Хитрые психологические приемы, которые пригодятся в жизни

Есть люди, которые привлекательны в общении, вызывают доверие и симпатию. Может, они владеют секретами, которые используют в коммуникации? Эти психологические приемы помогут вам расположить к себе собеседника, смягчить раздражение шефа, склонить на свою сторону партнеров по бизнесу и завоевать симпатию человека, который нравится.

Вот подборка психологических приемов, которые подтверждены на практике. Какие-то могут вызвать у вас аналогию с манипуляцией. Но люди могут использовать эти техники в общении с вами, поэтому важно о них знать и быть начеку.

Психологические приемы, которые могут вам пригодиться

1. Если вы с кем-то познакомились, полезно обратить внимание на цвет глаз этого человека. С помощью этого приема можно достичь зрительного контакта, который продемонстрирует визави ваше дружелюбие и расположенность.

2. Люди лучше запоминают то, что было в начале и, наоборот, в конце дня, а дневные события могут восприниматься довольно размыто. Поэтому, если вы назначаете час для собеседования, постарайтесь возглавить или заключить список претендентов.

3. Расположение ступней у собеседников выдает их скрытые эмоции. Например, если вы приблизились к знакомым, и они поворачиваются к вам исключительно корпусом, сохраняя ступни неподвижными, эти люди к вам не расположены. Также повернутые от вас носы обуви собеседника свидетельствуют о том, что он стремится скорее покинуть вас.

4. Если группа людей начинает смеяться, каждый бессознательно обращает взгляд на того, кому он симпатизирует.

5. Если вы желаете услышать честный ответ на поставленный вопрос, а ваш визави виляет, сделайте в разговоре паузу (так поступают опытные психотерапевты). Просто помолчите, глядя прямо в глаза собеседнику. Человека в такой ситуации охватывает неловкость, и он захочет заполнить паузу.

6. Если вы имеете подозрение, что шеф собирается устроить вам «разбор полетов» на совещании, займите место рядом с ним. Непосредственная близость снизит накал его агрессивности.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

7. Если просить кого-то о легких одолжениях, этот человек станет испытывать к вам симпатию. Это психологический механизм: мы ценим тех, о ком проявили заботу.

8. Важно запомнить имя собеседника при первой встрече и произносить его в общении.

9. Легкое отзеркаливание жестов собеседника поможет установить доверие.

10. Двигаясь в толпе, важно смотреть на пространство между людьми, но не на них. Так люди будут вынуждены расступиться перед вами и уступить дорогу.

11. «Адреналиновое» свидание (катание на аттракционах, просмотр триллера, полет на аэроплане) активирует центры возбуждения в головном мозге и сближает вас с объектом симпатии.

12. Полезно не начинать свою речь словами «Я думаю» и «Мне кажется». Это лишь подчеркнет вашу неуверенность.

13. Если вы узнали новую информацию или овладели каким-то навыком, поделитесь ими с другими.

14. Для людей имеет значение их личное представление о себе. Поэтому полезно выяснить, какими себя видят окружающие люди.

15. Если вы трудитесь в сфере обслуживания, установите у себя за спиной зеркало. Это даст клиентам, ждущим своей очереди, не скучать и не злиться из-за задержки.

16. У вас встреча с человеком, которому стремитесь понравиться? Демонстрируйте искреннюю и радость при встрече с ним. И он будет радоваться вам аналогично на следующим свидании.опубликовано econet

Художник Pere Borrell del Caso

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet