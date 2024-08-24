Хороший способ избавиться от вампира

Если в вашем окружении есть люди, которые постоянно жалуются, дают непрошенные советы, навязывают вам своё общение, - возможно, они просто питаются вашей энергией. Есть эффективный способ узнать об истинных намерениях таких людей и избавиться от их навязчивости. Подробнее - читайте далее...

Есть хороший способ прервать поток жалоб, который изливает на вас другой человек, ошибочно приняв вас за бесплатного психотерапевта. Нужно в ответ начать жаловаться, обстоятельно и эмоционально. А потом попросить денег в долг. Для закрепления эффекта можно писать и звонить тому, кто жалуется, желательно ночью. Конечно, сначала вас будут пытаться перебивать, доказывая, что проблемы у первого жалобщика круче ваших. И будут переводить разговор на себя. Но надо проявить упорство и терпение. И продолжать жаловаться. Особенно напирая на деньги, которые вам непременно надо раздобыть.

Как избавиться от токсичного общения

На это уйдёт много времени и сил, но от пожирателя времени и энергии вы отвяжетесь. Он потеряет всякий интерес к общению. Сценарий изменился, и вы не годитесь на роль замученного слушателя. Неинтересно с вами общаться.

Это метод контратаки.

Так мужу одной женщины звонила его коллега якобы по делу. И вообще - это дружба такая, что плохого-то? Ничего плохого в дружбе нет. Вот эта жена тоже так решила и стала звонить этой дружелюбной коллеге. Просто так, по дружбе. Спрашивать про жизнь, пересказывать содержание фильмов и рассказывать родословную своей семьи до десятого колена. И посылать милые картинки во все мессенджеры: котят, утят и медвежат. Ну и музыку, конечно. И просто спрашивать: как дела, как настроение? И в гости приглашать, чтобы подружиться как следует.

Почему-то коллеге мужа все это не понравилось. И она мужу звонить перестала. А жена не перестала ей звонить и рассказывать интересное. И каждое утро начинает с того, что посылает «смайлик» дружелюбной коллеге.

Или соседка останавливала молодую маму с ребёнком и засыпала неприятными, обидными вопросами. Подолгу стояла и наслаждалась неловким положением женщины. А потом молодая мама стала заходить к соседке домой то за солью, то за мукой, то за иголками зачем-то. Или за свечами. Или за веником. Хотя какой веник, пылесосы у всех есть! И подробно расспрашивать соседку о здоровье стала, очень заинтересованно. Лучше она себя чувствует или хуже. Есть изменения в самочувствии? Если есть, то какие именно?

И вы знаете, соседке это не понравилось. Хотя соль и иголки ей возвращали буквально через час, без проволочек.

Но однажды соседка просто не открыла дверь, а на улице стала сторониться молодую маму. Пришлось с коляской бежать, чтобы ее догнать и расспросить про жизнь…И про свою жизнь рассказать. Обстоятельно рассказать, как ходили в поликлинику за справкой и как ехали туда на трамвае с двумя пересадками. Подробно так…

Ходит к вам в гости неприятный человек без приглашения - и вы сходите к нему. Спросите, когда он будет рад вас видеть и идите. И там хорошенько пожалуйтесь, пообещав прийти ещё.

Звонят вам в три часа ночи; а вы в пять утра перезвоните. Мол, на сердце неспокойно и я решила удостовериться, что у вас все хорошо. И сделайте контрольный звонок на следующее утро. Часа в четыре.

Задают вам токсичные вопросы, а вы ответьте обстоятельно, детально, с примерами из литературы и истории. И тоже задайте вопросы. Хорошенько их подготовьте и задайте.

Иногда нет другого способа; только пойти в контратаку. И вот что интересно - эти люди рассердятся, хотя попытаются это скрыть, а потом начнут вас избегать.

Вот это самое важное. Значит, не доброе общение им было нужно. Не дружба. А ваша энергия, вот и все. И чем больше активности и общительности вы проявите, тем быстрее избавитесь от этих людей. От их вампиризма.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Иллюстрации Willy Verginer

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