Иногда надо сделать паузу и не торопиться мириться

Человек себя показывает в конфликте. В период ссоры человек полностью раскрывается: какой он на самом деле и на что способен. Пока все мирно и тихо, мы можем совершенно человека не знать. А небольшое охлаждение и маленькая размолвка полностью его покажут - он как свиток с письменами развернётся…

После ссоры мы переживаем; добрые люди себя винят, как одна женщина, которая поссорилась с приятельницей. Ссора яйца выеденного не стоила, они о каком-то рецепте пирога заспорили. А получилось недопонимание. Приятельница сочла себя оскорбленной и рассердилась. Женщина, Катя ее звали, хотела позвонить сразу, но ее отвлекли неотложные дела - сынок приболел. И назавтра она не вышла на работу по той же причине, не смогла с приятельницей увидеться - они вместе работали, на одном предприятии. Но Катя очень переживала из-за размолвки, все винила себя…

Человек себя показывает в конфликте

Через два дня эта Катя зашла в сеть, чтобы написать этой даме ласковое и извиняющееся письмо, и чуть не упала со стула. Приятельница про неё такого понаписала на своей странице, что впору в суд было подавать за клевету. И опубликовала изуродованные катины фотографии с обидными подписями. Кроме того, Кате позвонила коллега и сказала, что приятельница всем живописует Катю и ее поведение в самых мрачных цветах. И уверяет, что Катя не на больничном с ребёнком, а в запое. Называет Катю воровкой и доносчицей.

Так что за два дня эта дама себя так показала, что ни о каком примирении речи больше не было. А ведь речь шла всего лишь о рецепте! Всего лишь о крошечной размолвке из-за теста; какое лучше - дрожжевое или слоеное? Вот так.

Человек себя показывает в конфликте. В период ссоры человек полностью раскрывается: какой он на самом деле и на что способен. Пока все мирно и тихо, мы можем совершенно человека не знать. Он вполне любезен и вежлив. А небольшое охлаждение и маленькая размолвка полностью его покажут - он как свиток с письменами развернётся…

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Не спешите себя винить и тотчас бежать с извинениями за человеком, который внезапно раздражился и устроил скандал на пустом месте. Может быть, это психопат, к сожалению. Или просто дурной человек, скверный. Нормальному человеку надо просто остыть. Но он не будет делать вам ничего плохого, просто будет переживать и переоценивать своё поведение. А нехороший человек так себя покажет, что вы ахнете. И будете рады ссоре; ведь именно благодаря размолвке вы поняли, с кем имели дело…

Помириться все равно можно. Худой мир лучше доброй ссоры. Только теперь ни о какой дружбе не может быть и речи. Осторожно идите по минному полю, ничем не делитесь, не доверяйте, будьте вежливы. Этого вполне достаточно.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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