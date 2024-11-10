Хрупкие или прочные? Психологический тест на границы

У людей различная толщина защитных барьеров, поэтому их условно делят на «толстокожих» и «тонкокожих». Женская психика менее защищена, чем мужская. Человек с тонкими барьерами более мнителен, он чаще видит интересные, яркие сны. Этот тест поможет определить, насколько сильны ваши границы.

Есть множество классификаций характера человека – по темпераменту, отношению к окружающим, восприятию жизни. Ещё одну предложил недавно американский психолог Эрнст Хартман. Он оформил в научных терминах то, что на бытовом уровне и так было известно: есть люди «толстокожие» и «тонкокожие».

Люди «толстокожие» и «тонкокожие»: тест

Хартман вводит понятие «границ психики», отделяющих человека от внешнего мира, которые могут быть хрупкими или прочными. По его мнению, ежедневно общаясь с разными людьми, мы постоянно передвигаем свои личностные границы, держа партнера на расстоянии или позволяя подойти близко. Таким образом мы охраняем свое «я» от окружающего мира.

Составив специальный вопрос-тест на прочность психологических границ, Хартман испробовал его на двух тысячах человек. И пришёл к интересным выводам.

Люди очень сильно различаются по толщине своих защитных барьеров. У одних они очень проницаемы, до других все доходит как через толстую стену.

Толщина защитного барьера относится даже к остроте восприятия сигналов от органов чувств. Например, «тонкокожие» чаще страдают от громких звуков и яркого света.

Психика женщин, как правило, менее защищена, чем психика мужчин.

Люди с тонкими барьерами более мнительны, и у них чаще бывают интересные, яркие, запоминающиеся сны.

Люди с более плотными границами психики легче вступают в брак, но получают меньше наслаждений от его плотских радостей.

У всех нас «кожа» с возрастом утолщается.

Люди с тонкими границами психики бывают творческими личностями. Они склонны менять свои взгляды под влиянием опыта. У них часто и без явных причин меняется настроение. Это необязательно психически неустойчивые личности, и они не более других подвержены психическим болезням. Но иметь очень тонкие барьеры может быть опасно.

С другой стороны, человек со слишком толстыми границами психики часто испытывают затруднения в контактах с окружающими.

Различия по этому признаку проявляются в 3-4 года. Но многое зависит от жизненного опыта и умения защищаться от внешнего мира.

Тест

Оцените верность каждого утверждения по отношению к себе по следующей шкале:

A – совершенно неверно;

B – скорее неверно, чем верно;

C – иногда;

D – скорее верно, чем неверно;

E – это полностью относится ко мне.

1. Мои чувства незаметно перетекают одно в другое.

2. Мне очень легко вспомнить свои детские чувства.

3. Меня легко обидеть или задеть.

4. Много времени у меня уходит на мечты и фантазии.

5. В художественной литературе театре и кино я предпочитаю четкие сюжеты, имеющие определенное начало, середину и конец.

6. Хорошей организацией можно назвать только такую, в которой все четко представляют себе свои обязанности и ясно, кто за что отвечает.

7. Всему есть свое место, и все должно быть расставлено по своим местам.

8. Излишняя близость с другими людьми иногда меня пугает.

9. Хорошие родители – всегда немножко дети.

10. Я легко могу представить себя каким-нибудь животным.

11. Когда что-нибудь случается с близким мне человеком, я чувствую себя так, словно это случилось со мной.

12. Берясь за какую-то работу, я не люблю связывать себя планом действий, а во многом следую интуиции.

13. Персонажи моих снов часто переходят один в другой, оказываются другими людьми.

14. Часто мне кажется, что на меня влияют посторонние, таинственные силы.

15. Невозможно провести четкие границы между нормальными людьми, невротиками и просто сумасшедшими.

16. Я – человек приземленный, практичный, реалистичный.17. По характеру я мог бы быть поэтом, художником, артистом.

18. Иногда я слышу, что кто-то зовет меня по имени, но оглянувшись не нахожу никого.

А теперь подсчитываем результаты теста.

В ответах на вопросы №№ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 поставьте себе:

1 балл - за ответ A,

2 балла - за ответ B,

3 балла - за ответ C,

4 балла - за ответ D,

5 баллов - за ответ E.

Ответы на вопросы №№ 5, 6, 7 и 16 оцениваем по обратной схеме:

5 баллов - за ответы A,

4 балла - за ответы B,

3 балла – за ответы C,

4 балла – за ответы D

5 баллов – за ответы E.

Результаты:

средний человек со средними «границами» набирает обычно 35 очков;

50 и более очков – ваши барьеры слишком тонки;

20 и менее – слишком толсты.

Более подробно о границах безопасного личного пространства вы можете узнать у психолога – для каждого человека оно всё-таки индивидуально.опубликовано econet

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