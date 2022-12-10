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Иногда так случается, что нас не любят...

Источник: vk.com 10 декабря 2022 6700
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Это нормально, если нас не любят. Ненормально, если мы выстраиваем свою жизнь вокруг чужой нелюбви.

Иногда так случается, что нас не любят...

Иногда так случается, что нас не любят. Это не смертельно, но очень грустно. Обидно. В миллион раз обиднее, если нас не любят те, кто казалось бы любить обязан: родители, дети, мужья-жены. Ладно, соглашаемся на минималку: уважение и благодарность. Признание заслуг.

Если нас не любят - это нормально

И казалось бы никто нас любить не обязан, и уважать, и ценить, и признавать, но мы почему то ждем. Мы верим, что если все сделаем правильно, сделаем чуть больше, чем должны: остаемся после работы, чтобы переделать отчет за ленивым коллегой, сидим с детьми пятнадцатиюродной племянницы, закрываем рот, когда хочется кричать, в очередной раз собираем обувь в прихожей и выгребаем кошачье дерьмо из-под кровати, копаем ненавистную картошку у свекрови на даче, и делаем вид, что нам очень нравится синтетический свитер, который не подошел прабабушке, но сгодился вам в подарок на день рождения.

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Это нормально, если нас не любят. Ненормально, если мы выстраиваем свою жизнь вокруг чужой нелюбви. Нормально ходить на работу за удовольствием и за деньгами. Ну, или новое платье вывести в люди. Ненормально ходить на работу за любовью коллег или начальника. Нормально встретить симпатичного человека и проявить к нему свою симпатию. Показать заинтересованность. Нормально, если симпатия не окажется взаимной, не у всех хороший вкус. Ненормально тянуть человека в роман, приковывать его к батарее, кормить печеньем, читать стихи, и верить, что это любовь. Нормально помогать близким. Сидеть с детьми, копать картошку, привозить бульон и продукты. Ненормально ждать за это награду.

Бывает так, что ты любишь, а тебя нет. Или любили, но перестали. Это тоже нормально. Ненормально вязнуть в этом состоянии. Нормально разбираться с тем, почему для вас так важно быть нелюбимым.

Иногда так случается, что нас не любят...

Нормальный человек, если его не любят, говорит спасибо и идет заниматься своими делами. Картинки рисовать, приседать, деньги зарабатывать, с собачкой гулять. Ненормальный человек, если его не любят, имеет право ничего не делать. А зачем? Его же все равно никто не любит. Нелюбовь вызывает такие же эмоции, как и любовь. Такие же сильные переживания. Такой же трепет в животе. Только быть нелюбимым проще, чем любимым. Потому что когда ты любимый , тебе приходится взаимодействовать с живыми людьми. Не с картинкой у себя в голове, а с живым человеком. Когда тебя не любят - это просто. Когда любят - сложно.

Единственный человек, который будет вас любить до самой смерти - это вы сами. Гулять с вами, дарить подарки, кормить, читать книжки и водить в кино. Вы единственный человек, который обязан заботиться о вас до самой смерти. Со всеми остальными - это как договоритесь.

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А делать? А делать то, что? Разбираться с тем, что стоит за вашей потребностью в нелюбви. Чаще всего это страх перед собственной уязвимостью. Ведь если тебя не любят, то и не разлюбят. А значит не придется еще больше страдать. Вот такая биполярочка: мы очень хотим чтобы нас любили и очень боимся этой любви.

Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.опубликовано econet

Автор Елена Пастернак

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Елена Пастернак психология нелюбовь отношения мужчина женщина любовь

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