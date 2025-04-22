Все люди разные. И если по какой-то причине мы хотим быть вместе, нам надо прежде всего научиться понимать и слышать друг друга.

40 лет жизни позади, а я все никак не перестану удивляться тому, насколько мы все разные. Да, психологическое образование несколько примирило меня с этим фактом, но я все равно каждый раз воспринимаю как открытие то, что цвет все видят по-разному, «хорошо» и «плохо» у каждого свое, не говоря уже о таких сложных материях, как «любовь», «успех» и «смысл жизни».

О разнице в восприятии

А ведь именно этими понятиями мы оперируем чаще всего. С легкостью человека, не осознающего ценность предмета, мы раскидываемся направо и налево фразами, которые, на самом деле, могут вообще ничего не значить для нашего собеседника или иметь значение, кардинально отличающееся от заложенного нами. От простого «холодно-жарко» и субъективного «красиво-некрасиво» до глобального «правильно-неправильно» - любые «общепринятые понятия» каждый трактует по-своему - в зависимости от типа личности, социальной среды, полученного воспитания и образования, и финансового статуса.

Кто-то считает, что все определяет среда (или четверг ?- вот она, разница восприятия), сформировавшая человека. Кто-то делает упор на заложенные природой физиологические особенности и некий заданный психотип. В рамках нашей дискуссии это не столь важно. Важно лишь то, что для одного «вовремя» - это ровно в указанный час и не минутой позже. Для другого это значит минут на 10 пораньше (мало ли что – часы отстают, пол скользкий, дождь пошел). А для кого-то это «ох, простите, главное, успел к десерту».

Вобщем, все мы не только отдельные личности, принципиально различающиеся по генетике, физиологии и психологическим аспектам, но и социальный продукт с определенным набором ценностей, которые также могут существенно разниться. И несмотря, на объединяющие нас моральные и юридические «законы», писаны они не для всех. У тех же психопатов принципиально иное устройство мозга приводит к тому, что общепринятые «совесть» и «чувства», к которым склонны взывать окружающие, для самих психопатов не более, чем пустой звук.

Следовательно, для того, чтобы оказаться на одной волне с собеседником, важно на берегу определить, что означает для каждого из вас то или иное понятие. Что для вас значит «любить»? Какие параметры вы закладываете в слово «верность»? Что подразумеваете под фразой «без вредных привычек»? И что хотите получить, говоря собеседнику «ты мне нужен»?

Залог успеха – четко выстроенные коммуникации. Это значит не только «говорить, что ты чувствуешь», но и позаботиться о том, чтобы твои слова для собеседника означали то же самое, что и для тебя.

Ведь коммуникации - это не про «говорить». Это еще и про умение слышать.

Из-за разницы понятий возникают самые большие недоразумения и ссоры. «Я ему говорю, а он не слышит!» «Я все давно понял, а она твердит одно и то же без умолку.» А все потому, что «услышал» он не то, что она «сказала», а она надеется решить вопрос непонимания – повторением. Вот и получается разговор глухого с немым под кодовым названием «взрыв мозга». А надо всего лишь ПОЯСНИТЬ, что скрывается за словами. И принять как данность то, что одно и то же слово для каждого имеет свой смысл.

Даже, произнося простое «стол», один в голове рисует образ безликого офисного квадрата, а другой – уютного обеденного стола с маминой кухни. Так что уж тогда говорить о более тонких материях, если наш мозг даже названия простых предметов интерпретирует по-разному.

Ни за что не догадаетесь, к чему я все это веду – ведь ассоциативный путь так же у каждого свой. А веду я не к важности коммуникаций – хотя это очевидный способ решения проблемы, а к принятию. Очень важно признать, осознать и принять тот факт, что даже самые близкие люди могут действительно банально не понимать, что вы от них хотите. И да, им, как детям (а детям в первую очередь) иногда надо объяснять, что именно вы имеете в виду. И уж если и принимать что-то за «очевидное», так это тот факт, что ничего очевидного в отношениях и межличностных коммуникаций нет и быть не может.

Поэтому, когда вы выстраиваете отношения с партнером, не надейтесь, что слова «любовь, верность, семья» звучат для вас одинаково. Озаботьтесь не только проживанием своих чувств, но и их расшифровкой. Говоря «ты должен быть мне верен», один может подразумевать физический аспект отношений, категорически не приемля сексуальный контакт «на стороне», в то время, как для другого «секс ничего не значит», а верностью считается забота и обеспечение семьи. Говоря «я тебя люблю», один видит штамп в паспорте и жесткие правила поведения, а другой - свободные отношения с возможностью развития.

Все люди разные. И если по какой-то причине мы хотим быть вместе, нам надо прежде всего научиться понимать и слышать друг друга. Без этого самые яркие и страстные отношения могут зайти в тупик банального непонимания и разницы восприятия.опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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