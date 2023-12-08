Совершенно нормально честно сказать себе или кому-то: мне это не надо. Без страха показаться странной, скучной или старой. И без желания тут же броситься отговаривать от этого «надо» кого-то другого.

Время от времени я слышу о каких-то практиках, вещах, явлениях или услугах модных гуру и искренне думаю: хорошо, что мне не надо. Не «блииин, денег нет сходить» или «чеееерт, времени нет послушать», а именно так: хорошо, что мне не надо.

Когда у тебя чего-то нет, у тебя все равно что-то есть

Не потому что у меня такая легкая и завидная жизнь, или я вся такая уравновешенная и не знающая печалей. Но я действительно не испытываю сейчас потребности в коррекции своей жизни извне – чтобы кто-то пришел и все мне обо мне рассказал, прочитал мою судьбу как книгу и меня саму как рекламку в метро: от корки до корки. И чтобы внутри сразу так: ваааааау, ух ты! И открылись глаза, и пролился свет, и сразу стали видны дороги, которые приведут меня к счастью.

Я сейчас не про образование или профессию, где как раз-таки часто «приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее».

И не про ситуации, когда не надо, потому что «пронесло, повезло и Бог миловал» (а кого-то нет), а из внутреннего состояния достатка – спасибо, все есть.

Ни много, ни мало, а в самый раз. По размеру и по ноге мне-сегодняшней.

Я хорошо знаю этот внутренний зуд – что бы еще такое попробовать, о чем прочитать, кого послушать или спросить, чтобы успокоить донимающее чувство «не хватает» – это примерно как оказаться на распродаже красивых шмоток: изобилие кружит голову и все кажется, что на соседней вешалке «точно оно».

Совершенно нормально честно сказать себе или кому-то: мне это не надо. Без страха показаться странной, скучной или старой. И без желания тут же броситься отговаривать от этого «надо» кого-то другого. В идеале до чужого «хочу-хочу-хочу» вообще не должно быть никакого дела, если эти «хочу» не за твой счет. Потому что только самостоятельно попробовав и разочаровавшись (или нет), можно что-то понять про то, что для тебя работает.

Мне нравится, как звучат фразы «у меня все есть» и «спасибо, мне достаточно». Нравятся ощущения, за ними стоящие. Когда понимаешь, что действительно достаточно, что сильный ветер, откуда бы он ни дул, в какую сторону, не сможет изменить пути, но лишь растреплет волосы.

«Хорошо, что мне не надо» – это благодарность жизни за то, что важное (для тебя) – в порядке. Может быть, не выглядит таковым со стороны (штоооооооо? у тебя нет детей? квартиры? замужа? стабильной работы?), но точно – таковым ощущается. И тогда есть силы противостоять навязываемым советам и насаждаемым потребностям, мол, ты бежишь недостаточно быстро (или недостаточно взросло выглядишь), поднапрягись.

«Хорошо, что мне не надо» – это спокойная уверенность в том, что ноги крепко стоят на земле, но нет планов жить вечно, а значит, не нужно пытаться довести до искусственного совершенства такую нежную и хрупкую жизнь. Однажды что-то точно пойдет не так – и все наконец-то станет правильно.

Не так уж редко бывает и по-другому: что-то мучительно гложет, ноет, почти болит, не позволяет смотреть без зависти, сердцу биться ровно. И ты бросаешься в крайности или замираешь на месте, отказываясь хоть как-то влиять на происходящее, – авось само. Нет в этом состоянии покоя, но много эзотерических танцев с бубнами и энергиями, обращений к внутренней ведьме, дикой волчице, сильным встряхивающим практикам и пограничным опытам – чтобы воздух дрожал, выбивало пробки, а пространство вокруг закручивалось воронкой, притягивая, как магнитом, удачу, любовь и страсть.

Я даже не знаю, можно ли как-то прожить без этого – вот чтобы ни разу не влезть в такое и не попробовать, не захотеть слиться в экстазе с иллюзией грядущей магической перемены. Узнать волшебный секрет, обрести сокровенное знание, которое чудесным образом изменит все – с основ, с низов, с азов – и выведет на вершину. На тот продвинутый уровень управления жизнью, когда ты сама решаешь, что случится в следующий момент: кручу-верчу, стать богатой хочу – и, вот увидите, стану.

Но вообще все эти ритуальные пасы руками – это же как приклеенные иконки на приборной панели в машине: больше пугают, чем успокаивают. Потому что если пытаешься умилостивить реальность, значит, по-настоящему не веришь в ее доброту. В то самое изобилие для тебя, любовь, которая рядом. Обязательно надо умаслить, принести какую-то «жертвочку», задружиться с космосом, ухватиться за шнурочек от божьего дверного звонка. И, честное слово, это такое шкурно-встроенное, что можно помереть от усталости, пока наосознаешься и наотделяешь.

Но важно помнить: когда у тебя чего-то нет, у тебя все равно что-то есть – хотя бы пространство для маневра: нет дома – есть дорога, нет дороги – есть дом. А если ни дороги, ни дома нет – есть выбор.

Сердце крутит пластинки о любви и все время норовит пропустить дорожку с печальной песней. Ну правда: какая печаль, когда жизнь простая, как яблоко, как семечко от него, как земля, в которую это семечко брошено.

Хорошо, что мне не надо стараться в это поверить. Хорошо, что мне не надо, чтобы в это верили другие. Хорошо, что в этом можно просто жить.

Хотя бы сейчас, вот в этот день. опубликовано econet

Автор Ольга Примаченко

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