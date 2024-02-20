Идти или не идти, звонить или не звонить?

Мы постоянно сталкиваемся с проблемой выбора. Поступить так или с точностью до наоборот? Вроде оба варианта имеют право на существование. Как научиться делать правильный выбор, и находить единственно верное решение проблемы?

Отращивать волосы или подстричься? Знакомая дилемма? А если жёстче вопросец: уходить от него или оставаться? Ехать в отпуск, за границу или сидеть в России, особенно в условиях пандемии? На старой работе деньги зарабатывать или уйти на новую? Работать на себя или по найму? Родить ребенка или выйти замуж?

Эмоциональные качели

Иногда эти вопросы не имеют решения. Поскольку, куда ни кинь, всюду клин. И не только потому, что не содержат выбора, а еще и потому, что каждый вариант чем-то устраивает, а чем-то нет. Вот это-то и создаёт спор внутри, или, раскол, конфликт. Словно спорят или ссорятся люди с разными мнениями.

―Не виноват! Предки виноваты! Прадеды-прабабки, внучатые дяди-тети разные, праотцы, ну, и праматери, угу.

Человек является многогранной личностью, существом, в которой живут разные части: субличности. Субличности включают в себя модели поведения, убеждения и ощущения, усвоенные человеком. Каждый из нас был хотя бы раз в жизни свидетелем разговора, который проходил в собственном сознании. Будто одновременно спорят между собой совершенно разные люди, каждый из которых обладает своим характером.

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Что делать, когда внутри несколько мнений, причём разных, и это не выбор, а конфликт, потому что мнения спорные? Словно входишь в состояние штопора или полного зависания. И тебя бросает, из стороны в сторону, как на качелях или на американских горках. Споришь сама с собой, себя же перебиваешь, требуешь замолчать, или спрашиваешь мнения. Не можешь уснуть от противоречивых мыслей, неспособна сосредоточиться, и часто обнаруживаешь себя у холодильника/прилавка/за столиком, а по итогу – у напольных весов.

Что вы делаете в таких случаях? Исходите из доводов ума? Раскладываете пасьянс, выливаете кофейную гущу? Советуетесь с подругой/экспертом по стрижкам/отношениям? Читаете литературу?

Заставляете себя насильно выбирать «правильный», но совсем нежеланный путь, от которого, в итоге, никому не хорошо? А может быть, зерно конфликта как раз в том, что это «правильное» назначено «правильным» не вами? У вас есть автоматическая (неосознаваемая) привычка считать «неправильным» всё то, что выбрано вами?

Есть ли вообще в этой ситуации выход/решение? А вы задайте себе вопрос-фильтр: ради чего делать или не делать? Чтобы на выходе получить что?

Если ваши ответы содержат состояния, т.е. потребности и ощущения (чувства), а не результаты, то у вас именно раскол внутри, а не поиск решения. В этом случае, ответа нет, и решения вы не ищете. Вам нужны некие состояния и свобода от спора/конфликта/раскола /мнений внутри. Только после устранения раскола и достигается состояние. И уже потом решение дилеммы или вопроса: стричься-отращивать, уходить/оставаться и так далее. Легко и спокойно.

Как проверить: берёте любую дилемму, тестируете вопросом «ради чего?» обе части. Например:

Уйти в свой бизнес – ради чего? Больше денег, сам себе начальник, повысится самооценка, больше свободного времени, удовольствие от работы, буду заниматься тем, что люблю..

Остаться на старой работе - ради чего?.... Так можно протестировать любую дилемму, когда и хочется, и колется, и мама/папа/бабушка/сестра/подруга... не велят.

Человек очень часто носит в себе несколько противоречий/дилемм по разным вопросам. Некоторые противоречия настолько жесткие, что кажутся нерешаемыми, их можно разрешить только на психологической сессии. Как только внутренний конфликт/дилемма разрешается, уходит напряжение, которое поддерживало или обсуживало состояние противоречия. Становится легче, приходит спокойствие, открывается путь для решений. Сталкивались с противоречиями? Как разрешаете дилемму?опубликовано econet

Автор Марика Бения

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