Постарайтесь исполнить эти желания».

Наш организм — сложная самовосстанавливающаяся система. Однако для восстановления ей нужно создать условия и дать время. Пусть «внутренний родитель», любящий и заботливый, разрешит нам отдохнуть, когда это требуется. Ведь дела вряд ли когда-то закончатся, но их точно можно поставить на паузу — включая неоплаченные счета и неотвеченные письма, неподготовленные доклады и невымытую посуду.

«Прислушайтесь к тому, что просит тело: хотите ли вы делать то, что делаете сейчас? — советует соосновательница проекта по психологической грамотности «Pro баланс» Елена Иванова. — Нежеланные занятия вызывают у нас негативные эмоции. Если не прожить их, то невыраженные злость, страх и тревога будут накапливаться и вызывать напряжение.

Это касается не только работы: негативным стимулом может быть общение с окружающими, время, проведенное в интернете или перед экраном телевизора. Поэтому стоит внимательнее относиться к любой поступающей информации и не стоит перегружать себя. Организм очень работоспособен, в нем заложен большой потенциал. Но раскрыть его мешают зажимы, возникающие из-за подавленных эмоций, которыми мы реагируем на события».

Внимательно исследуя себя, мы сможем их обнаружить и выразить безопасно: в словах, рисунках, движениях. И затем насладиться миром в душе и покоем в теле.

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Плюсы безделья

Здоровый образ жизни не исключает лени. Об этом рассказывают немецкие медики Петер Акст и Михаэла Акст-Гадерманн в книге «Ленивые живут дольше». Предлагаем познакомиться с их тезисами, чтобы вдохновиться на отдых.

Здоровье и долголетие зависят от скорости, с которой расходуется жизненная энергия. Это подтверждают многочисленные исследования и наблюдения за различными видами животных. Звери, которые меньше двигаются, впадают в зимнюю спячку или подвергаются меньшему стрессу в зоопарках, живут дольше. На людей распространяются те же закономерности.

Дорога к здоровью, выносливости и успеху лежит через невозмутимость, нетребовательность, умеренность и иногда — лень.

Попадая в стрессовые ситуации, мы теряем покой, крадем у своего тела ценную жизненную энергию, наносим вред здоровью и, возможно, укорачиваем свою жизнь.

Музыкой для ушей всех лежебок звучит открытие, которое сделали британские исследователи: чем позднее мы встаем, тем спокойнее и уравновешеннее мы в течение дня.

Выберите ту область жизни, в которой вам будет легче всего экономить силы.

Те, кто регулярно получают от жизни удовольствие, укрепляют иммунитет и избавляются от гормонов стресса.

Если времени в обрез, лучше отложить занятия спортом, чем спешить и нервничать.

Смех — первое оружие против стресса. Мы очень редко используем этот внутренний источник успокоения. Дети смеются каждый день до 400 раз, нам, взрослым, это удается максимум 15 раз.

Раньше в зимние месяцы работа стояла, во время воскресного посещения церкви можно было отстраниться от суеты будней, а посты предоставляли время для раздумий. Этих островков расслабления, фаз инертности и периодов безделья так не хватает в сегодняшней жизни.

Повседневных «упражнений», таких как работа в саду, прогулки с собакой, мытье окон или подъем по лестнице, достаточно для сохранения здоровья и бодрости.опубликовано econet.ru.

Автор Макаркова Екатерина

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