Границы и свободы в воспитании

Дети нуждаются не только в свободе, но и в ответственности.

Вот отрывок из книги Анны Берсеневой "Красавица некстати".

– Почему ты думаешь, что папа относится к тебе как-то не так? – повторила Вера.

– Потому! Потому что он все мне разрешает.

– Что значит все? – не поняла она.

– То и значит.

Мишкины глаза лихорадочно блестели, плечи вздрагивали, как от плача, хотя слез уже не было.

– Что я захочу, то и разрешает.

– Но разве это плохо? – спросила Вера.

– Это… никак. Никак! Вот вам я никто – и вы мне что я захотел, то и разрешили. Одному в доме остаться… Даже дверь вам разрешили не открывать. И он все разрешает. Тоха скажет, что в ванной, например, убирать не будет, он ему: «Нет, будешь». И тот никуда не денется, уберет. А я что-нибудь самое… Ну, совсем дурное что-нибудь скажу – например, что в школу не пойду, и он разрешает. Пусть бы лучше по шее врезал.

– Миша, ну что ты говоришь! – воскликнула Вера. – Разве это лучше?

– Лучше, – убежденно сказал Мишка. – Когда кому-нибудь что-нибудь не разрешают, значит, волнуются за него. А когда все разрешают, значит, все равно.

Несколько советов по воспитанию детей

Наши дети должны иметь не только больше свободы, но так же они должны понимать последствия своих действий. Наша задача помочь ребенку сбалансировать их свободы и обязанности. Дети должны знать, что в жизни много правил и требований, есть вещи, на которые они имеют право, но есть и то, что от них ожидается. Например, если ребенок приходит домой с опозданием, то исчезают полученные им привилегии. Ребенок должен уметь подчиняться и, конечно же, лучше и для нас и для него, если он поймет это как можно раньше. Важно помнить и то, что соблюдение правил касается и взрослых в равной степени.

Здесь ключ к тому, чтобы ребенок узнал, что жизнь полна правил и норм, и они применимы ко всем, особенно к взрослым. Им нужно подчиняться, поэтому лучше понять это на ранней стадии. Подростки должны видеть и понимать, что вещи и удобства не падают к нам с неба. Мы, взрослые, должны работать, чтобы покупать жилье, еду, одежду, технику.

Мы должны научить своих детей брать на себя ответственность за свое обучение и поведение. Важно помнить, что правила устанавливаем мы сами, поэтому они должны быть постоянными, обусловлены взысканиями в случае невыполнения, возможностью проверки исполнения. Если мы будем часто менять наши требования, то потеряем уважение подростка к нам. Так же мы сами должны стать примером исполнения договоренностей.

Позитивное поощрение лучше чем наказание

Многие родители совершают ошибку, постоянно наказывая своих детей. Они разговаривают с ними уничижительно и дают отрицательные отзывы каждый раз, когда ребенок делает что-то не так. Не лучше ли вместо этого научиться сохранять баланс порицаний и одобрений? Например, если ребенок плохо напишет контрольную или получит плохую оценку, не обязательно его называть ленивым и говорить, что из-за этого они никогда ничего не добьется в жизни.

Этого действительно не стоит делать! Общаясь с ребенком таким образом, мы заставляем его испытывать негативные чувства, развиваем у него низкую самооценку и отчаяние. Может быть лучше вместо этого спокойно спросить у ребенка, что случилось и чем мы можем ему помочь? Скажите ему, что вы верите в него и знаете, что в следующий раз он вполне способен получить хорошую оценку, а для этого нужно постараться. Таким образом мы можем установить доверительные отношения с подростком.

Не стоит критиковать ребенка, когда он совершает ошибки. Ваше общение должно повышать уверенность вашего ребенка в себе. Это работает намного эффективней, чем наказания. Мой двадцатилетний опыт работы в финской школе подтверждает это. Например, когда первоклашка выводит свои первые буквы, я могу спросить у него, как он считает, какие буквы получились лучше всего. Неуверенный в себе ребенок обычно отвечает, что все буквы получились плохо. Тогда мы внимательно рассматриваем все буквы и ищем в каких из них у него получился хорошо овал, или хвостик. Подчеркиваем эти красивые буквы, а не ошибки.

Больше общайтесь и укрепляйте взаимное доверие

Каждый день проводите какое-то время вместе со своим ребенком. Искренне интересуйтесь его делами и событиями за день. Не осуждайте его за его действия или бездействия. Как родитель, вы должны им руководить и единственный способ это осуществить, постоянно общаться с ребенком, быть в курсе его дел, удач или неудач и таким образом поддерживать его доверие к вам.

Нужно постараться, чтобы не дать своему ребенку возможности превратиться в подростка, который постоянно сидит в своей комнате с закрытой дверью, слушает музыку или играет на компьютере. Старайтесь, чтобы ваш ребенок выходил из комнаты пообщаться с вами, а не только для того, чтобы поесть или встретиться с друзьями.

Предотвратить изоляцию вашего ребенка можно поощряя семейные совместные занятия дома, и делать это с самого раннего детства. Во время еды выключите телевизор и поговорите со своими детьми. Спросите их, что им нравится, кто их друзья, попросите рассказать о их кумире. Старайтесь быть частью их жизни, но не настаивайте на этом, ведь вы сами интересуетесь жизнью ребенка, а у него есть право не отвечать вам взаимностью. Возможно они увидят в вас союзника, а не врага, который только критикует или наказывает.

Слушайте своего ребенка, направляй его, будьте его родителем, лучшим другом. Установите границы, когда это уместно, и дайте свободу, когда это оправдано зрелостью и ответственным поведением.

Воспитание ребенка - нелегкое дело. Никто не знает идеального способа воспитания детей. Но если мы будем оставаться позитивными и будем проявлять любовь и уважение к своему ребенку, он станет зрелым и ответственным человеком.

Еще один очень важный момент. Нужно, чтобы родители имели одинаковые ценности воспитания и растили своих детей согласованно.опубликовано econet

Автор Маргарита Ваелма

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