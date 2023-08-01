Хороший, но НЕ ВАШ человек

Это очень сложная и неприятная ситуация, в которую никому не хотелось бы попасть - ни в роли этого хорошего человека, ни того, кто не может ответить на его чувства.

Бывает так, что вроде и хороший человек, и надежный, и верный, добрый, но вот не лежит у вас к нему душа, не зацепил он ваше сердце и все тут. И вы мучаетесь, не хотите его обижать и терять тоже не хотите, но понимаете, что нужно во всем ему признаться, ведь так будет честно и правильно по отношению к нему ... по отношению к вам обоим.

Не надо заставлять себя любить кого-то

И не надо заставлять себя полюбить того, кого вроде как и надо, ведь он такой хороший, заботливый, а главное искренне любит вас, но вот только почему-то у вас все никак не получается ответить ему взаимностью. Ведь хороший, это же не то же самое, что и любимый, верно? И вы это прекрасно понимаете, хотя и можете отрицать и убеждать себя в обратном, но вам не нужно этого делать.

Ведь, наверное, он просто не ваш человек, а вы, соответственно, не его. Но в этом нет ничего страшного. Ведь в жизни так иногда случается…так бывает. Конечно, это очень сложная и неприятная ситуация, в которую никому не хотелось бы попасть - ни в роли этого хорошего человека, ни того, кто не может ответить на его чувства. Но ведь не зря же говорят, что насильно мил все равно не будешь.

Поэтому вам нужно просто быть честными, в первую очередь, конечно, с собой, а потом, соответственно, уже и с этим человеком. Ведь если вы согласитесь связать с ним свою жизнь, при этом не испытывая к нему, кроме вашей простой привязанности, благодарности за его любовь к вам и нежеланию снова оставаться одинокими, больше никаких чувств, то вы можетелегко сломать жизнь и себе, и ему. А ведь вы оба заслуживаете настоящей, а главное взаимной любви.

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Поэтому не нужно этих жертв. Ведь когда вы поймете, что встретили именно своего человека, когда почувствуете, что это действительно он, тогда вам не придется убеждать себя в этом. Не придется заставлять себя его полюбить. Вы просто сделаете это - искренне и от всего сердца, и это произойдет легко и непринужденно, как будто бы так и должно быть. И самое главное - это будет взаимно.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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