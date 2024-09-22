Индейское поверье: Почему нельзя обижать зверей?

Это древнее индейское верование. Издеваться над животными нельзя. Индейцы считали, что болезни возникли так: люди очень жестоко относились к животным, убивали их уже не ради еды, а ради богатства - ради шкур. Или для развлечения. И Верховный Дух разрешил животным защищаться от людей, насылая на них болезни. Только так звери могли себя защитить.

Духи убитых животных вызывают болезни у людей. Поэтому после охоты требовалось умилостивить дух животного и объяснить ему, что охота была проведена по необходимости. Так устроен мир, и людям надо что-то есть. Прости нас, Медведь и Олень, а мы не будем охотиться без необходимости. Проводились специальные ритуалы и защитные церемонии. И был запрет-табу на истребление зверей без необходимости.

Почему нельзя обижать животных

Есть болезни, насланные злыми силами, плохими людьми, магией. Их может лечить шаман, который заменял врача. Можно сказать современным языком, есть психосоматические болезни.

А есть болезни, которые шаман практически не может лечить результативно. Это болезни, принесённые белыми людьми. Или возникшие из-за нарушения строгого табу, - например, жестокое истребление животных. Нужно прекратить делать запрещённое. Попросить прощения у духов. Тогда такая болезнь может пройти.

Это древнее индейское отношение к болезням. Посмотрите, как относились к животным в Китае, где возник очаг заражения. Жестоко относились, мягко говоря. И зараза, по мнению некоторых учёных, связана с тем, что кто-то съел грызуна. От животного она пошла, инфекция.

Во всем мире к животным относились плохо. Кроме отдельных групп добрых людей, конечно. Животных мучили, показывали в цирке, без нужды уничтожали, отравляли их места обитания, охотились для удовольствия…

Сытые и тепло одетые люди обижали животных, - так сказали бы индейские шаманы. И духи животных стали защищаться, наслав болезнь. А что им ещё оставалось, если истребление не прекращается? Без нужды? Просто для удовольствия?

Чтобы снизить риск болезни, надо помочь животным. Умилостивить их духов.

Если у вас есть домашний питомец, заботьтесь о нем. Теперь ведь и гулять мы можем благодаря своей собаке, например. Если есть домашнее животное, меньше риска заболеть.

Можно сделать пожертвование в приют или клинику для животных. Это жертва, которую одобрил бы индейский шаман. А с точки зрения психологии, благотворительность повышает сопротивляемость болезням.

Подпишите обращение против жестокого обращения с животными. Искренне, по желанию, вдумчиво. Это прояснит вашу позицию; вы не враг живым существам, а друг

Дайте себе зарок не покупать больше шубы, - например. И не развлекаться, глядя на мучения зверей в цирке. Это уж вы сами придумаете и сформулируете.

Кормите по возможности птиц и бездомных животных. Несмотря на злость и агрессию жестоких сытых эгоистов. Вы не просто делитесь едой, вы заключаете союз с духами животных

В древнем поверье есть смысл. Неизвестно откуда возникают вдруг болезни. Но шаманы знали ответ: массовые болезни насылают от отчаяния духи животных. Чтобы защитить тех зверей, которые ещё остались в живых. И надо прекратить нарушать табу, запрет на жестокость по отношению к братьям нашим меньшим. Тогда болезнь уйдёт, - так сказал бы мудрый индейский шаман…опубликовано econet

Автор Анна Кирьяновf

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