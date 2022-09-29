Игнор — один из видов жесткого эмоционального насилия

Согласитесь, благополучный, довольный жизнью человек не станет гаденько издеваться над близкими, игнорируя их, еще и наблюдая "из-за угла" за его реакцией.

Наверное всем знаком такой вид эмоционального насилия, как игнорирование. Согласно крылатому выражению -"Игнор - двигатель внимания". То есть, игнорирование другого человека может служить средством манипуляции. Вспомните, как бывает тяжело, прямо спирает дыхание и даже паника охватывает, когда близкий человек начинает жестко игнорировать тебя. Классическая ситуация, когда горит огонек в соцсети на аватарке друга, но он не отвечает на твое сообщение, не лайкает твои посты, никоим другим образом не показывает свое присутствие.

Игнорирование

Конечно, возможно человек сейчас на кухне пьет чай, и просто не выключил компьютер. Но некие косвенные и прямые признаки указывают на то, что он премило сейчас общается с другой женщиной. Вот тогда начинается ужасный ужас.

Игнорирование может послужить и хорошую службу. Например, когда некто бессовестно троллит тебя в соцсетях, нарушает твои личные границы. В данном случае лучше всего совсем не ввязываться в драку, а просто игнорить неприятного человека. А еще лучше - послать наглеца в бан. Аналогичная схема взаимодействия справедлива и для общения в реале, и для телефонных звонков.

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И все же, что стоит за игнорированием близкого человека? Какие собственные нерешенные внутренние проблемы таким образом экстраполирует партнер?

Тут жалко самого игнорщика. Согласитесь, благополучный, довольный жизнью человек не станет гаденько издеваться над близким, еще и наблюдая "из-за угла" за его реакцией. Или специально провоцируя у партнера целую гамму негативных чувств: стыд, смятение, растерянность, уязвленное самолюбие, боль и тоску.

Как реагировать, если тебя несправедливо, как тебе кажется, игнорируют?

Тут надо запастись эмоциональным бронежилетом. Заранее подготовиться к чужой подлости стопроцентно нельзя, но иметь в виду подобное развитие сюжета отношений, все же будет не лишне.

Не замечать игнор? Невозможно. А лучше "влезть" на минуту в голову твоего обидчика, и представить - как же ему самому должно быть погано, если он так банально, бездарно и жестоко пытается обесценить тебя. Пожелать ему всего доброго и ... уйти на кухню пить чай.опубликовано econet.ru.

Автор Анжелика Богданова

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